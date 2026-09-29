 Wladimir Klitschko cere tutela temporară asupra averii lui Hayden Panettiere, în numele fiicei lor. Kaya este singura moștenitoare a actriței
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Wladimir Klitschko cere tutela temporară asupra averii lui Hayden Panettiere, în numele fiicei lor. Kaya este singura moștenitoare a actriței

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Wladimir Klitschko, fostul logodnic al actriței Hayden Panettiere, a depus o cerere în instanță pentru a deveni tutorele temporar al averii acesteia, în numele fiicei lor, Kaya. Fetița, în vârstă de 11 ani, este singura moștenitoare a întregului patrimoniu lăsat de vedetă, care a murit subit, la doar 36 de ani. Demersul vine în timp ce ancheta privind decesul actriței este încă în desfășurare.

Wladimir Klitschko cere tutela temporară asupra averii lui Hayden Panettiere
Wladimir Klitschko cere tutela temporară asupra averii lui Hayden Panettiere Foto: arhiva Click!

Pe 24 septembrie, Wladimir Klitschko a depus o cerere pentru a fi desemnat tutore temporar al averii fostei sale logodnice, Hayden Panettiere, în beneficiul fiicei lor, Kaya. Potrivit documentelor judiciare obținute de revista People, fostul sportiv susține că este necesară o decizie urgentă, pentru a putea iniția procedurile de succesiune și pentru a propune un administrator al patrimoniului actriței.

Klitschko avertizează că, în lipsa unei intervenții imediate, există riscul ca bunurile moștenirii să fie pierdute, deteriorate sau înstrăinate înainte ca un reprezentant legal să fie desemnat pentru protejarea acestora.

Fostul logodnic al actriței a explicat că această situație o afectează direct pe Kaya, singura moștenitoare a întregii averi a mamei sale. El dorește să se asigure că locuința din Los Angeles a actriței va fi păstrată până la finalizarea anchetei.

Acuzații privind dispariția unor bunuri din locuința vedetei

În cererea depusă în instanță, Wladimir Klitschko susține că, înainte de moartea actriței, aceasta ar fi angajat o firmă de securitate pentru a-i proteja locuința, după ce ar fi existat suspiciuni că o persoană a pătruns fără autorizație în proprietate. Potrivit documentelor, încuietorile casei ar fi fost schimbate, iar obiectele de valoare, inclusiv hainele de designer, ar fi fost mutate.

Klitschko afirmă că există în continuare riscul ca persoana respectivă să încerce să sustragă bunuri din patrimoniul actriței. Totodată, acesta susține că persoane din afara familiei, care au avut legături cu Hayden Panettiere, ar fi accesat și distrus e-mailurile acesteia.

Fostul sportiv ar fi fost informat și că unele dintre bunurile personale ale actriței, inclusiv bijuterii, au dispărut sau nu pot fi găsite. Deși autoritățile dețin anumite obiecte în cadrul anchetei, Klitschko dorește ca administratorul succesiunii să poată identifica bunurile lipsă și să colaboreze cu anchetatorii.

Hayden Panettiere a murit pe 16 august, la vârsta de 36 de ani. Actrița a fost găsită inconștientă într-o locuință din Greenville, Carolina de Sud, iar ulterior a fost declarată decedată la fața locului. La sosirea echipajelor de intervenție, acesteia i-au fost acordate îngrijiri medicale.

Ancheta privind moartea sa este încă în desfășurare. În luna august, o sursă a declarat pentru PEOPLE că Agenția pentru Combaterea Drogurilor din Statele Unite (DEA) era implicată în investigație. La nouă zile după deces, agenții au obținut un mandat de percheziție și au căutat la locuința actriței din Los Angeles dovezi privind posibile substanțe narcotice provenite de pe piața ilegală.

Hayden Panettiere și Wladimir Klitschko au împreună o fiică

Hayden Panettiere și Wladimir Klitschko s-au cunoscut în 2008, iar cinci ani mai târziu s-au logodit. În 2014, cei doi au devenit părinții unei fetițe, Kaya. După despărțirea din 2018, fostului pugilist i-a fost acordată custodia exclusivă a copilului.

În lunile dinaintea morții sale, actrița a vorbit deschis despre decizia dureroasă de a-i încredința lui Klitschko custodia fiicei lor. În autobiografia sa, „This Is Me: A Reckoning”, publicată în mai 2026, Panettiere a descris această experiență drept „cea mai sfâșietoare experiență din viața mea”.

În carte, vedeta a abordat și alte momente dificile din viața sa, printre care experiența traumatică a nașterii, depresia postpartum și lupta cu dependența. Acum, după moartea actriței, fostul său logodnic încearcă să obțină tutela temporară asupra averii, pentru a proteja interesele fiicei lor, Kaya.

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