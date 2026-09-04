 A pierdut patru sarcini, apoi a mers la o mănăstire unde „se cumpără dorințe”! Ce a urmat pentru o fostă concurentă de la „MasterChef”
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VideoA pierdut patru sarcini, apoi a mers la o mănăstire unde „se cumpără dorințe”! Ce a urmat pentru o fostă concurentă de la „MasterChef”

#MasterChef România
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Ioana Popoviciu, fosta concurentă de la „MasterChef România” 2025, a rămas în atenția publicului chiar și după eliminarea din ediția difuzată pe 18 noiembrie. Dacă în cadrul competiției și-a demonstrat pasiunea pentru gătit, în afara platoului de filmare, Ioana ascunde o poveste de viață profund emoționantă. Fosta concurentă a vorbit despre una dintre cele mai grele perioade prin care a trecut: lupta de a deveni mamă, după ce a pierdut mai multe sarcini.

Femeie însărcinată în fața unui lăcaș sfânt.
Femeie însărcinată în fața unui lăcaș sfânt. Foto: Shutterstock

„A fost un drum foarte, foarte greu, pentru că am pierdut vreo patru sarcini. Din păcate, am pierdut patru bebeluși, am consultat foarte mulți medici, am zis: «Asta e, mergem pe inseminare in vitro, adopție, ce să facem». Dar ne-au spus că suntem sănătoși, doar că, de fiecare dată, ni se spunea: stresul...”, povestește Ioana Popoviciu, în cadrul podcastului „Next Story”. 

Ioana Popoviciu, mărturisiri emoționante despre lupta de a deveni mamă

Ioana Popoviciu a povestit că drumul spre a deveni mamă a fost unul extrem de dificil. După mai multe sarcini pierdute și numeroase consultații medicale, aceasta ajunsese să ia în calcul inclusiv inseminarea in vitro sau adopția. Deși medicii îi spuneau că ea și soțul său sunt sănătoși, sarcinile nu se finalizau cu bine.

Într-un moment în care încerca să găsească o soluție, Ioana a ajuns la o mănăstire despre care aflase că este locul în care oamenii merg să-și cumpere dorințe. Experiența de acolo avea să fie una pe care nu a uitat-o, mai ales că, la scurt timp după rugăciunile făcute împreună cu soțul ei, avea să afle că este însărcinată. Ioana a adus pe lume o fetiță minunată și sănătoasă. 

„Am mers cu unchiul la Jurilovca, iar vărul meu mi-a spus să merg la o mănăstire unde se cumpără dorințe și se îndeplinesc. M-am dus ca Toma necredinciosul, am greșit drumul de 2-3 ori (...)

Până la urmă, am mers, am reușit să ajungem la această mănăstire, o mănăstire foarte mică, cu o obște mică, un preot și două măicuțe. (...) Am venit să cumpăr dorințe. M-a întrebat, săraca măicuță: «Și ce vă doriți?» Și eu zic: «Cu copil?» Că nu facem, nu n-am reușit, nu reușim și, vorba aia, avem o vârstă, nu reușim deloc să facem copil și cea mai mare dorință a noastră este să avem și noi un copil.

«Și apoi, și altceva mai doriți?»

Zic: «Da, zic, o am pe maică-mea, pe care o doare foarte tare un genunchi și nu prea mai reușește să meargă cum trebuie, că pur și simplu maică-mea chiar nu reușea să mai meargă», și mi-a dat tăblițele acestea, una cu un copil grăsuț, dolofan, un băiețel, îmi aduc aminte că era, și un genunchi de femeie. Zice: «Intrați în biserică, mergeți acolo în față, lângă altar, pe dreapta sunt moaștele Sfântului Efrem.

În stânga este icoana făcătoare de minuni de la Sfântul Munte Athos și vă rugați frumos și apoi agățați aceste plăcuțe în cui»”, a mai povestit aceasta. 

Ioana Popoviciu: „Când a pus piciorul în biserică, în mănăstire, l-a bușit plânsul”

Ioana Popoviciu a povestit că, după ce a primit îndrumările măicuței, s-a rugat alături de soțul ei, iar momentul a avut un impact puternic asupra amândurora. Chiar dacă partenerul ei nu era o persoană foarte apropiată de credință, experiența din biserică l-a emoționat profund. La aproximativ o lună sau 40 de zile de la acel moment, Ioana avea să primească vestea pe care o așteptase atât de mult.

„Ne-am rugat, și soțul, care el nu prea era așa cu credința, când a pus piciorul în biserică, în mănăstire, l-a bușit plânsul. Deci nu putea să se mai controleze, să se abțină. Plângea, îi curgeau lacrimile, plângea. Deci nu pot să ți-ți explic.

Și am mers, ne-am rugat frumos și fix la o lună sau 40 de zile, nu-mi aduc aminte, îmi aduc aminte că îmi terminaseră masterul și a doua facultate și dădusem licența, examenul acela greu, și am scăpat cu totul și zic: «Gata, ne-am relaxat, e totul bine» și, când colo, ce să vezi, că am rămas însărcinată.”

Mănăstirea despre care vorbește Ioana Popoviciu ar fi, potrivit comentariilor celor care au recunoscut locul, Mănăstirea „Sf. Dionisie și Sf. Efrem cel Nou” din Târgușor, județul Constanța. Acolo, fosta concurentă de la „MasterChef” a mers să se roage pentru împlinirea celei mai mari dorințe a sale: aceea de a deveni mamă.

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