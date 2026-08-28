 Cătălin Botezatu, mărturie cutremurătoare la procesul jafului din Londra: „Mi-au tăiat ceasul de la mână. Am avut hainele pline de sânge”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Cătălin Botezatu, mărturie cutremurătoare la procesul jafului din Londra: „Mi-au tăiat ceasul de la mână. Am avut hainele pline de sânge”

#Exclusiv Click!
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Designerul Cătălin Botezatu a făcut dezvăluiri în premieră, pentru Click!, despre atacul violent al cărui victimă a fost la Londra anul acesta și despre procesul care e în derulare.

Cătălin Botezatu, mărturie cutremurătoare
1/5
Cătălin Botezatu, mărturie cutremurătoare

Timp de trei zile, românul a stat în fața celor 12 jurați, a judecătoarei, procurorilor și avocaților, într-un proces ca în filme. Botezatu a fost ascuns în spatele unui paravan de protecție și abia acum a primit permisiunea să povestească public ce s-a întâmplat în acea noapte.

Trei zile de proces, cu 12 jurați și paravan de protecție

Cătălin Botezatu a povestit, în premieră, cum s-au desfășurat cele trei zile de proces de la Londra în dosarul atacului al cărui victimă a fost. Designerul a descris atmosfera din sala de judecată ca fiind una „ca în filme”, cu 12 jurați, judecătoare, procurori și avocați.

Mai mult, pentru că urma să-i întâlnească față în față pe cei acuzați că l-au atacat, Botezatu a cerut să fie protejat de un ecran. Astfel, agresorii nu l-au putut vedea în timpul audierilor.

Abia acum, în fața unei adevărate curți, ca în filme, 12 jurați, procurori și avocați cu peruci albe, lucrurile acelea albe, lungi ca în filme, s-au judecat de dimineața până seara, timp de trei zile”, ne-a povestit designerul.

Procesul a atras și atenția presei britanice. Peste zece publicații și televiziuni au urmărit cazul, atât din sala de judecată, cât și din exterior.

De ce a tăcut Botezatu atât timp?

Una dintre cele mai importante explicații oferite acum de designer este motivul pentru care nu a vorbit până în prezent despre atac.

Deși în România au apărut de-a lungul timpului tot felul de comentarii și speculații, Botezatu spune că nu a avut voie să ofere detalii despre anchetă. Poliția Metropolitană din Londra i-ar fi cerut să păstreze discreția, pentru a nu afecta investigația.

Nu am putut să dau declarații. Nu am avut permisiunea până în aceste zile a Poliției Metropolitane Londoneze și Scotland Yard  să comentez, deoarece era o anchetă foarte grea în desfășurare”, a explicat el.

Designerul spune că a acceptat să tacă, chiar dacă acest lucru a dus la apariția unor speculații.

„Am acceptat cu orice risc să nu vorbesc, dar iată că acum ies la iveală adevăratele probe”, a mai spus acesta.

Atacul, mult mai violent decât se știa

Cătălin Botezatu susține că nu a fost vorba doar despre un simplu furt, ci despre un atac violent în care s-a temut pentru viața lui.

Incidentul s-a produs după ce designerul a ieșit din celebrul restaurant Amazonico, din Mayfair. Potrivit relatării sale, el a fost urmărit de trei bărbați, care au sărit asupra lui și l-au imobilizat.

În timpul confruntării, Botezatu spune că a fost lovit și împins într-un gard metalic si chiar  cu un obiect contondent, posibil briceag sau cuțit. În instanță au fost prezentate și imagini care arătau urmările atacului: mâinile pline de sânge, cămașa pătată și vânătăile suferite.

Designerul a dezvăluit acum și un detaliu despre care nu vorbise până în prezent: a fost rănit la mână în timpul atacului.

I-au tăiat ceasul direct de la mână

image
Foto: Mylondonnews

Momentul cel mai spectaculos al jafului a fost cel în care unul dintre agresori i-a luat ceasul.

În timpul încăierării, unul dintre atacatori a reușit să taie cureaua ceasului pe care Botezatu îl purta la mână și să fugă cu el.

„Unul din ei a reușit să taie cureaua și să-mi smulgă ceasul și să fugă cu el”, a povestit designerul.

