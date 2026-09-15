Mohannad Zaid de la MasterChef a făcut dezvăluirea care i-a lăsat mască pe chefi: „Sunt virgin”

Poveștile de viață ale concurenților MasterChef i-au uimit până și pe jurați. De data aceasta, Mohannad Zaid a lăsat o țară întreagă cu gura căscată după dezvăluirile cu privire la viața sa amoroasă. Cum a ajuns în România și care este condiția pe care trebuie neapărat să o îndeplinească viitoarea sa soție.

Mohannad Zaid, concurent MasteChef. Foto: Instagram

Mohannad Zaid este un arhitect cunoscut și ca „Habibi din Zalău”. A plecat din Abu Dhabi și a aterizat în Zalău pentru un job și pentru o experiență nouă. Acesta a dezvăluit un detaliu extrem de intim din viața sa și a spus și cum trebuie să fie viitoarea sa iubită.

Povestea de viață a concurentului Mohannad Zaid de la MasterChef

Mohannad Zaid a venit la MasterChef pentru a-și demonstra calitățile în arta culinară. Facultatea a terminat-o în Iordania, dar a obținut un loc de muncă în România, mai exact în Zalău.

„Când am ajuns prima dată din Abu Dhabi, am ajuns direct în Zalău. Sunt arhitect, am terminat facultatea în Iordania și după m-am întors la familie, în Abu Dhabi, am stat șase luni. Tot timpul am zis că vreau să trăiesc o altă experiență, așa că am aplicat pentru un job în România. Am primit oferta, am acceptat-o și după am căutat unde e Zalău pe hartă”, a spus concurentul, conform protv.ro.

Concurentul i-a lăsat cu gura căscată pe chefi

Luat la întrebări de jurați, Mohannad Zaid a dat câteva detalii despre viața lui. Acesta nu a mai vorbit despre arhitectură sau gătit, ci despre ceva mult mai personal. Întrebat dacă este însurat, acesta a dat un răspuns ce i-a luat prin surprindere pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu.

„Nu. Doamne ajută! Fac rugăciune pentru mine, am nevoie. Încă nu am o iubită – dacă nu pot să-i ofer o viață bună. Trebuie să muncesc, să fac o treabă bună, ca să pot să o susțin pe soția mea. Sunt virgin și rămân așa până mă căsătoresc! Prietenii mei de aici, din România, îmi zic: «Băi, ești sfânt!»”, a mărturisit Mohannad Zaid.

Cum trebuie să fie viitoarea sa mireasă

Chef Cătălin Scărlătescu a decis că e timpul să vină cu întrebarea cea mare și să afle o țară întreagă cum ar trebui să arate viitoarea mireasă a lui Mohannad Zaid. Concurentul a fost foarte ferm când a venit vorba de principiile sale și i-a lăsat pe toți fără replică.

„Trebuie să fie virgină, în primul rând, după care să ne căsătorim și să începem viața. Pentru noi, femeia are ceva special și vreau ca soția mea să fie cea mai specială”, a afirmat Zaid.