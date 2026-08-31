Momente de coșmar pentru Oana Roman. Motivul pentru care a ajuns la poliție

Oana Roman a vorbit deschis, în platoul emisiunii „Xtra Night Show”, despre una dintre cele mai grele perioade din viața ei. Vedeta a dezvăluit că, în această vară, a ajuns la poliție după ce a fost ținta unei campanii de hărțuire în mediul online, care a culminat cu amenințări cu moartea și filmări realizate chiar în fața locuinței sale.

Momente dificile pentru Oana Roman Foto: arhivă

Mesaje de hărțuire care au scăpat de sub control

Fiica lui Petre Roman a povestit că totul a pornit de la o postare interpretată greșit, care a fost preluată și distorsionată în mediul online. De aici, situația a degenerat într-o avalanșă de comentarii false, atacuri și manipulări.

„M-am confruntat în timpul acestei veri cu o campanie absolut îngrozitoare de manipulare și propagandă împotriva mea, care m-a afectat foarte tare. De la o postare pe care am făcut-o și pe care oamenii nu au apucat să o citească în integralitatea ei”, a explicat Oana Roman.

Ea a dezvăluit că au existat inclusiv grupuri de WhatsApp în care se organizau atacuri la adresa ei, iar unele persoane au trecut de la hărțuire online la acțiuni în viața reală.

Vedeta a povestit că a primit mesaje extrem de violente, care vizau nu doar persoana ei, ci și copilul său. Situația a devenit și mai gravă când persoane necunoscute au venit în fața casei sale, au filmat locuința și au publicat imaginile online, indicând adresa.

„Mi-au trimis mesaje de amenințare cu moartea, jigniri, blesteme. Am primit mesaje în care mi se ura să mor și eu, și copilul meu”, a spus Oana Roman.

Oana Roman a mers la poliție și a depus plângeri, însă, potrivit declarațiilor ei, investigațiile nu au avansat.

„Am fost la poliție, am depus niște plângeri și nu s-au finalizat nici până în ziua de astăzi. Au trecut două luni deja”, a spus vedeta.

Oana Roman a ajuns și la spital vara aceasta

Oana Roman a a declarat că vara aceasta s-a simțit rău timp de mai multe zile , astfel că a ajuns la spital, pe mâna medicilor. Specialiștii i-au făcut investigațiile necesare și au stabilit și un diagnostic. După consult, aceasta a primit și un tratament pentru următoarele zece zile.

Tot ea susține că e posibil ca la un moment dat să ajungă pe masa de operație. De asemenea, ea a mai transmis în urmă cu câteva zile faptul că s-a confruntat cu insomnii și dureri de amigdale care nu încetează nici cu antibiotice.

„Am și un diagnostic. 10 zile antibiotic și ceva pastile de gât, plus un spray. Sperăm să nu mai recidiveze pentru că dacă o să mai tot fie recidive va trebui să scot amigdalele”, a transmis Oana Roman pe rețelele de socializare.