Astfel, jaful nu s-a rezumat la o smulgere rapidă a obiectului de lux. Botezatu descrie o adevărată luptă cu cei trei atacatori, în urma căreia s-a ales cu răni și vânătăi.

„M-am temut foarte tare pentru viața mea”

Designerul a subliniat că în acele momente s-a temut serios pentru viața sa. El a amintit și faptul că este operat de cancer, are 5 operații chiar în zona abdomenului, zonă pe care și-a protejat-o  în mod special. Chiar și așa, spune că s-a luptat cu agresorii.

„M-am temut foarte tare pentru viața mea”, a povestit Botezatu.

Imaginile prezentate în cadrul procedurilor judiciare au scos la iveală și amploarea confruntării: sânge pe mâini și pe haine, dar și urmele loviturilor primite în timpul atacului.

Unul dintre agresori s-a declarat vinovat

image
Foto: Mylondonnews

În timpul procesului, unul dintre cei trei bărbați acuzați s-a declarat vinovat. În cazul celorlalți doi, decizia urma să fie luată de cei 12 jurați împreună cu judecătoarea, după analizarea probelor și a mărturiilor.

Botezatu spune că a fost nevoit să răspundă la numeroase întrebări și să poarte discuții îndelungate cu avocații apărării. 

Ce s-a întâmplat cu ceasul?

O altă întrebare importantă rămâne fără răspuns: va fi recuperat ceasul?

Potrivit lui Botezatu, ancheta poliției londoneze nu s-a încheiat complet, iar investigatorii urmăresc inclusiv pista potrivit căreia ceasul ar fi fost oferit spre vânzare chiar a doua zi după jaf. Deocamdată însă, designerul spune că nu există certitudinea că obiectul va fi recuperat.

Botezatu le-a mulțumit polițiștilor britanici pentru modul în care au instrumentat cazul și pentru faptul că cei trei presupuşi atacatori au fost identificați și aduși în fața instanței.

Pentru designer, procesul de la Londra a însemnat însă și momentul în care a putut, în sfârșit, să spună public ceea ce i s-a întâmplat.

În sfârșit, am putut să spun asta”, a concluzionat Cătălin Botezatu.

În prima zi a procesului desfășurat la Londra, Cătălin Botezatu a făcut furori în presă britanică, cele mai importante publicații din Marea Britanie precum, The Telegraph, Daily Mail, London New, BBC News, London Evening Standard, Standard.Co.UK și multe altele care  au fost prezente la evenimentul din instanță. Botezatu a apărut și în presa din Canada.

Ghid de cumpărături

oana roman instagram jpg
FotoOana Roman, revoltată de prețurile de pe litoralul românesc. Cât a plătit pe o cafea și o apă: „E mai scump decât pe Coasta de Azur” Vedete românești
preot shutterstock 1071769631 jpeg
Un preot din Vaslui a lăsat însărcinată o enoriașă căsătorită. Ce decizie a luat Biserica după ce femeia a născut gemeni Național
image
Preot din Vaslui, scos din rândul clerului după ce a lăsat însărcinată o enoriașă căsătorită. Femeia a născut gemeni adevarul.ro
image
Relațiile diplomatice cu Ungaria scârțâie: Péter Magyar s-a văzut cu toți omologii vecini importanți, mai puțin cu Bolojan. Problema diplomației românești, analizată de un expert adevarul.ro

