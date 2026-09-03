Gigi Becali, scandal pe șantierul Mânăstirii Techirghiol. Atac la președintele Nicușor Dan și ministrul Mediului

A venit cu un Rolls Royce pe șantierul mânăstirii Techirghiol, a făcut scandal și a plecat. Personajul? Cine altul decât Gigi Becali. De ce? Pentru că Theodora (31 de ani), una dintre fetele sale, pe numele căreia este terenul Mânăstirii Techirghiol, trebuie să plătească o amendă consistentă. În plus, patronul FCSB are un nou dosar penal pentru construcție ilegală.

Biserica pe care Gigi Becali o ridică pe malul lacului Techirghiol. Foto: replicaonline.ro Foto: replicaonline.ro

De ce s-a enervat Gigi Becali

Scandalul a început în 2025, după o sesizare făcută de Societatea Ornitologică Română. Organizația a reclamat lucrări realizate în aria naturală protejată „Lacul Techirghiol-sit Natura 2000”. Inspectoratul Județean în Construcții Constanța a dispus oprirea lucrărilor și obținerea de autorizații speciale până la 30 mai 2026, în caz contrar fiind prevăzută readucerea terenului la starea inițială. Autorizația nu a fost obținută dar lucrările au fost continuate.

Fiica lui Gigi Becali a contestat procesul-verbal întocmit de Garda Națională de Mediu. Miercuri, 2 septembrie, Judecătoria Constanța a respins plângerea ca neîntemeiată și a menținut sancțiunea. În același timp, se fac cercetări și în urma sesizării făcute de Garda de Mediu la Parchetul de pe lângă Judecătoria Mangalia.

Gigi Becali cere ca pe pământul lui de la Techirghiol să facă ce vrea. Foto: replicaonline.ro Foto: replicaonline.ro

Gigi Becali îi acuză pe Nicușor Dan și pe ministra Mediului

La nici 24 de ore de la decizie, care nu este definitivă, patronul FCSB a sosit ieri ca o vijelie pe șantier și a atacat Ministerul Mediului și pe președintele Nicușor Dan. Motivul? „Îi țin în brațe și îi încurajează” pe cei care vor să blocheze construcția bisericii de lemn.Ministrul Mediului, Diana Buzoianu și USR, partidul din care face parte aceasta au fost făcuți reprezentanți ai „Satanei” pentru că nu permit construcția bisericii.

„Am făcut o biserică atârnată pe bârne de lemn. Este teren intravilan. Este proprietatea mea. Nu pot să fac un cort din lemn? Pe plajă se poate face cort pentru sataniști. Asta le convine”, a declarat Gigi Becali, citat de fanatik.ro.

De asemenea, Gigi Becali a acuzat și un consilier al lui Nicușor Dan că s-a implicat pentru blocarea lucrărilor la viitoarea mânăstire Techirghiol. „(...)Vine consilierul lui Nicușor Dan și cu SPP-ul pentru o biserică ortodoxă. Cum să vină consilierul președintelui cu SPP-ul și cu unul de la o asociație de păsări și fluturi? Dumnezeu a făcut păsările și fluturii” a acuzat Gigi Becali conform sursei citate.

După ce a vizitat șantierul, Gigi Becali a amenințat că va muta biserica cu macaraua dacă pierde procesele.