Cătălin Botezatu, amintiri din copilărie: „Mama era mai autoritară și mă mai altoia”

Cătălin Botezatu vorbește cu multă căldură despre perioada copilăriei și despre părinții săi. Designerul spune că a avut parte de o copilărie frumoasă și că nu i-au lipsit multe lucruri atunci când era mic. De fiecare dată când își amintește acei ani, creatorul de modă le mulțumește părinților pentru educația pe care i-au oferit-o și pentru amintirile pe care le păstrează.

Cătălin Botezatu Foto: arhivă

Într-un interviu acordat pentru Viva.ro, Cătălin Botezatu a povestit despre felul diferit în care mama și tatăl său se raportau la el în copilărie. Dacă tatăl era mai permisiv și îi făcea multe dintre poftele sale, mama avea un stil mai autoritar și era cea care impunea limitele.

„Tata era cel mai permisiv și niciodată nu mă bătea, mama era mai autoritară și mă mai altoia din când în când, dar asta nu însemna că nu mă iubea. Din contră! Datorită ei sunt ceea ce sunt și ei îi datorez această educație poate uneori spartană primită la vremea aceea, dar care mi-a priit”, a spus Cătălin Botezatu.

Designerul vorbește și astăzi cu recunoștință despre mama sa și consideră că educația primită de la ea a avut un rol important în formarea lui.

Mama lui îi este în continuare aproape

Relația dintre Cătălin Botezatu și mama sa a rămas una foarte apropiată. Creatorul de modă a povestit că aceasta este prezentă aproape permanent în atelierul său și că încă îi face observații, asemenea oricărei mame care își dojenește copilul.

Deși are 59 de ani, Botezatu spune că mama sa nu a renunțat la rolul pe care l-a avut dintotdeauna în viața lui. Prezența ei pare să fie una constantă, iar designerul mărturisește că se bucură că ambii părinți sunt încă în viață.

„Și astăzi am avut cu ea niște discuții pentru că ea este prezentă aproape tot timpul la mine la atelier și mă dojenește așa, ca o mamă. Mă bucur mult că părinții mei sunt încă în viață și mă rog pentru ei în fiecare dimineață”, a declarat creatorul de modă.

Relația cu tatăl său s-a îmbunătățit

Dacă pe mama sa o vede aproape zilnic, în atelier, întâlnirile cu tatăl său sunt mai rare. Cătălin Botezatu a vorbit și despre perioada complicată prin care a trecut relația dintre ei. Părinții designerului au divorțat, iar între el și tatăl său a existat o perioadă în care cei doi nu și-au mai vorbit.

În prezent, lucrurile sunt diferite, iar Botezatu spune că sentimentele sale pentru tată nu s-au schimbat. Chiar dacă petrec mai puțin timp împreună, designerul ține să precizeze că își iubește tatăl la fel de mult.

„Știți că părinții mei au divorțat. Cu tata petrec mai puțin timp, dar asta nu înseamnă că nu îl iubesc la fel de tare”, a mai zis Bote.

Astfel, după o perioadă tumultuoasă, relația dintre cei doi pare să fi ajuns într-un punct mai bun. Cătălin Botezatu păstrează legătura cu ambii părinți și vorbește despre ei prin prisma amintirilor din copilărie, dar și a relației pe care o au în prezent.

Ce spune despre ținutele lui Nicușor Dan

În același interviu, Cătălin Botezatu a comentat și stilul vestimentar al președintelui României, Nicușor Dan. Designerul a precizat că, în opinia sa, șeful statului are un stil „corect”, însă consideră că eventualele probleme legate de vestimentație ar trebui puse în primul rând pe seama celor care se ocupă de imaginea sa.

Botezatu a explicat că persoanele aflate în funcții importante nu își aleg întotdeauna singure ținutele și trebuie să țină cont de etichetă și protocol.

„Nu putem să ne dăm cu părerea despre președinte, ci despre stilistul președintelui. Dacă președintele și soția lui gafează nu sunt ei de vină, ci stilistul lor”, a declarat designerul.

El a continuat spunând că, atunci când o persoană ocupă funcția de președinte sau prim-ministru, imaginea publică presupune respectarea unor reguli.

„Dacă ei țin morțiș să se îmbrace într-un anumit fel și să încalce eticheta atunci e grav pentru că atât timp cât ești președinte sau prim-ministru nu ai voie să faci ce vrei, nu mai ești de capul tău. Te lași pe mâinile celor care au grijă de tine și de imaginea ta, inclusiv din punct de vedere stilistic”, a mai spus Cătălin Botezatu.

Despre Nicușor Dan, designerul a avut însă o apreciere directă: „Nicușor Dan se îmbracă corect, nu pot să spun că a gafat din punct de vedere vestimentar.”

Cătălin Botezatu a mai precizat că preferă să nu facă declarații politice și că îi respectă pe cei care ocupă funcții de conducere.

„Eu respect președinții, prim-miniștrii, pe toți, pentru că n-am coloratură politică. Cel mai important este ca liderii noștri să ia decizii corecte pentru noi, populația, dar în rest mă abțin să fac comentarii, deși chiar aș fi în măsură, spre deosebire de alții”, a declarat creatorul de modă