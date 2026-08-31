 Imagini de colecție cu Loredana Groza de la Festivalul Mamaia 1986. „Am zis: vom muri aici, sub dărâmături”
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VideoImagini de colecție cu Loredana Groza de la Festivalul Mamaia 1986. „Am zis: vom muri aici, sub dărâmături”

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Loredana Groza și-a surprins fanii după ce a împărtășit un videoclip din arhiva sa, din 1986, atunci când a participat pentru prima oară la Festivalul Mamaia. Atunci, ea a plecat acasă cu marele trofeu, devenind cea mai tânără câștigătoare a concursului.

Loredana Groza.
Loredana Groza. Foto: Instagram

Artista celebrează 40 de ani de la acea apariție spectaculoasă și vorbește cu nostalgie despre momentul care i-a definit cariera. Loredana Groza a afirmat că atunci și-a dat seama că s-a născut pentru a fi cântăreață.

40 de ani de când Loredana Groza a câștigat Trofeul Mamaia 1986

Artista a publicat două videoclipuri de la prestația sa din cadrul Festivalului Mamaia din 1986. Aceea a fost prima sa apariție la acest eveniment, subliniind că aceasta era singura variantă de la acea vreme de a te face cunoscut în industria muzicală.

„Într-o Românie comunistă în care acest festival era singura rampă de lansare a unui cântăreț și cea mai importantă. Eram elevă la liceul energetic din Onești, treceam în clasa a-X-a. Deveneam cea mai tânără câștigătoare din istoria festivalului Mamaia, cu doua cântece în prima audiție: <Mă întreb ce să fac>, scrisă pentru mine de Marius Teicu pe versurile lui Eugen Rotaru, și <Despre dragoste> de Dan Beizadea pe versurile lui Angel Grigoriu și Romeo Iorgulescu”, a scris Loredana Groza într-o postare pe Instagram.

De asemenea, artista susține că atunci și-a dat seama că trebuie să continue în această industrie și le mulțumește tuturor fanilor ei pentru sprijinul acordat de-a lungul anilor. 

„Am știut de atunci că asta voi face de atunci înainte! Voi cânta! N-am avut și n-am dorit să am altă opțiune. Mi-am dăruit fiecare clipă muzicii și fanilor mei! Voi ați crezut în mine de la bun început și m-ați purtat în inimile voastre împreună cu cântecele mele. Vă mulțumesc pentru că ați crezut în mine și mi-ați fost alături generații după generații și la bine și la greu!”, se mai arată în mesajul transmis de cântăreață cu ocazia împlinirii a 40 de ani de la câștigarea premiului.

A crezut că va muri

Loredana Groza a revenit pe scenă, la Mamaia, și în anul 2023. Atunci, ea le-a dezvăluit spectatorilor că a crezut că va muri în timpul festivalului din 1986. Înainte de gală, în România s-a produs un cutremur de 7,1 grade. Tot în 2023, ea a îmbrăcat aceeași rochie purtată la prestația din 1986.

„Am zis: Doamne, am câștigat și n-o să știe nimeni că am câștigat, pentru că vom muri aici, în acest hotel, sub dărâmături! Atât de grav a fost. Dar am supraviețuit și sunt, în 2023, cu voi, îmbrăcată exact ca atunci. Este exact ținuta originală. Serios, nu e o copie”, spus Loredana pe scenă.

Loredana Groza a cântat la Festivalul Mamaia în 1986, fiind prima apariție și momentul în care a câștigat trofeul, în 1987, 1988, 1989, 1990, 1992, când a luat premiul I la secțiunea Șlagăre, în 1993, 1994, 1995, 1996 și 2004.

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