Vacanță specială pentru Codruța Filip. Destinația în care a mers alături de părinți: „E o altă lume”

Codruța Filip a transformat vacanța din Egipt într-o experiență de familie pe care părinții săi nu o vor uita prea curând. Artista a vrut să le ofere celor care i-au fost mereu alături ocazia de a descoperi locuri și activități pe care nu le-ar fi încercat în mod obișnuit. Una dintre cele mai speciale aventuri a avut loc în Sharm El Sheikh, unde cei trei au explorat lumea subacvatică dintr-un submarin.

Codruța Filip, experiență inedită alături de părinți, în Egipt Foto: arhiva Click!

Pentru că părinții artistei nu știu să înoate, Codruța Filip a căutat o variantă prin care aceștia să poată admira frumusețile Mării Roșii fără să fie nevoiți să intre în apă. Așa au ajuns să experimenteze o plimbare cu submarinul, în largul stațiunii Sharm El Sheikh.

Experiența le-a permis să observe reciful și vietățile marine de la câțiva metri sub suprafața apei, într-un mod accesibil pentru cei care nu știu să înoate.

„Nu ştim să înotăm, de asta i-am dus cu submarinul. Nu am vrut să rateze lumea subacvatică. […] S-au bucurat din plin. […] Submarinul coboară la 5 m sub apă şi se plimbă foarte încet, astfel încât să-ţi permită să vezi vietăţile şi frumuseţea. E o altă lume. Merge în locuri unde reciful este spectaculos”, a povestit Codruța Filip la Antena Stars.

Artista a fost încântată să poată împărtăși cu părinții săi o astfel de experiență, mai ales că aceștia nu ar fi avut prea multe alternative pentru a descoperi peisajele spectaculoase de sub apă.

Tatăl artistei s-a confruntat cu o mică problemă

Aventura nu a fost însă lipsită de emoții pentru tatăl Codruței. Acesta este claustrofob, iar spațiul închis al submarinului i-a creat o stare de disconfort pe parcursul experienței.

Chiar dacă a reușit să se bucure de priveliștea subacvatică și a apreciat ceea ce a văzut, călătoria nu a fost una tocmai ușoară pentru el. După ce au revenit la suprafață, bărbatul i-a povestit fiicei sale cum s-a simțit în timpul plimbării.

„Mi-a zis când am ajuns înapoi că nu s-a simţit comod, deşi s-a bucurat să vadă şi totul a fost extraordinar, parcă simţea ceva în piept”, a mai mărturisit Codruța.

Dincolo de micile emoții și de disconfortul resimțit de tatăl său, Codruța Filip s-a bucurat că părinții au putut avea parte de o experiență pe care, în alte condiții, probabil nu ar fi trăit-o.