Wladimir Klitschko, fostul logodnic al lui Hayden Panettiere, devastat după moartea actriței: „Prea devreme”

Wladimir Klitschko a reacționat după moartea subită a fostei sale logodnice, actrița americană Hayden Panettiere. Vedeta, cunoscută pentru rolurile din „Heroes” și „Nashville” și nominalizată de două ori la Globurile de Aur, a murit duminică, la vârsta de 36 de ani. Familia actriței a confirmat vestea.

Fostul campion mondial la box și tatăl fiicei lui Hayden a publicat un mesaj emoționant pe Instagram, în care a vorbit despre durerea provocată de pierderea actriței și despre locul pe care aceasta îl va avea în continuare în viața fiicei lor, Kaya.

Wladimir Klitschko, mesaj emoționant după moartea fostei logodnice

În mesajul său, Wladimir Klitschko a mărturisit că familia trece printr-o perioadă de profundă suferință și a subliniat că Hayden a plecat mult prea devreme dintre cei dragi.

„Familia noastră trece printr-o perioadă de profund șoc și durere. Anunțul morții tragice a lui Hayden mă întristează profund. A părăsit această lume mult prea devreme”.

Fostul sportiv a vorbit și despre relația pe care Hayden a avut-o cu fiica lor. Chiar dacă cei doi nu mai formau un cuplu, actrița a rămas o persoană importantă pentru el și, mai ales, mama lui Kaya.

„Hayden a fost, deși nu mai este partenera mea, o parte importantă din viața mea și mama fiicei noastre, Kaya. Fiicei noastre, Kaya, îi voi vorbi întotdeauna despre mama ei cu respect și mă voi asigura că își amintește de persoana care a fost. Transmit cele mai sincere condoleanțe părinților lui Hayden, prietenilor ei și fanilor ei, care sunt și ei îndurerați astăzi. Tinerii și talentații ca Hayden nu ar trebui să părăsească această lume atât de curând”.

Povestea de dragoste dintre Hayden Panettiere și Wladimir Klitschko

Hayden Panettiere și Wladimir Klitschko s-au cunoscut în 2009, iar relația lor a atras atenția datorită și diferenței de vârstă de 14 ani dintre cei doi. În 2013, actrița și fostul pugilist s-au logodit, însă nu au mai ajuns să se căsătorească.

Cei doi au împreună o fiică, Kaya, care are acum 11 ani. În 2018, Hayden a renunțat la custodia fiicei sale, într-o perioadă în care se confrunta cu probleme personale și încerca să primească ajutorul de care avea nevoie.

Într-un interviu acordat publicației Mome și publicat în luna iulie, actrița a vorbit despre una dintre cele mai grele decizii din viața sa.

„Nu a fost o decizie pe care am luat-o ușor și nici nu a fost o decizie pe care am vrut să o iau. Treceam printr-o perioadă cu adevărat dificilă în viața mea... Știam că trebuie să o pun pe primul loc pentru a putea primi ajutorul de care aveam nevoie și a fi mama de care avea ea nevoie”.

Narcan, găsit în locuința actriței

Noi informații au apărut între timp și despre circumstanțele morții actriței. Potrivit informațiilor relatate de TMZ, în apartamentul în care Hayden Panettiere a fost găsită inconștientă ar fi fost descoperit Narcan, medicamentul utilizat pentru contracararea efectelor unei supradoze cu opioide. Dispozitivul folosit pentru administrarea substanței ar fi fost descoperit pe o saltea.

TMZ relatează, de asemenea, că la fața locului a fost folosită epinefrină, medicament utilizat în procedurile de resuscitare, inclusiv în cazul stopului cardiac. În apelul la 911 au fost menționate atât un posibil stop cardiac, cât și suspiciunea unei supradoze.

Totuși, prezența Narcanului nu înseamnă că o supradoză a fost stabilită drept cauză a morții.

Cauza morții nu a fost stabilită oficial

Autopsia preliminară nu a indicat semne de traumă, iar autoritățile nu au stabilit deocamdată cauza exactă și modalitatea morții. Ancheta continuă, iar autoritățile nu suspectează, în acest moment, că ar fi fost vorba despre o faptă criminală.

Informațiile despre o posibilă supradoză provin din comunicările inițiale ale serviciilor de urgență și din detaliile apărute ulterior, însă cauza oficială a decesului rămâne nedeterminată până la finalizarea investigațiilor medico-legale.

Hayden Panettiere ar fi împlinit 37 de ani pe 21 august.