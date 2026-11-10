Ce spune Mădălina Ghenea despre bărbații care „nu meritau nici măcar o cină”. Detalii neștiute despre relațiile sale

Considerată una dintre cele mai dorite și admirate femei din peisajul monden internațional, Mădălina Ghenea a spart tiparele discreției într-o sesiune incendiară de întrebări și răspunsuri organizată pe pagina sa de Instagram.

Mădălina Ghenea, dezvăluiri despre bărbații pe care i-a întâlnit Foto: arhivă

Frumoasa actriță româncă a abordat frontal subiecte considerate adesea tabu, vorbind fără menajamente despre perioadele de abstinență sexuală, partenerii din trecut și motivele pentru care cuplurile din ziua de azi eșuează rapid.

Cu replici tăioase și o autoironie debordantă, vedeta a ținut să demonteze mitul conform căruia ar fi acceptat la brațul său doar staruri de calibru mondial și miliardari, mărturisind detalii surprinzătoare despre experiențele trăite alături de bărbați fără statut public.

Mădălina Ghenea, reacție genială despre abstinența sexuală: „Dorm mai bine!”

Curiozitatea urmăritorilor săi a vizat direct intimitatea vedetei, unul dintre fani întrebând-o fără ocolișuri cum reușește să facă față perioadelor în care alege să fie singură: „Cum gestionezi abstinența sexuală?”, potrivit Libertatea.

Răspunsul Mădălinei Ghenea a fost de o sinceritate debordantă, taxând cu umor bătăile de cap pe care le aduce o legătură amoroasă complicată:

„Abstinență? Excelent. Este mult mai ușor decât să gestionez un bărbat. Și dorm mai bine.”

Declarația a devenit rapid virală, subliniind faptul că liniștea sufletească și independența sunt prioritare în fața unui parteneriat care consumă energie inutilă.

Adevărul despre bărbații obișnuiți: „Uneori am plătit eu, problema e că nu meritau nici cina”

O altă temă fierbinte deschisă de fani a atins criteriile sale de selecție. Întrebată când îi va oferi șansa unui „bărbat obișnuit” care să o iubească sincer, actrița a oferit o replică memorabilă, dezvăluind că viața sa privată a cuprins mult mai multe nuanțe decât cele reflectate pe prima pagină a publicațiilor tabloide:

„Când am apărut ultima dată în ziare alături de un iubit celebru? Chiar crezi că m-am întâlnit doar cu vedete de la Hollywood și miliardari, iar paparazzii au dezvoltat brusc o conștiință? Am avut relații și cu bărbați perfect obișnuiți. Uneori, chiar eu am plătit cina. Crede-mă, problema nu a fost niciodată că nu erau bogați sau celebri. Problema era că nici măcar nu meritau cina.”

Vedeta a punctat astfel că eșecul acelor relații nu a fost cauzat de lipsa faimei sau a banilor, ci de caracterul și atitudinea partenerilor respectivi.

Radiografia relațiilor moderne: „Oamenii își fac actualizare de software și caută un model nou”

Întrebată de ce marile iubiri nu mai rezistă în timp și de ce divorțurile sau despărțirile au devenit o regulă a generației actuale, Mădălina Ghenea a făcut o paralelă plastică cu lumea tehnologiei și a consumismului de unică folosință:

„Pentru că astăzi, la prima dificultate, oamenii își schimbă partenerul. Înainte, încercau să repare lucrurile. Acum, își fac o actualizare de software și caută un model nou.”

De-a lungul anilor, viața amoroasă a Mădălinei a ținut capul de afiș în presa internațională, pe lista cuceririlor sale numărându-se starul de la Hollywood Gerard Butler, jucătorul de tenis Grigor Dimitrov și celebrul designer vestimentar Philipp Plein. Cel mai important capitol rămâne însă relația cu omul de afaceri Matei Stratan, din care a venit pe lume fiica artistei, Charlotte, născută în anul 2017.