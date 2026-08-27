Andreea Raicu, confesiune sinceră despre lupta cu vârsta: „Am făcut prima dată botox la 20 și ceva de ani”

Standardele de frumusețe din România pune o presiune excesivă și pe vedete. Andreea Raicu rupe tăcerea și vorbește despre lupta pe care a dus-o chiar ea împotriva trecerii timpului și despre lucrurile pe care le-a făcut pentru a fi considerată un etalon al frumuseții. Ce regrete are vedeta.

Andreea Raicu. Foto: Instagram

Andreea Raicu vine cu mărturisiri sincere în mediul online despre sacrificiile, dietele drastice și intervențiile estetice făcute din dorința de a se încadra în tiparele impuse de industrie.

Andreea Raicu, despre sacrificiile făcute de-a lungul timpului

Fosta prezentatoare TV a recunoscut urmăritorilor săi că de-a lungul timpului a luat o serie de decizii referitoare la aspectul său care, acum, i se par nepotrivite. Jurnalista a recunoscut că a debutat în lumea procedurilor estetice la o vârstă foarte fragedă, fiind influențată de mediul profesional și de tendințele vremii.

„Nu mi-e rușine s-o spun. Am făcut prima dată botox la 20 și ceva de ani. Am fost cu o prietenă care voia să își facă și m-a convins să îmi injecteze și mie „serul magic”. Mi-am „înghețat” fața total, ceea ce mi s-a părut îngrozitor, mai ales că sunt o persoană foarte expresivă când vorbesc, și dintr-odată m-am simțit complet blocată.

Dar așa făcea toată lumea în jurul meu, părea normal, aproape obligatoriu, așa că am continuat o perioadă, mai ales că lucram în televiziune și din cauza fotofobiei mă încruntam continuu la telespectatori. Până când, la un moment dat, am renunțat”, a scris Andreea Raicu într-o postare pe Instagram.

Cu toate acestea, ea recunoaște că în prezent optează pentru „baby botox”, în care se folosește o cantitate mult mai mică de toxină botulinică, tratamentul fiind mult mai ușor, Procedura o face o dată pe an, însă aceasta nu îi mai șterge complet expresiile feței.

Fosta prezentatoare TV recunoaște că s-a înfometat

Mai mult decât atât, Andreea Raicu a menționat că s-a înfometat pentru a rămâne cât mai slabă și a arăta cât mai bine pe ecranele televizoarelor. Deși susține că nu a fost forțată să facă acest lucru, trendurile au obligat-o indirect să recurgă la astfel de metodă de slăbire, care este nesănătoasă și periculoasă.

„Ca să nu mai spun dietele speciale (în traducere „înfometare”), ca să fiu foarte slabă, convinsă că asta însemna să fiu suficientă și, bineînțeles, perfectă. Nu m-a forțat nimeni direct. Dar lumea în care am crescut mi-a arătat, constant, că tinerețea — și o anumită formă a corpului — sunt moneda cea mai valoroasă pe care o poate avea o femeie. Și că, odată ce începe să scadă, valoarea ta scade odată cu ea”, a mai spus Raicu.

În final, vedeta a înțeles că „alegra după ceva ce nu se poate opri niciodată din loc” și nimeni nu poate câștiga lupta împotriva trecerii timpului, însă „diferența e că femeilor li se cere să se prefacă, cât mai mult timp posibil, că nu trece”. Acum, Andreea Raicu a învățat să accepte că îmbătrânește.

„Nu cred că problema e că vrem să arătăm bine — asta e firesc. Problema e că am fost învățate să echivalăm „a arăta bine” cu „a arăta tânără” și „a fi foarte slabă”, ca și cum frumusețea ar avea o singură formă acceptată. Sunt recunoscătoare că, în timp, am învățat să nu mai fac asta și nu a fost ușor, mai ales trăind într-o astfel de industrie, ca să nu mai zic de presiunea din SM. Nu să lupt împotriva vârstei mele sau a corpului meu, ci mă bucur de ele pentru că știu că orice an în plus este un privilegiu”, a mai scris vedeta pe Instagram.