Mădălina Ghenea a atras toate privirile în platoul emisiunii „Verissimo”, de la Canale 5. Actrița a impresionat cu o apariție elegantă și îndrăzneață, într-o ținută roșie care i-a pus în evidență silueta. Dincolo de imaginea spectaculoasă, vedeta a vorbit însă și despre momentele dificile pe care le-a traversat, inclusiv despre anii în care a fost hărțuită și lupta pe care a dus-o pentru a-și proteja familia.

Foto: instagram

Mădălina Ghenea a vorbit despre una dintre cele mai dificile perioade din viața sa, în cadrul emisiunii „Verissimo”, difuzată de postul italian Canale 5. Actrița a dezvăluit că a fost victima unei campanii de hărțuire care s-a întins pe parcursul a nouă ani și care i-a afectat atât cariera, cât și viața personală.

Totul ar fi început în perioada în care era însărcinată. O femeie ar fi început să îi contacteze pe fotografi, reprezentanții de PR și organizatorii evenimentelor la care urma să participe vedeta, iar situația a devenit tot mai gravă.

Cum încerca femeia să se dea drept Mădălina Ghenea

Printre metodele folosite se numărau crearea unor conturi false și modificarea unor fotografii, astfel încât alte persoane să creadă că discută chiar cu actrița. Mădălina Ghenea a explicat cât de mult a afectat-o această situație.

„A creat profiluri false, a făcut fotografii, apoi le-a editat și le-a scris oamenilor ca și cum ar fi fost eu. Mi-a ruinat viața”.

În cele din urmă, actrița a decis să apeleze la justiție. A făcut acest pas pentru a-și proteja fiica și mama, dar și pentru ca alte femei să nu ajungă în situații asemănătoare.

Femeia a fost condamnată

Pe 4 februarie, femeia a fost condamnată, iar Mădălina Ghenea a povestit că a întâlnit-o în timpul procesului. Chiar dacă a avut ocazia să o vadă față în față, actrița spune că nu a reușit să înțeleagă motivele din spatele comportamentului acesteia.

După încheierea acestui capitol, vedeta a putut să își reia activitatea și să se bucure de lucrurile obișnuite, fără teama că situația se va repeta. Printre cele mai importante lucruri pentru ea a fost posibilitatea de a-și duce fiica la școală în liniște.

Mădălina Ghenea este mama unei fetițe, Charlotte, din relația cu Matei Stratan. Actrița a vorbit și despre responsabilitățile pe care le are în creșterea copilului, mărturisind: „Sunt foarte fericită să fiu atât mamă, cât și tată”.

Mădălina Ghenea, diagnosticată cu endometrioză

În cadrul aceleiași emisiuni, actrița a vorbit și despre endometrioză, o afecțiune care i-a provocat dureri greu de suportat și i-a îngreunat activitatea profesională. Diagnosticul a venit și cu temeri legate de posibilitatea de a avea copii, însă nașterea fiicei sale, Charlotte, a fost cu atât mai specială, după ce medicii îi spuseseră că ar putea întâmpina dificultăți în a deveni mamă.

„Sufăr de o boală care mi-a schimbat viața: endometrioză. Este o boală despre care se vorbește rar. Această situație mi-a îngreunat munca, dar faptul că am avut-o pe fiica mea, Charlotte, a fost și un miracol. Mi-au spus că nu voi putea avea copii. Durerea era debilitantă”.

Mădălina Ghenea a atras atenția și asupra importanței discuțiilor despre această boală, ale cărei simptome nu sunt întotdeauna vizibile. Actrița consideră că este necesar ca afecțiunea să fie mai cunoscută și înțeleasă.