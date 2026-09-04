Cătălin Botezatu, impresionat până la lacrimi de povestea unui băiețel de 3 ani bolnav de cancer: „Îmi curgeau lacrimile”

Cătălin Botezatu (59 de ani) a ajuns din nou la Istanbul pentru o serie de investigații medicale, însă de această dată vizita designerului a avut și un motiv care l-a emoționat profund.

1/6 Cătălin Botezatu, impresionat până la lacrimi de povestea unui băiețel de 3 ani bolnav de cancer Foto: click.ro

Într-unul dintre spitalele pe care le frecventează pentru controalele sale, Botezatu a întâlnit povestea unui băiețel de doar trei ani, bolnav de cancer, care luptă cu boala având-o alături doar pe bunica sa.

Designerul spune că a mers la Istanbul la doar o lună după vizita precedentă, pentru că a aflat despre aparatura medicală extrem de performantă disponibilă într-unul dintre spitale.

„Am mers din nou la Istanbul pentru că a trebuit să mai refac niște analize și, mai ales, pentru că la un interval de doar o lună m-am întors la Istanbul. Deși acum o lună am făcut foarte multe analize, m-am întors pentru că am aflat că într-unul din spitalele la care eu merg tot timpul s-au adus niște aparate extrem de performante”, ne-a spus celebrul designer pentru Click!

Pentru Botezatu, controalele regulate au devenit o regulă. Designerul spune că, cel puțin o dată la șase luni, își verifică starea de sănătate și încearcă să acopere cât mai multe specializări medicale.

„Este foarte important, cel puțin pentru mine, ca cel puțin la șase luni să fac aceste controale și să văd absolut fiecare organ al meu cum funcționează, pentru că prevenția, din punctul meu de vedere, este cea mai importantă”, ne-a mai spus Botezatu.

„Analizele au ieșit foarte bine”

Cătălin Botezatu spune că rezultatele investigațiilor recente sunt bune. Designerul are însă un motiv în plus pentru care tratează prevenția cu maximă seriozitate: în urmă cu opt ani a trecut printr-o operație de cancer.

„Da, analizele au ieșit foarte bine. Dar faptul că am avut cancer și știu ce înseamnă să treci prin astfel de momente m-a făcut să merg efectiv într-o vizită încă la unul din spitalele Hisar”, adaugă vedeta.

Botezatu a povestit și despre tehnologia medicală pe care a descoperit-o la Istanbul. Potrivit declarațiilor sale, în spital au fost aduse trei aparate extrem de performante, despre care spune că pot fi folosite în tratarea mai multor tipuri de cancer.

„S-au adus trei aparate, fiecare între 15 și 20 de milioane de euro, aparate de top, care nu fac altceva decât să salveze oamenii bolnavi de cancer. La momentul acesta, aceste aparate tratează minimum nouă-zece tipuri de cancer”, spune Bote.

Designerul a fost impresionat de ceea ce a văzut și spune că își dorește să vorbească despre aceste tehnologii pentru ca oamenii să afle că există și astfel de variante medicale.

„Am fost extrem de surprins să văd cu ochii mei aceste aparate și să mi se explice ce fac ele cu adevărat. Cum un pacient care are un astfel de cancer poate fi tratat într-un timp record și cum anumite tumori sunt efectiv distruse în timp real”.

Botezatu spune că unul dintre scopurile sale este să informeze oamenii despre evoluția tehnologiei medicale.

„Vreau să promovez și să spun tuturor, fără a face reclamă, pentru că a informa oamenii e foarte important. Sunt oameni care nu știu de existența lor, sunt oameni care merg la distanțe foarte mari fără să știe că la o aruncătură de băț există această posibilitate”,ne-a mai zis Botezatu pentru Click!

Designerul își amintește că, în urmă cu opt ani, când a făcut publică propria luptă cu boala, informațiile pe care le-a oferit au ajutat și alți oameni să caute soluții medicale.

„Așa cum am făcut și cu cazul meu acum opt ani, când am vorbit despre problema mea și n-am ținut-o ascunsă, am reușit, fără risc de modestie, să salvăm zeci, poate peste 100 de oameni, care au ajuns în aceste spitale și care, datorită tehnologiilor de atunci, acum trăiesc și sunt ok”, a mai adăugat cunoscutul designer.

Un copil de trei ani l-a făcut să plângă

Însă motivul care l-a marcat cel mai tare în această călătorie la Istanbul nu a fost legat de propriile investigații. Botezatu a mers să vadă un băiețel de doar trei ani, bolnav de cancer, care are parte de o luptă cumplită la o vârstă la care alți copii abia descoperă lumea.

„Unul din motivele principale pentru care am ajuns la Istanbul a fost un pacient special. Este vorba de un băiețel de trei ani bolnav de cancer, un băiețel cu o poveste zguduitoare, un băiețel care a fost părăsit de mamă și care a rămas în grija bunicii lui”, ne-a spus Botezatu vizibil emoționat.

