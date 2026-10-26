Secretul de frumusețe al Mădălinei Ghenea. De ce își toarnă lapte pe frunte de 15 ani

Mădălina Ghenea a dezvăluit de-a lungul timpului că urmează un ritual de îngrijire inspirat din Ayurveda, pe care l-a inclus în rutina sa de îngrijire în urmă cu aproximativ 15 ani. Procedura, cunoscută sub numele de Shirodhara, presupune turnarea lentă și continuă a unui lichid, precum uleiul cald, laptele sau diverse preparate din plante, pe zona frunții.

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Ce este procedura Shirodhara

Pentru Mădălina Ghenea, Shirodhara a devenit un ritual de îngrijire pe termen lung. Deși imaginile cu lapte sau ulei turnat pe frunte pot părea neobișnuite pentru mulți oameni, practica este una dintre cele mai cunoscute terapii ayurvedice și continuă să fie apreciată de persoanele care caută metode alternative de relaxare și echilibru.

Practicată de secole în medicina tradițională indiană, Shirodhara este una dintre cele mai cunoscute terapii ayurvedice și este asociată cu relaxarea profundă și starea de echilibru interior.

Procedura se desfășoară într-un spațiu liniștit, special amenajat pentru relaxare. Persoana stă întinsă pe spate, iar deasupra capului este amplasat un recipient din care lichidul curge constant și controlat pe frunte.

Ritmicitatea jetului de lichid și atmosfera calmă în care are loc întreaga experiență sunt considerate elemente esențiale ale terapiei.

Scopul depășește aspectul cosmetic

Scopul acesteia nu este unul cosmetic în sensul clasic al termenului, ci mai degrabă crearea unei stări de relaxare și deconectare de la stresul cotidian.

În funcție de tradiția urmată și de recomandările practicianului, în cadrul ședințelor pot fi folosite diferite tipuri de lichide. Uleiurile vegetale încălzite reprezintă cea mai întâlnită variantă, însă în anumite proceduri este utilizat și laptele.

În Ayurveda, acesta este asociat cu proprietăți considerate calmante și răcoritoare. Aceste interpretări aparțin însă sistemului tradițional ayurvedic și nu trebuie confundate cu efecte demonstrate științific de medicina modernă, potrivit Libertatea.

Un alt aspect care face această procedură atât de populară este legătura sa cu conceptul de „al treilea ochi”.

În tradiția spirituală indiană, zona dintre sprâncene este asociată cu Ajna Chakra, considerată centrul intuiției și al conștiinței.

Din acest motiv, fluxul continuu de lichid este direcționat exact către această regiune a frunții. Totuși, specialiștii subliniază că aceste concepte au o semnificație spirituală și culturală și nu reprezintă structuri recunoscute de medicina contemporană.

Pentru ce este cunoscută procedura

Shirodhara este apreciată în special pentru efectul de relaxare pe care îl poate induce. Mulți dintre cei care apelează la această terapie spun că reușesc să își reducă nivelul de stres și să se desprindă temporar de grijile zilnice.

Atmosfera liniștită, asociată cu stimularea senzorială repetitivă produsă de fluxul constant de lichid, poate contribui la instalarea unei stări de calm și confort.

De asemenea, procedura este adesea inclusă în ritualurile de wellness dedicate odihnei și recuperării. Pentru unele persoane, experiența poate deveni un moment de pauză și reconectare cu propriul corp, fiind percepută ca o modalitate de a încetini ritmul alert al vieții cotidiene. Din acest motiv, terapia este frecvent întâlnită în centrele spa și în retreaturile dedicate relaxării.

Cei care doresc să încerce o astfel de procedură sunt sfătuiți să apeleze la practicieni specializați și să se asigure că produsele utilizate sunt potrivite pentru ei. Uleiurile, laptele sau preparatele pe bază de plante pot provoca reacții nedorite în cazul persoanelor cu sensibilități sau alergii. De asemenea, în prezența unor afecțiuni medicale, este recomandată consultarea unui specialist înainte de a recurge la astfel de terapii.