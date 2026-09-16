Cine este tatăl copilului lui Lady Gaga. Mama artistei l-a întâlnit prima și a făcut o afirmație surprinzătoare

Lady Gaga trăiește una dintre cele mai frumoase etape ale vieții sale alături de partenerul ei, Michael Polansky, după ce au devenit părinți pentru prima dată. Deși discret cu viața privată, logodnicul vedetei are un parcurs profesional impresionant, iar povestea lor a început cu o intuiție maternă.

Partenerul lui Lady Gaga a fost întâlnit pentru prima oară de mama artistei Foto: arhivă

Viața lui Lady Gaga a căpătat o lumină cu totul nouă după ce a adus pe lume primul său copil. Deși artista și logodnicul său, Michael Polansky, au ales să păstreze o discreție totală în privința numelui și a sexului bebelușului, fanii au fost fascinați să afle cine este bărbatul care i-a cucerit definitiv inima vedetei pop. Spre deosebire de lumea strălucitoare a spectacolului în care trăiește Gaga, Michael s-a remarcat printr-o prezență sobră și discretă în mediul de business.

O minte strălucită formată la Harvard și o carieră în umbra marilor decizii

Michael Polansky este un antreprenor și filantrop respectat, absolvent al prestigioasei Universități Harvard, unde s-a specializat în matematică aplicată și informatică. Parcursul său profesional s-a legat strâns de Sean Parker, cofondatorul Napster și fostul prim președinte al rețelei Facebook.

Polansky a preluat roluri de conducere esențiale în inițiativele lui Parker, administrând Parker Foundation și implicându-se activ în proiectele Parker Institute for Cancer Immunotherapy, dedicat cercetării tratamentelor revoluționare împotriva cancerului.

Deși a preferat să rămână în afara atenției media, personalitatea sa a cucerit-o pe artistă încă de la început. Lady Gaga l-a descris în repetate rânduri drept un bărbat „foarte inteligent, bun și discret”, recunoscând public contrastul major dintre stilurile lor de viață dinainte de a forma un cuplu.

Intuiția mamei și o poveste de dragoste legată definitiv în pandemie

Întâlnirea lor a fost anticipată de Cynthia Germanotta, mama artistei și membră în conducerea Born This Way Foundation, care l-a cunoscut prima pe Polansky prin prisma acțiunilor filantropice.

Impresionată profund de caracterul acestuia, Cynthia i-a spus ferm fiicei sale: „Cred că tocmai l-am întâlnit pe soțul tău”. Într-un interviu acordat revistei Vogue, Lady Gaga a povestit cu sinceritate reacția spontană pe care a avut-o la acel moment: „Nu sunt pregătită să-mi întâlnesc soțul!”.

Previziunea s-a adeverit însă în 2019, la petrecerea aniversară a lui Sean Parker, unde Gaga și Michael au purtat o conversație de trei ore, descrisă de vedetă drept una „extraordinară”.

Relația a devenit oficială la începutul anului 2020, în preajma finalei Super Bowl, și s-a consolidat în timpul pandemiei, perioadă petrecută în izolare la Malibu, care i-a permis artistei un refugiu liniștit departe de turnee.

În aprilie 2024, Michael a cerut-o în căsătorie, logodna fiind confirmată public câteva luni mai târziu, în cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris.

Lady Gaga și Michael au devenit părinți

Lady Gaga și logodnicul ei, Michael Polansky, au devenit recent părinți pentru prima dată. Vestea a venit în mod discret, după ce cei doi au fost fotografiați în nordul Californiei alături de nou-născut. Cuplul nu a făcut un anunț amplu, iar până în prezent nu au fost dezvăluite public numele, sexul sau data nașterii copilului.

Artista, în vârstă de 40 de ani, și Polansky, cu care are o relație din 2019 și s-a logodit în 2024, au preferat în ultimele luni să stea departe de atenția publică. Gaga își exprimase de mai mult timp dorința de a deveni mamă, iar acum trăiește această nouă etapă alături de partenerul ei.