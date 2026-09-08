Narcis Bujor, dezvăluiri incendiare după revenirea la „Insula Iubirii”. Ce s-a întâmplat diferit în sezonul X

Noul sezon al emisiunii „Insula Iubirii” a început în forță, iar Narcis Bujor a revenit în rolul de ispită masculină. După experiența trăită în sezonul trecut, tânărul susține că sezonul X a fost complet diferit și promite telespectatorilor numeroase surprize.

Narcis Bujor, dezvăluiri despre revenirea la „Insula Iubirii” Foto: arhiva Click!

Narcis Bujor a vorbit despre cea de-a doua experiență a sa pe insulă și a dezvăluit ce s-a schimbat pentru el față de sezonul 9. Deși nu poate oferi prea multe detalii despre tot ce s-a întâmplat în cele 21 de zile ale testului, ispita spune că diferențele vor fi evidente pentru cei care urmăresc emisiunea.

Narcis Bujor spune că revenirea la „Insula Iubirii” nu a fost o experiență obișnuită. Deși a mai participat în sezonul trecut, ispita masculină susține că de această dată a simțit că trăiește o cu totul altă aventură.

„Când vine vorba de Insula Iubirii, nu alegi tu, te alege ea pe tine. Să zicem că m-a ales din nou să trăiesc această experiență. Diferită! Zici că am fost în altă emisiune, altceva anul ăsta, o să vedeți și voi”, a spus Narcis Bujor pentru spynews.ro.

Față de prima experiență, Narcis Bujor mărturisește că în sezonul X a fost mult mai implicat și a avut curajul să se deschidă mai mult în fața persoanelor de care s-a simțit apropiat.

Ispita masculină spune că experiența acumulată în sezonul trecut l-a ajutat să privească lucrurile diferit și să încerce să contribuie inclusiv la parcursul celorlalți participanți. Narcis Bujor a încercat să fie alături atât de colegii săi, cât și de fetele participante, indiferent dacă între ei a existat sau nu o conexiune.

De asemenea, acesta este convins că sezonul X are toate ingredientele pentru a fi unul dintre cele mai spectaculoase sezoane ale emisiunii de până acum.

„Trăirile de anul ăsta au fost mult mai intense”

Ispita masculină a dezvăluit că a avut mult mai mult curaj să își exprime părerile și să spună ceea ce gândește. În același timp, Narcis Bujor a încercat să îi ajute pe cei din jurul său să ia cele mai bune decizii.

„Anul ăsta cred că am prins mai mult curaj să mă arăt, mi-am dat seama că am multe de spus și pot contribui și la parcursul altor persoane în această emisiune. Având mai multă experiență, mi-am ajutat și colegii, băieții, dar și fetele, cu care am avut sau nu o conexiune.

Cu toate am vorbit și cu toate am creat o oarecare legătură, o oarecare punte. Trăirile de anul ăsta au fost mult mai intense pentru toți: și pentru băieți, și pentru fete”, a mai povestit Narcis Bujor.

Chiar dacă a trăit experiența direct, Narcis Bujor recunoaște că nu are cum să știe tot ceea ce s-a întâmplat pe insulă pe parcursul celor 21 de zile.

Ispita masculină spune că așteaptă cu nerăbdare să urmărească episoadele difuzate și să descopere, la fel ca telespectatorii, momentele care au avut loc în alte locuri de pe insulă și pe care nu a avut cum să le vadă atunci.

Cert este că, potrivit declarațiilor sale, Narcis Bujor s-a întors schimbat în sezonul X al emisiunii „Insula Iubirii”, iar experiențele și emoțiile trăite de această dată au fost mult mai intense decât cele din sezonul trecut.