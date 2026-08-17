Cătălin Botezatu, verdict despre cum se îmbracă Generația Z: „Este împotriva a tot ceea ce înseamnă proporțiile”

Generația Z nu mai vrea să urmeze orbește moda, ci să o transforme în propria declarație de identitate.

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Tinerii născuți între 2000 și 2010 combină fără teamă piese vintage cu haine sport, articole de designer cu produse second-hand și feminitatea cu elemente masculine. TikTok-ul și Instagramul au un rol uriaș în alegerile lor vestimentare, însă designerul Cătălin Botezatu spune că, dincolo de trenduri, această generație are o caracteristică aparte: libertatea de a amesteca aproape orice.

Când vine vorba despre modă, Generația Z este, în opinia lui Cătălin Botezatu, una dintre cele mai complicate generații. Nu pentru că tinerii nu ar ști ce se poartă, ci tocmai pentru că au la dispoziție atât de multe surse de inspirație încât nu mai există un singur stil pe care să-l urmeze. O ținută poate porni de la un trend văzut pe TikTok și poate ajunge să combine elemente complet diferite.

„Din toate punctele de vedere Generația Z este o generație foarte complicată, cu atât mai mult atunci când vorbim despre fashion. Este o generație care nu intră într-un magazin pentru că în acel magazin sunt haine trendy, intră că, poate într-o bună zi, pe TikTok a apărut o informație și, bineînțeles, acea informație vestimentară poate deveni instant pentru ei o sursă și, de ce nu, o uniformă. Bineînțeles, Instagramul este foarte prezent în alegerea hainelor”, spune Botezatu", explică designerul.

Hainele, mai mult decât haine

Pentru tinerii acestei generații, hainele nu mai au doar rolul de a acoperi corpul sau de a respecta un trend. Ele transmit cine este persoana care le poartă. Imaginea, apartenența, identitatea, cultura pop, muzica, gamingul și rețelele sociale se regăsesc toate în felul în care Generația Z se îmbracă.

Designerul observă și o pasiune puternică pentru vintage și streetwear. Iar libertatea de a combina piese care, în trecut, ar fi părut incompatibile este una dintre marile particularități ale acestei generații.

„Generația Z nu are un stil anume. Există tot felul de estetici sau, aș putea spune, micro-estetici, iar ce este fain la această generație este tocmai faptul că ea are o trecere rapidă, aproape brutală, de la minimalism la maximalism, de la sport la tailoring”, afirmă creatorul de modă.

Designer de lux și second-hand, în aceeași ținută

Una dintre cele mai mari schimbări este faptul că tinerii nu mai simt nevoia să aleagă între lux și haine accesibile. O piesă de la o mare casă de modă poate ajunge fără probleme lângă o haină cumpărată dintr-un second-hand.

„De la tailoring la maximalism, de la sport la tailoring, de la vintage la futurism, de la o piesă de designer, care poate aparține unei case de modă mari, la o combinație cumpărată din second-hand, toate astea regăsite într-o singură ținută”, explică Botezatu.

În plus, Generația Z nu pare să mai fie interesată să poarte neapărat ceea ce este „la modă”. Tânărul își alege hainele pentru a spune ceva despre el.

„Generația Z, ceea ce se vede din exterior, este că nu vrea să mai poarte ce este la modă. Vrea un individ în această generație, pune haine pe el, haine care vor să spună ceva despre acea persoană, despre acel individ, despre personalitatea acelei persoane”, spune designerul.

Denim larg, sacouri structurate și sneakers

Printre piesele preferate ale tinerilor se numără denimul larg, cămășile elegante, puloverele, sacourile structurate și sneakerșii. Fetele pot combina genți feminine cu pantaloni utilitari sau jachete bomber, iar combinațiile aparent contradictorii devin tocmai elementul care dă personalitate ținutei.

Un rol important îl are și nostalgia pentru trecut. Paradoxal, deși este generația născută în plină eră digitală, Generația Z este fascinată de perioade pe care, în multe cazuri, nici măcar nu le-a trăit.

„Este un paradox că această generație, deși s-a născut în era digitală, este fascinată de trecut”, observă Botezatu.

