„Simt că trece viața pe lângă mine”. Cum ajung românii din corporații să trăiască doar pentru weekend

Un tânăr de 26 de ani angajat la o multinațională a stârnit o dezbatere aprinsă după ce a mărturisit că trăiește doar pentru weekend, fiind copleșit de programul 9-18. Sute de oameni au reacționat, arătând că societatea actuală este sufocată de un model de muncă depășit și lipsa timpului liber.

Dilema unui tânăr de 26 de ani care lucrează într-o multinațională Foto: Pexels

Programul clasic de birou și multitudinea de responsabilități de zi cu zi devin tot mai des o sursă majoră de epuizare pentru tinerii aflați la început de carieră. O confesiune sinceră apărută pe Reddit a scos la iveală sentimentul de neputință trăit de un angajat dintr-o multinațională, mesajul său devenind rapid terenul unei dezbateri extinse despre echilibrul fragil dintre muncă și viața personală.

Frustrarea unui corporatist de 26 de ani: „Mă simt epuizat și urăsc ziua de luni”

Tânărul a explicat presiunea imensă sub care încearcă să bifeze toate aspectele vieții de adult după încheierea programului de birou:

„Voi cum evitați să trăiți exclusiv pentru venirea weekendului? Pentru context, am 26M, lucrez la o multinațională (program standard 9-6), dar simt că trece viața pe lângă mine. Încerc după muncă să fac tot felul de activități (ieșiri cu prietenii, sală), dar în același timp e foarte greu să mențin un balans în toate (mâncare, curățenie, viața socială, sport, activități extra), mă simt epuizat din toate punctele de vedere și am început să urăsc ziua de luni. Doar în weekend mă simt cu adevărat bine când am mai mult timp liber”.

Reacțiile oamenilor: trucuri practice și alternativa antreprenoriatului

Comunitatea online a reacționat intens, mulți considerând că structura clasică de lucru este depășită într-o societate modernă în care ambele sexe muncesc cu normă întreagă și împart treburile casnice. Utilizatorii au venit cu strategii diferite pentru a depăși rutina zilnică:

Pentru a nu mai transforma zilele libere într-o corvoadă casnică, mai mulți internauți au recomandat optimizarea treburilor menajere de luni până vineri. Spălarea rufelor sau curățenia parțială în fiecare seară lasă weekendul exclusiv pentru odihnă:

„Eu cum ajung acasă, îmi propun să fac 30 de minute treburi casnice, pe cronometru. Când sună alarma mă opresc, ajunge din belșug, după aia îmi văd de viață”.

O altă abordare presupune planificarea unor activități mărunte în timpul săptămânii, cum ar fi menținerea unor hobby-uri constante sau ieșirile scurte după birou, măsuri care alungă senzația de repetiție. În același timp, alți utilizatori văd scăparea în antreprenoriat. Un fost angajat a mărturisit că părăsirea corporației a fost singura cale de salvare:

„Fix așa mă simțeam și eu la 26-28 de ani. Singura soluție pe care am găsit-o a fost să plec și să încep ceva pe cont propriu. Deși primul an a fost crunt, ca o cădere în gol, dacă ai o nișă pe care poți merge, merită”.

Un alt comentariu care a adunat numeroase aprecieri a pus degetul pe rana contextului istoric depășit în care trăim. Un internaut a explicat că norma de lucru actuală a fost concepută pentru o realitate socială complet diferită:

„Avem același program de 8 ore (9 ore în cazul tău) de 100 de ani. Când a fost băgat programul de 8 ore doar bărbații mergeau la lucru și femeile stăteau acasă, iar pe când se întorceau ei mâncarea era făcută, cumpărăturile făcute și curățenia făcută”.

În societatea contemporană, lipsa de timp devine cronică tocmai pentru că toate aceste responsabilități menajere trebuie bifate după orele de birou, fără un sprijin extern:

„Acum trebuie să faci toate lucrurile astea când ajungi acasă. Plus că volumul de muncă și stresul a tot crescut în timpul ăsta, în timp ce acum, chiar dacă lucrați amândoi, tot nu vă ajung banii”.

Concluzia internautului reflectă o dorință tot mai des întâlnită în rândul noilor generații de angajați, care cer o reformă reală a pieței muncii: scăderea duratei zilnice la 6 ore sau introducerea săptămânii de lucru de 4 zile, cu 3 zile libere pentru refacere.

Românii, printre cei mai muncitori europeni

Românii se numără printre europenii care petrec cel mai mult timp la serviciu. Potrivit datelor Eurostat, angajații din România lucrează, în medie, 40,9 ore pe săptămână, ceea ce plasează țara noastră pe locul al patrulea în Uniunea Europeană. Doar Grecia, Polonia și Bulgaria au înregistrat valori mai mari. Prin comparație, media europeană este de 37 de ore pe săptămână.