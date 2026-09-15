 136 de ani de la nașterea Agathei Christie. Secrete din viața scriitoarei și enigma dispariției sale
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136 de ani de la nașterea Agathei Christie. Secrete din viața scriitoarei și enigma dispariției sale

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Recunoscută oficial de Cartea Recordurilor drept cel mai bine vândut autor de ficțiune al tuturor timpurilor, Agatha Christie a depășit pragul de două miliarde de exemplare vândute la nivel global. Născută pe 15 septembrie 1890 într-o familie aristocrată din Torquay, Agatha Mary Clarissa Miller a fost educată acasă și a învățat să citească singură înainte de a împlini vârsta de patru ani. Deși a urmat cursuri de muzică la Paris pentru a deveni pianistă, lipsa de încredere în propriul talent a determinat-o să abandoneze muzica și să își concentreze atenția pe scris.

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Foto: Walter Bird

Eșecul de la debut 

Debutul său literar a fost marcat de refuzuri consecutive. La vârsta de 18 ani a finalizat prima sa carte, dar șase agenți literari au respins manuscrisul. Succesul a apărut în anul 1921, odată cu publicarea volumului „Misterioasa afacere de la Styles”, lucrarea care l-a introdus cititorilor pe celebrul detectiv belgian Hercule Poirot.

Personajul a devenit rapid un fenomen mondial, fiind protagonistul unor romane de referință precum „Crimă pe terenul de golf”, „Misterul trenului albastru”, „Crima din Orient Express”, „Moarte pe Nil” sau „Cei cinci purceluși”. Ulterior, autoarea a creat un alt personaj iconic, pe Miss Marple, prezentă în cărți celebre precum „Crimă la vicariat”, „Cadavrul din bibliotecă” și „Nemesis”. Dintre cele 66 de romane scrise, volumul „Zece negri mititei”, lansat în 1939, a rămas preferatul autoarei, dar și cartea la care a recunoscut că a lucrat cel mai greu din cauza structurii complexe a intrigii.

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Foto: Hulton Archive

Dispariția de neînțeles sub numele amantei

Anul 1926 a adus un scandal uriaș în viața personală a scriitoarei. După ce soțul ei, Archibald Christie, i-a cerut divorțul pentru a se căsători cu amanta sa, Agatha Christie a dispărut fără urmă de acasă. Căutările au mobilizat sute de polițiști, voluntari și vânători de recompense, devenind rapid subiectul principal din presa britanică.

După câteva zile de căutări intense, scriitoarea a fost găsită într-un hotel, cazată sub numele amantei soțului ei. Caz dramatic intens dezbătut, evenimentul a generat numeroase ipoteze: o stare de amnezie temporară provocată de traumă, o tentativă de a-și pune soțul într-o lumină proastă sau o strategie de marketing agresivă pentru creșterea vânzărilor cărților sale.

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Foto: Hulton Archive

Aventura din Orient 

După finalizarea divorțului, scriitoarea și-a refăcut viața alături de arheologul Max Mallowan. Călătoriile lungi alături de acesta în Orientul Mijlociu i-au oferit resurse bogate de inspirație pentru detaliile din romanele sale ulterioare. Deși a rămas o prezență discretă care evita interviurile și atenția presei, spiritul ei de observație a ajutat-o să construiască unele dintre cele mai complexe enigme din literatura universală.

Distinsă cu titlul de Dame Commander of the Order of the British Empire pentru contribuția sa culturală, Agatha Christie s-a stins din viață din cauze naturale pe 12 ianuarie 1976. Operele sale continuă să fie adaptate în producții cinematografice, piese de teatru și seriale de televiziune, menținându-și popularitatea intactă în rândul noilor generații de cititori.

Editor: Raluca Toma

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