 Eliminare-șoc la „MasterChef România”. Sorin Bontea a pus stop probei în plină desfășurare: „Oprește focul!”
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Eliminare-șoc la „MasterChef România”. Sorin Bontea a pus stop probei în plină desfășurare: „Oprește focul!”

#MasterChef România
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Șoc în primul episod al noului sezon „MasterChef România”! Daniel a fost eliminat chiar în timpul primei probe, după ce Sorin Bontea a intervenit și l-a oprit din gătit. Juratul și-a dat seama că preparatul concurentului nu mai putea fi salvat și a luat o decizie radicală, care a pus capăt parcursului acestuia în competiție.

Eliminare șoc în timpul primei probe din noul sezon „MasterChef”
Eliminare șoc în timpul primei probe din noul sezon „MasterChef” Foto: arhiva Click!

Noul sezon al emisiunii „MasterChef România” a început în forță, iar prima probă a adus deja o eliminare complet neașteptată. Concurenții au fost puși față în față cu o provocare dificilă, însă pentru unul dintre ei aventura s-a încheiat înainte ca misiunea să ajungă la final.

Tehnica și creativitatea, primele reguli din sezonul 11

În ediția din 7 septembrie 2026, chefii au urmărit cu atenție fiecare mișcare făcută în bucătărie, iar Sorin Bontea nu a stat deloc pe gânduri atunci când a observat că unul dintre concurenți se îndreaptă spre un rezultat fără șanse de reușită.

Prima probă din sezonul 11 al emisiunii „MasterChef România” le-a pus concurenților la încercare atât tehnica, cât și creativitatea.

Încă de la început, presiunea și-a făcut simțită prezența, iar emoțiile au fost uriașe. Concurenții au avut la dispoziție puțin timp pentru a demonstra că merită să rămână în competiție. Însă pentru unul dintre participanți, prima provocare s-a transformat rapid într-un moment decisiv.

Sorin Bontea a intervenit și l-a eliminat din competiție

Sorin Bontea a observat că pastele pregătite de unul dintre concurenți, Daniel, nu aveau șanse să iasă așa cum trebuia și a luat imediat o decizie radicală. Juratul a intervenit în plină probă și i-a transmis concurentului:

„Oprește focul, nu o să-ți iasă niciodată pastele astea”.

Decizia lui Sorin Bontea a însemnat și prima eliminare din noul sezon al emisiunii „MasterChef România”. Astfel, nici bine nu a început prima probă, că un concurent a fost deja nevoit să părăsească competiția, iar startul sezonului 11 a demonstrat că chefii nu sunt dispuși să facă niciun compromis.

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