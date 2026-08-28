Cătălin Botezatu, mărturie cutremurătoare la procesul jafului din Londra: „Mi-au tăiat ceasul de la mână. Am avut hainele pline de sânge”

Designerul Cătălin Botezatu a făcut dezvăluiri în premieră, pentru Click!, despre atacul violent al cărui victimă a fost la Londra anul acesta și despre procesul care e în derulare.

1/5 Cătălin Botezatu, mărturie cutremurătoare

Timp de trei zile, românul a stat în fața celor 12 jurați, a judecătoarei, procurorilor și avocaților, într-un proces ca în filme. Botezatu a fost ascuns în spatele unui paravan de protecție și abia acum a primit permisiunea să povestească public ce s-a întâmplat în acea noapte.

Trei zile de proces, cu 12 jurați și paravan de protecție

Cătălin Botezatu a povestit, în premieră, cum s-au desfășurat cele trei zile de proces de la Londra în dosarul atacului al cărui victimă a fost. Designerul a descris atmosfera din sala de judecată ca fiind una „ca în filme”, cu 12 jurați, judecătoare, procurori și avocați.

Mai mult, pentru că urma să-i întâlnească față în față pe cei acuzați că l-au atacat, Botezatu a cerut să fie protejat de un ecran. Astfel, agresorii nu l-au putut vedea în timpul audierilor.

„Abia acum, în fața unei adevărate curți, ca în filme, 12 jurați, procurori și avocați cu peruci albe, lucrurile acelea albe, lungi ca în filme, s-au judecat de dimineața până seara, timp de trei zile”, ne-a povestit designerul.

Procesul a atras și atenția presei britanice. Peste zece publicații și televiziuni au urmărit cazul, atât din sala de judecată, cât și din exterior.

De ce a tăcut Botezatu atât timp?

Una dintre cele mai importante explicații oferite acum de designer este motivul pentru care nu a vorbit până în prezent despre atac.

Deși în România au apărut de-a lungul timpului tot felul de comentarii și speculații, Botezatu spune că nu a avut voie să ofere detalii despre anchetă. Poliția Metropolitană din Londra i-ar fi cerut să păstreze discreția, pentru a nu afecta investigația.

„Nu am putut să dau declarații. Nu am avut permisiunea până în aceste zile a Poliției Metropolitane Londoneze și Scotland Yard să comentez, deoarece era o anchetă foarte grea în desfășurare”, a explicat el.

Designerul spune că a acceptat să tacă, chiar dacă acest lucru a dus la apariția unor speculații.

„Am acceptat cu orice risc să nu vorbesc, dar iată că acum ies la iveală adevăratele probe”, a mai spus acesta.

Atacul, mult mai violent decât se știa

Cătălin Botezatu susține că nu a fost vorba doar despre un simplu furt, ci despre un atac violent în care s-a temut pentru viața lui.

Incidentul s-a produs după ce designerul a ieșit din celebrul restaurant Amazonico, din Mayfair. Potrivit relatării sale, el a fost urmărit de trei bărbați, care au sărit asupra lui și l-au imobilizat.

În timpul confruntării, Botezatu spune că a fost lovit și împins într-un gard metalic si chiar cu un obiect contondent, posibil briceag sau cuțit. În instanță au fost prezentate și imagini care arătau urmările atacului: mâinile pline de sânge, cămașa pătată și vânătăile suferite.

Designerul a dezvăluit acum și un detaliu despre care nu vorbise până în prezent: a fost rănit la mână în timpul atacului.

I-au tăiat ceasul direct de la mână

Foto: Mylondonnews

Momentul cel mai spectaculos al jafului a fost cel în care unul dintre agresori i-a luat ceasul.

În timpul încăierării, unul dintre atacatori a reușit să taie cureaua ceasului pe care Botezatu îl purta la mână și să fugă cu el.

„Unul din ei a reușit să taie cureaua și să-mi smulgă ceasul și să fugă cu el”, a povestit designerul.

Astfel, jaful nu s-a rezumat la o smulgere rapidă a obiectului de lux. Botezatu descrie o adevărată luptă cu cei trei atacatori, în urma căreia s-a ales cu răni și vânătăi.

„M-am temut foarte tare pentru viața mea”

Designerul a subliniat că în acele momente s-a temut serios pentru viața sa. El a amintit și faptul că este operat de cancer, are 5 operații chiar în zona abdomenului, zonă pe care și-a protejat-o în mod special. Chiar și așa, spune că s-a luptat cu agresorii.

„M-am temut foarte tare pentru viața mea”, a povestit Botezatu.

Imaginile prezentate în cadrul procedurilor judiciare au scos la iveală și amploarea confruntării: sânge pe mâini și pe haine, dar și urmele loviturilor primite în timpul atacului.

Unul dintre agresori s-a declarat vinovat

Foto: Mylondonnews

În timpul procesului, unul dintre cei trei bărbați acuzați s-a declarat vinovat. În cazul celorlalți doi, decizia urma să fie luată de cei 12 jurați împreună cu judecătoarea, după analizarea probelor și a mărturiilor.

Botezatu spune că a fost nevoit să răspundă la numeroase întrebări și să poarte discuții îndelungate cu avocații apărării.

Ce s-a întâmplat cu ceasul?

O altă întrebare importantă rămâne fără răspuns: va fi recuperat ceasul?

Potrivit lui Botezatu, ancheta poliției londoneze nu s-a încheiat complet, iar investigatorii urmăresc inclusiv pista potrivit căreia ceasul ar fi fost oferit spre vânzare chiar a doua zi după jaf. Deocamdată însă, designerul spune că nu există certitudinea că obiectul va fi recuperat.

Botezatu le-a mulțumit polițiștilor britanici pentru modul în care au instrumentat cazul și pentru faptul că cei trei presupuşi atacatori au fost identificați și aduși în fața instanței.

Pentru designer, procesul de la Londra a însemnat însă și momentul în care a putut, în sfârșit, să spună public ceea ce i s-a întâmplat.

„În sfârșit, am putut să spun asta”, a concluzionat Cătălin Botezatu.

În prima zi a procesului desfășurat la Londra, Cătălin Botezatu a făcut furori în presă britanică, cele mai importante publicații din Marea Britanie precum, The Telegraph, Daily Mail, London New, BBC News, London Evening Standard, Standard.Co.UK și multe altele care au fost prezente la evenimentul din instanță. Botezatu a apărut și în presa din Canada.