Loredana Groza și Cătălin Botezatu, sărutul care a făcut furori în online. Ce mesaj a transmis artista

Loredana Groza și Cătălin Botezatu sunt două dintre cele mai sonore nume din showbiz-ul românesc. Cu cariere impresionante și foarte mulți admiratori, cei doi au reușit de-a lungul anilor să rămână în atenția publicului.

Loredana Groza și Cătălin Botezatu. Foto: Instagram

Între Loredana și Cătălin există de mult timp o prietenie frumoasă și apropiată, iar cei doi nu s-au ferit niciodată să apară împreună în ipostaze joviale. Totuși, cea mai recentă apariție a lor i-a luat prin surprindere pe fani. Cei doi prieteni au apărut împreună într-o filmare realizată în timpul unui nou proiect al artistei, iar finalul imaginilor i-a surprins pe cei care îi urmăresc în mediul online.

Loredana Groza și Cătălin Botezatu și-au uimit fanii

Cântăreața și cunoscutul designer au fost filmați în timp ce s-au sărutat pe buze, imaginile ajungând ulterior în mediul online. Gestul dintre cei doi a atras rapid atenția internauților, mai ales datorită relației de prietenie pe care o au de mulți ani.

Momentul s-a petrecut într-un decor pitoresc, la malul unui lac din Târgoviște, acolo unde Loredana Groza lucrează la videoclipul unei noi piese. Artista a ales pentru filmări o apariție îndrăzneață, iar Cătălin Botezatu a fost prezent alături de ea.

Deși imaginile pot lăsa loc de interpretări, cei doi nu au sugerat că între ei ar exista o relație romantică. Dimpotrivă, apariția pare să facă parte dintr-un proiect pe care Loredana îl pregătește pentru public.

Nu este prima dată când se sărută în public

Momentul în care Loredana Groza și Cătălin Botezatu se sărută în public. Foto: Instagram

Loredana Groza și Cătălin Botezatu au mai fost surprinși într-o ipostază asemănătoare. În 2022, artista a susținut un moment artistic la petrecerea aniversară a creatorului de modă, iar cei doi s-au sărutat în fața invitaților.

De-a lungul anilor, Loredana și Cătălin au apărut împreună la numeroase evenimente mondene. Au dansat, au glumit și și-au arătat în repetate rânduri afecțiunea, alimentând uneori speculațiile celor din jur.

Cei doi au descris însă constant relația lor drept una de prietenie. Se cunosc de mai bine de 20 de ani și au rămas apropiați, chiar dacă activează în domenii diferite ale industriei de divertisment.