Copilul este nevoit să facă drumuri extrem de lungi pentru tratament. Potrivit lui Botezatu, băiețelul merge săptămânal la Istanbul și se întoarce apoi în România, într-o călătorie care poate dura până la 12 ore pe sens.

„Băiețelul pleacă în fiecare săptămână cu un autocar, face aproape 10-12 ore până la Istanbul, face un tratament, apoi se întoarce cu același autocar, uneori alte 12 ore, pentru că nu are posibilități financiare”, completează Botezatu.

Situația financiară a familiei este una dificilă, iar tratamentul presupune costuri importante. Botezatu spune că, pentru ca micuțul să poată continua lupta cu boala, este nevoie de aproximativ 50.000-60.000 de euro pe parcursul unui an.

„El nu are nevoie de o sumă extraordinar de mare, dar suma de 50-60 de mii de euro necesară pe parcursul unui an îi va salva cu siguranță viața”, mai face designerul apel la cei care citesc despre cazul acesta.

„Nu am putut să vorbesc cu bunica lui pentru că îmi curgeau lacrimile”

Întâlnirea cu băiețelul și cu bunica lui l-a copleșit pe designer. Botezatu recunoaște că emoția a fost atât de puternică încât cu greu a reușit să vorbească.

„Când am stat la el în salon, de nenumărate ori efectiv m-a… N-am putut să vorbesc cu bunica lui pentru că îmi curgeau lacrimile. Povestea este înfiorătoare”, ne-a mai declarat vedeta.

Imaginea copilului, atât de mic și aparent plin de energie, în contrast cu boala cu care se luptă, l-a impresionat profund. Tocmai de aceea, Botezatu spune că nu vrea să rămână doar un simplu martor al poveștii. S-a mobilizat pentru a face cazul cunoscut și pentru a încerca să strângă banii necesari tratamentului.

„Mai ales când ai în fața ta un băiețel extrem de drăguț, de haios, aparent plin de viață, dar care se bate cu o boală atât de cruntă, deși el este atât de mic. M-am mișcat foarte tare și, împreună cu Eva Parl, consiliera medicală internațională și cea care mă însoțește tot timpul atunci când am probleme de sănătate sau când am controale, de această dată am considerat că trebuie ajutat și mai departe”, am mai aflat de la Cătălin Botezatu.

Designerul face, astfel, un apel către oamenii care pot contribui la salvarea copilului.

„Facem un apel și către oamenii care vor să-l ajute pe acest băiețel de trei ani, care e bătut de soartă și din punct de vedere medical, dar și pentru că doar bunica lui se ocupă de el”, spune designerul.

Botezatu, după opt ani de la operația pentru cancer de colon

În ceea ce îl privește, Cătălin Botezatu ține să precizeze că nu mai este bolnav și că operația de acum opt ani a fost una reușită. Tocmai experiența personală l-a făcut însă să fie extrem de atent la prevenție și la controalele periodice.

„În ceea ce mă privește pe mine, odată cu operația de acum opt ani, o operație tip HIPEC, care a fost reușită, totul este ok”, ne-a asigurat Bote.

Designerul spune că investigațiile sale de la Istanbul sunt complexe și presupun numeroase consultații și analize.

„Am reușit să fac la control toți markerii tumorali și investigații lecare numără uneori vizitele la peste 20-30 de medici în spitalele din Istanbul și analize care uneori depășesc 60-70 de analize de sânge”, ne-a mai spus celebrul designer pentru Click!

Pentru Cătălin Botezatu, această vizită la Istanbul a însemnat, așadar, mai mult decât propriile controale. A plecat pentru a-și verifica sănătatea și a descoperit tehnologii medicale care i-au dat speranță, dar s-a întors acasă cu gândul la un copil de doar trei ani pe care vrea să îl ajute să aibă o șansă.

Un copil care l-a impresionat până la lacrimi și pentru care designerul este hotărât să facă tot ce poate: să facă povestea lui cunoscută și să îi ajute familia să strângă banii necesari pentru tratament.

„O șansă pentru Andrei

Andrei este un băiețel diagnosticat cu gliom de chiasm și nerv optic, o afecțiune care îi pune în pericol vederea. A fost operat în Turcia, iar acum are nevoie să continue tratamentul.

Pentru ca lupta lui să continue, sunt necesari 43.000 de euro. Bunica Mariana s-a împrumutat cum a putut și a trecut toate datoriile pe caiet. În fiecare joi, Andrei merge în Turcia pentru citostatice, cu autocarul, deoarece familia nu își permite avionul. Un drum greu pentru un copil atât de mic…

43.000 € nu sunt doar o sumă. Sunt o șansă pentru Andrei.

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Distribuie. Donează. Fii parte din povestea lui Andrei”, a postat Botezatu și pe rețelele lui de socializare, făcând astfel apel la oamenii cu suflet mare pentru a-I acordă o șansă la viață băiețelului prin donațiile pe care le pot face pentru a se strânge astfel suma necesară tratamentului acestuia.