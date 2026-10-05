Prin ce a trecut familia lui Gabriel Torje înainte de succesul în fotbal. „Au fost 5 case la rând”

Gabriel Torje a făcut dezvăluiri despre perioada copilăriei sale și despre momentele dificile prin care a trecut familia lui. Invitat în podcastul „Acasă la Măruță”, fostul internațional român a vorbit despre importanța familiei în viața sa și despre lecțiile pe care le-a primit de la părinți.

Gabriel Torje Foto: click.ro

Concurentul Asia Express 2026 a mărturisit că oamenii care l-au crescut au avut un rol esențial în formarea lui și că familia reprezintă cea mai mare avere pe care o poate avea un om.

Gabriel Torje, despre perioada în care familia sa a schimbat mai multe locuințe

Întrebat de Cătălin Măruță cât de importantă a fost familia în parcursul său, Gabriel Torje a explicat că sprijinul părinților a fost baza tuturor reușitelor sale. Fostul fotbalist a povestit că, deși familia lui nu a avut o situație financiară foarte bună, părinții au reușit să îi ofere o educație care l-a ajutat să se adapteze în orice condiții.

„Cred că pentru toată lumea ar trebui să fie cea mai importantă valoare a noastră și cea mai mare bogăție trebuie să fie familia. Oamenii care te cresc, oamenii care te învață cum să-ți croiești drumul în viață. Și la mine, chiar dacă noi am fost o familie, nu știu dacă neapărat cu nevoi foarte multe, n-am fost o familie care să avem o situație financiară foarte, foarte bună.

Nu ne-au lipsit multe, n-am avut credite, n-am avut nici averi, dar cum m-au învățat pe mine părinții mei să cresc și cum au crescut, cred că pot să trăiesc în orice condiții, oricând, pentru că știu cum e să trăiești și fără și cu”, a spus Gabriel Torje.

Fostul fotbalist a explicat că una dintre cele mai mari provocări ale familiei sale a fost perioada în care au fost nevoiți să părăsească mai multe locuințe.

Cum a ajuns familia lui Gabriel Torje să locuiască în mai multe case

Cătălin Măruță l-a întrebat despre perioada în care familia sa a fost mutată dintr-o casă în alta, până când situația s-a schimbat. Gabriel Torje a povestit că totul s-a întâmplat după anii ’90, când mai multe locuințe naționalizate au fost revendicate.

„Da. În perioada aceea, imediat după anii 90, începuseră să revendice toți cei din străinătate case naționalizate. Cine avea relațiile mai bune, naționaliza câte o casă și o lua și o găsea acum. Noi am fost dați afară la propriu, pentru că nu venea și te anunța mâine plecea afară din casă, dar îți dădea o lună, termen, să te muți. Tu făceai o cerere la primărie, ți se dădea în altă parte. Până când la un moment dat nu s-au mai găsit alte case. Au fost 5 case la rând”, a povestit Gabriel Torje.

După acea perioadă, familia fostului internațional a ajuns să stea într-o chirie care reprezenta o cheltuială greu de susținut pentru părinții săi. În același timp, aceștia trebuiau să facă față cheltuielilor legate de școală și de activitatea sportivă a copiilor.

Tatăl lui Gabriel Torje lucra ca electrician și pleca frecvent pe șantier, în delegație, iar mama sa lucra în domeniul casieriei și contabilității.

„Ne-am mutat într-o chirie, o chirie care era destul de scumpă, mult prea mare la acel moment pentru a fi susținută de părinți, plus ce aveam noi nevoile la școală, la sport, la tot ceea ce era nevoie pentru noi. Tata era electrician și mergea foarte mult pe șantier de luni până vineri, în delegație, mama lucra casierie și contabilitate. Pe vremea aceea se plăteau salariile cash și mama era cea care mergea cu valiza mare de bani, peste tot, în tot ce însemna împrejurimile Timișoarei, Reșița, Lipova, Arad, tot, tot, tot. Mergea în fiecare zi de salarii cu o geantă mare de bani, să le plătească”, a mai spus Torje.