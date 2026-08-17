Ce ar fi provocat moartea lui Hayden Panettiere. Actrița s-a stins din viață la doar 36 de ani

Lumea cinematografiei este în stare de șoc după decesul fulgerător al actriței Hayden Panettiere, la vârsta de 36 de ani. Cunoscută pentru rolul emblematic din serialul „Heroes”, vedeta a fost găsită în stop cardiac în locuința sa din Carolina de Sud, paramedicii nereușind să o readucă la viață.

Veste tragică pentru fanii cinematografiei internaționale. Actrița americană Hayden Panettiere, devenită celebră la nivel mondial datorită rolului Claire Bennet din serialul de succes „Heroes”, s-a stins din viață la doar 36 de ani, cu doar câteva zile înainte de a împlini 37 de ani.

Găsită în stop cardiac în locuința din Carolina de Sud

Potrivit informațiilor transmise de publicația TMZ, serviciile de urgență au fost alertate duminică, la ora locală 13:51, printr-un apel la 911 care anunța o persoană aflată în stop cardiac în locuința din Carolina de Sud.

Conform surselor din poliție citate de presă, cel care a solicitat intervenția medicilor ar fi fost partenerul acesteia.

Echipajele de prim-ajutor și polițiștii au ajuns rapid la fața locului și au aplicat manevre avansate de resuscitare și compresii toracice, însă eforturile au fost zadarnice, decesul fiind pronunțat oficial la ora 14:32.

Anchetatorii au precizat că pe trupul actriței nu existau urme de violență, moartea nefiind considerată suspectă, urmând ca autopsia medico-legală să stabilească exact cauza decesului.

„A fost o lumină incredibilă și o forță a naturii, care a adus iubire și bucurie incomensurabile tuturor celor care au cunoscut-o și milioanelor de oameni care au urmărit-o pe ecran”, a spus tatăl actriței, Alan Panettierre.

Rolurile legendare și traumele din spatele faimei timpurii

Cariera lui Hayden Panettiere a debutat încă din copilărie, vedeta remarcându-se în producții celebre precum „Remember the Titans”, „Raising Helen”, „Ice Princess”, seria horror „Scream” și drama muzicală „Nashville”.

Succesul uriaș adus de rolul adolescentei cu puteri de autovindecare din serialul „Heroes” a venit însă la pachet cu o presiune mediatică uriașă și episoade traumatizante.

Dincolo de lumina reflectoarelor, actrița a înfruntat ani la rând depresia, anxietatea severă și dependența de alcool și substanțe interzise, probleme amplificate de o puternică depresie post-partum după nașterea fiicei sale, Kaya, pe care o avea din relația cu fostul campion mondial la box Vladimir Klitschko.

Custodia copilei în vârstă de 11 ani a fost preluată de tatăl acesteia, cei doi stabilindu-se în Ucraina.

Viața actriței a fost marcată de o altă pierdere cumplită în anul 2023, când fratele ei mai mic, actorul Jansen Panettiere, a murit subit la vârsta de 28 de ani din cauza unor probleme cardiace.

Într-un interviu acordat recent podcasterului Jay Shetty cu ocazia lansării volumului său autobiografic, artista a mărturisit lupta grea pentru a ieși din întuneric:

„Am vrut să împărtășesc oamenilor că nu trebuie să se teamă, că pot trăi cu adevărul și că pot fi imperfecți.”

Episodul traumatizant de la 18 ani: gestul obscen al unui regizor premiat cu Oscar

În autobiografia sa, Hayden Panettiere a povestit un moment șocant petrecut la o petrecere privată din industrie.

În timp ce se pregătea să plece din apartamentul unde atmosfera devenise apăsătoare, un renumit actor și regizor premiat cu Oscar s-a apropiat de ea pentru a-și lua rămas-bun.

Sub pretextul de a o avertiza să nu calce pe o gumă de mestecat de pe jos, cineastul a profitat de momentul în care actrița a privit în jos pentru a-și arăta organele genitale prin fermoarul deschis, episod care a marcat-o profund.