Y2K, trendul care refuză să dispară

Moda anilor 2000 continuă să fie o sursă majoră de inspirație. Trendul Y2K înseamnă „Year 2000” și se referă la stilul vestimentar inspirat de sfârșitul anilor ’90 și începutul anilor 2000: jeanși largi sau cu talie joasă; topuri scurte, inclusiv babydoll tops; fuste mini; treninguri și piese sporty; ochelari de soare supradimensionați; genți mici; accesorii strălucitoare și multe bijuterii.

„Trendul care se cheamă Y2K continuă să fie extrem de important, dar nu este o simplă referință. Moda începând cu anii '90 și până în 2000-2010 este permanent reinterpretată”, explică designerul.

Cea mai mare greșeală: oversize fără proporții

Dacă există un lucru pe care Botezatu îl atrage în mod special atenția atunci când vine vorba despre ținutele Generației Z, acesta este modul în care sunt purtate hainele oversize.

„De cele mai multe ori, apropo de oversize, combină piese ultra oversize și în partea de sus și în partea de jos, ceea ce este împotriva a tot ceea ce înseamnă proporțiile”, spune acesta.

Designerul recomandă ca volumele să fie controlate. O haină largă nu înseamnă neapărat că trebuie aleasă cu trei numere mai mari.

„Nu trebuie să iei cu trei numere mai mari. Ia cu două și vezi dacă proporțiile sunt bine, dacă volumele astea sunt controlate, materialele bune au proporții și echilibrate cu piese care au structură”, explică Botezatu.

Generația care nu vrea logo-uri la vedere

Spre deosebire de perioadele în care un logo mare pe tricou era considerat un simbol al statutului, Botezatu spune că Generația Z nu este neapărat atrasă de brandurile consacrate afișate ostentativ.

„Generația Z nu preferă să se vadă branduri la vedere și logo-uri de firme consacrate. Preferă să se vadă branduri la vedere de firme foarte exclusiviste, poate de care eu nici n-am auzit”, afirmă designerul.

Culorile puternice revin în garderobă

După o perioadă dominată de bej, gri, alb și negru, tinerii încep să redescopere culoarea și nu o fac timid. Rozul poate fi combinat cu roșu, verdele cu albastru, movul cu galbenul, iar culorile puternice devin o modalitate de a ieși în evidență.

„Generația asta începe să recupereze culoarea. Și nu într-un mod foarte elegant, ci vizibil”, spune Botezatu.

În viziunea sa, culoarea nu mai este doar un element decorativ, ci contribuie la mesajul pe care tânărul vrea să-l transmită prin imaginea sa.

Ochelari mari, genți vintage și multe bijuterii

Accesoriile completează această libertate vestimentară. Ochelarii mari, gențile vintage și bijuteriile purtate în straturi sunt câteva dintre elementele preferate de tinerele din Generația Z.

„Fetele preferă genți vintage, foarte multe bijuterii suprapuse, statement-uri, șepci și căciuli”, descrie designerul.

Pentru Botezatu, imaginea poate părea încărcată la prima vedere, însă nu este neapărat dezordonată. Din contră, tinerii își construiesc ținutele după propriile reguli.

„Nu mai vrea uniformă. Contradicția este stilul”

Poate cea mai bună definiție pe care Botezatu o găsește pentru moda Generației Z este aceea a contradicției. Tinerii pot trece de la sport la elegant, de la vintage la futurist și de la minimalism la maximalism fără să simtă că încalcă vreo regulă.

„E o generație care nu mai vrea uniformă. E o generație la care contradicția este stilul, efectiv. Este chiar stilul”, spune Cătălin Botezatu.

Iar nostalgia rămâne una dintre cheile acestei mode. Tinerii redescoperă perioade pe care nu le-au trăit, le preiau și le transformă în ceva al lor.

În fond, întrebarea pe care și-o pune Generația Z nu mai este „Ce se poartă?”, ci „Ce pot face eu cu ceea ce se poartă?”. Iar, în opinia lui Cătălin Botezatu, exact de aici începe noua modă.

„Ce pot face eu, ca Generație Z, cu ceea ce se poartă? Asta e întrebarea pe care și-o pune Generația Z și, pe urmă, aici începe, de fapt, noua modă”, este de părere celebrul designer.