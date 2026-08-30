Oana Roman, de nerecunoscut după ce a slăbit spectaculos! Cum arată acum vedeta: „O nouă versiune a mea”

Oana Roman continuă transformarea începută în urmă cu câteva luni. La 50 de ani, vedeta a atras din nou atenția cu cele mai recente imagini publicate în mediul online, în care apare vizibil schimbată. Procesul de slăbire a dat rezultate, iar fiica lui Petre Roman se declară mai mulțumită ca niciodată de felul în care arată.

Transformarea spectaculoasă a Oanei Roman Foto: Instagram

Vedeta și-a surprins urmăritorii cu o serie de fotografii în care poate fi observată transformarea sa. Oana Roman a continuat regimul alimentar început în urmă cu câteva luni, iar rezultatele sunt din ce în ce mai vizibile.

„O nouă versiune a mea. Cea mai bună versiune a mea. Ultimele zile de vară”, a scris Oana Roman pe contul de Instagram.

Postarea a strâns rapid numeroase reacții din partea celor care o urmăresc. Internauții au remarcat schimbarea și au felicitat-o pentru ambiția de care a dat dovadă.

„Bravo, Oana, arăți foarte bine!”, „Arăți super acum”, „Oana, ce frumos ai slăbit. Arăți mult mai bine”, „Nu îmi vine să cred”, sunt câteva dintre mesajele primite de vedetă.

A slăbit 10 kilograme în trei luni

În urmă cu câteva luni, Oana Roman și fiica sa, Isabela, au decis să își schimbe stilul alimentar. Cele două au apelat la ajutorul unui nutriționist și au început un proces de slăbire atent monitorizat.

În luna iunie, vedeta dezvăluia că rezultatele erau deja vizibile și că reușise să dea jos 10 kilograme în doar trei luni.

„Astăzi am fost la control la doctor și am minus 10 kilograme. Da, în trei luni. Deci, încet-încet, nu… E sănătos. Exact. Cu controale, cu monitorizare, cu tot. Iar Isa are minus 8 kilograme. Da. Nu, e bine. E chiar bine, Doamne-ajută!”, a spus Oana Roman în luna iunie a acestui an.

De atunci, vedeta nu s-a oprit și a continuat să își urmeze planul. Cele mai recente fotografii arată că schimbarea este una importantă, iar Oana Roman este mândră de noua sa siluetă.

Vacanță pe Coasta de Azur

După ce a vorbit public despre rezultatele obținute, Oana Roman a plecat în vacanță pe Coasta de Azur. Vedeta a împărtășit cu urmăritorii imagini și videoclipuri din timpul călătoriei, inclusiv fotografii în costum de baie.

Oana Roman spune că revine în fiecare vară în această zonă încă din 2021 și că a transformat vacanțele de acolo într-o tradiție.

„Din 2021, în fiecare vară adunăm amintiri pe Coasta de Azur. Ne facem selfie în fiecare an. Îmi trăiesc viața așa cum vreau. Sunt liberă, independentă, stăpână pe mine și pe alegerile mele. Nu dau socoteală nimănui, nu cer voie nimănui pentru nimic. Îmi cumpăr ce-mi doresc și călătoresc unde îmi doresc, din banii mei. Și nu datorez nimic nimănui! Ceea ce vă doresc și vouă”, a scris Oana Roman pe Instagram.