Parteneri

image
Bîrligea, de 6 ori mai ieftin decât Rrahmani! Transferul fostului atacant al FCSB la Frosinone, văzut dintr-o o altă perspectivă www.fanatik.ro
image
Salarii de 5.000 € pe lună şi cazare inclusă, însă puţini tineri iau în calcul aceste meserii observatornews.ro
image
Un turist a sărit să bată un salvamar, pe plaja din Eforie. Tot acolo, un bărbat a murit înecat joi după ce fusese salvat de trei ori www.antena3.ro
image
Ciprian Ciucu taie stimulente pe linie, în București. Ajutorul pentru adulții cu handicap, de 500 lei, se suspendă. Voucherele Materna, de 2.000 de lei, nu se mai acordă. Stimulentul pentru nou-născut, de 2.000 lei, doar pentru cazuri sociale, iar cel pentru copiii cu handicap, de 1000 de lei, se modifică. De când intră în vigoare decizia www.gandul.ro
image
Iubita lui Andrei Bordeianu, mesaj sfâșietor în mediul online! Influencerul a fost implicat într-un grav accident: „O să aprind o lumânare pentru tine…” www.wowbiz.ro
image
Regele Harald al V-lea al Norvegiei s-a stins din viață la 89 de ani www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Adevărul spus de Mihai Neşu, după ce soţia lui l-a părăsit şi s-a recăsătorit cu un om de afaceri as.ro
image
Cine este Haakon al VIII-lea, noul rege al Norvegiei. Are 53 de ani și este căsătorit cu Mette-Marit playtech.ro
image
Supercomputerul a decis! Câte puncte face Universitatea Craiova în Conference League și pe ce loc termină faza grupelor www.fanatik.ro
image
Gestul SFÂȘIETOR făcut de mama Victoriei, după ce și-a îngropat fiica: 'Ce cauți, tu mamă, aici?' 🥲 www.cancan.ro
image
Doamne, câtă durere! Cum a apărut mama Victoriei la înmormântare! Ce ținea femeia strâns în mână, toți cei prezenți au împietrit când au văzut-o! Și nu e tot! Ce scrie pe crucea fiicei fostului senator Cazimir Ionescu, ÎN AFARĂ DE NUME, are o semnificație zguduitoare www.viva.ro
image
Cine este, de fapt, Anca Verma, cea mai bogată româncă din lume. A fost închisă pentru spălare de bani, mergea la "întâlniri romantice" cu soțul ei, în pușcărie, îmbrăcată în rochii de lux, iar în prezent locuiește într-un palat cu peste 100 de angajați www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Regina care l-a umilit pe Regele Angliei, culcându-se cu dușmanul lui. Alături de amant, a pornit războiul pentru tron okmagazine.ro
image
Prințesa Ingrid Alexandra, prima femeie moștenitoare a tronului norvegian din ultimii 600 de ani okmagazine.ro
image
#Grecia Antică
Cine a fost Narcis, unul dintre cele mai cunoscute personaje din mitologia greacă? historia.ro
image
#Istoria Modei
Istoria cravatei: de la eșarfa soldaților croați la accesoriul universal historia.ro
tudor chirila si nicusor (1) jpg
Tudor Chirilă, atac dur la adresa lui Nicușor Dan după scandalul Pahonțu: „Aveți obligația să scădeți un securist din sistem” Vedete românești
Adela Popescu, Radu Valcan, foto Instagram jpg
Radu Vâlcan și-a surprins soția cu o declarație inedită: „Îi tot zic că m-aş duce pe Lună cu ea” Vedete românești
Unde au fost în luna de miere după nunta lor aristocrată Honorary Lord of Brattleby Răzvan Vasile și Nicoleta Scarlat, Baronessa de Brattleby
#Exclusiv Click!
Răzvan Vasile pregătește un eveniment de gală la Londra. Aristocrați, vedete și filantropi, reuniți pentru o cauză nobilă Vedete românești
actor italia1 jpeg
Un actor faimos din Italia, îndrăgostit de vinurile românești: „Sunt o mulțime de crame” Vedete internaționale
banner florian munteanu png
#Exclusiv Click!
VideoPrimire VIP pentru Florian Munteanu! Actorul român vestit la Hollywood a fost dus la mare cu elicopterul Vedete românești
oana roman instagram jpg
FotoOana Roman, revoltată de prețurile de pe litoralul românesc. Cât a plătit pe o cafea și o apă: „E mai scump decât pe Coasta de Azur” Vedete românești
alex mincu si logodnica jpg
Alex Mincu, fostul soț al Mariei Popovici, s-a logodit în mare secret. „Este pentru prima oară când îmi doresc copil” Vedete românești
akex si mara webp
#Exclusiv Click!
FotoPrimele declarații! Alexandru Constantin va prezenta cu Mara Bănică, la Antena Stars: „Ea are o personalitate și un stil aparte” Vedete românești
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți” actualitate.net
image
Flavia Boghiu revine cu pași siguri în politică, după dosarul DNA care i-a ținut cariera pe loc actualitate.net