Fiica Ginei Pistol și a lui Smiley, cucerită de școală din prima zi. Ce i-a spus Josephine mamei sale

Gina Pistol a făcut dezvăluiri despre viața de familie și despre felul în care s-a adaptat fiica sa, Josephine, la școală. Prezentatoarea de la „MasterChef” a vorbit și despre momentul în care Smiley a anunțat-o, în ultima clipă, că trebuie să meargă la un eveniment monden.

Ce i-a spus Josephine mamei sale în prima zi de școală Foto: arhiva Click!

Vedeta a fost prezentă luni seara la premiera de gală a filmului „3 zile în septembrie”, însă a recunoscut că apariția sa nu a fost deloc pregătită din timp. Cu toate că știa de eveniment, Gina Pistol a fost atât de prinsă cu treburile casnice, încât a ajuns să se pregătească în doar câteva minute.

Gina Pistol, nevoită să se pregătească în timp record

Soția lui Smiley a mărturisit că se afla în plină curățenie atunci când și-a dat seama că trebuie să plece de acasă. Deși soțul ei îi spusese anterior despre premieră, prezentatoarea a recunoscut că a uitat complet.

„Îmi spusese soțul cred că în urmă cu o săptămână, două săptămâni că trebuie să venim. Am zis că abia aștept, după care m-am luat cu treabă prin casă și am uitat. M-a anunțat azi dimineață că trebuie să venim. Ce să zic, vin direct din curățenie. Doamnele știu despre ce vorbesc, când te apuci de sertare și de toate astea.

Așa m-am apucat eu și a trebuit să mă schimb repede în 10 minute, să mă îmbrac, să mă machiez ca să vin la premieră”, a povestit amuzată Gina Pistol pentru libertatea.ro.

Pe lângă activitatea din televiziune și responsabilitățile de acasă, Gina Pistol și Smiley sunt implicați și în construirea a două locuințe. Cei doi au început lucrările la o casă în București și la o altă proprietate la munte.

Proiectele sunt însă departe de a fi finalizate, iar prezentatoarea Pro TV a explicat că niciuna dintre locuințe nu va fi gata până la finalul acestui an. Toamna este una aglomerată pentru cei doi, care trebuie să împartă timpul între carieră, familie și proiectele personale.

Josephine a început clasa pregătitoare

Cea mai importantă schimbare din familia lor a venit însă odată cu începerea școlii. Josephine, fiica Ginei Pistol și a lui Smiley, a început clasa pregătitoare la o școală privată.

Spre surprinderea părinților, fetița s-a acomodat rapid și este foarte încântată de noua etapă. Mai mult, reacția pe care a avut-o după prima zi de școală i-a lăsat pe Gina și Smiley fără cuvinte.

„E clasa zero la o școală privată și a început în forță. Este foarte încântată. În prima zi când am luat-o de la școală mi-a zis în mașină: «Mama, putem să ne întoarcem?». Eu am crezut că și-a uitat ceva la școală. Am întrebat-o de ce și mi-a zis că i-a plăcut foarte mult. I-am zis: «Stai că se duc și doamnele acasă, la casele lor». Îi place foarte mult, este încântată și entuziasmată, ceea ce e bine.

Încă nu i-a fugit entuziasmul, nu și l-a pierdut. Are deja cred că două săptămâni de școală, ea a început mai devreme și e încântată, ceea ce e bine”, a dezvăluit prezentatoarea TV.