 Mădălina Ghenea iubește din nou? Actrița s-a fotografiat în brațele unui bărbat misterios
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Mădălina Ghenea iubește din nou? Actrița s-a fotografiat în brațele unui bărbat misterios

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Mădălina Ghenea a aprins imaginația fanilor după ce a publicat pe contul său de Instagram o fotografie plină de tandrețe alături de un bărbat a cărui identitate a preferat să o păstreze secretă.

Pare că Mădălina Ghenea are un nou iubit
Pare că Mădălina Ghenea are un nou iubit Foto: Instagram

Celebra actriță și fotomodel a publicat o imagine caldă și intimă alături de un bărbat misterios, lăsând să se înțeleagă că trăiește o nouă poveste de dragoste departe de ochii curioșilor.

Imaginea care a pus fanii pe jar

Recunoscută pentru atenția deosebită cu care își protejează intimitatea, Mădălina Ghenea a surprins printr-o postare neașteptată pe rețelele de socializare.

Actrița a încărcat pe Instagram o fotografie care surprinde o atmosferă caldă, relaxată și extrem de intimă, în care apare strâns îmbrățișată de un bărbat misterios, ținând în brațe un urs panda din pluș.

Fără a adăuga vreo descriere amplă sau etichetă care să divulge numele partenerului său, fotomodelul a lăsat imaginea să vorbească de la sine, stârnind imediat speculații cu privire la apariția unui nou partener în viața ei.

Mădălina Ghenea în brațele unui bărbat misterios
Mădălina Ghenea în brațele unui bărbat misterios Foto: Instagram

Discreție absolută după despărțirea de tenismenul Grigor Dimitrov

De-a lungul anilor, Mădălina Ghenea a fost în centrul atenției datorită relațiilor cu personalități marcante din lumea filmului și a sportului, însă a evitat întotdeauna să ofere amănunte intime despre viața sa privată.

Una dintre cele mai comentate legături amoroase ale sale a fost cea cu tenismenul bulgar Grigor Dimitrov.

Cei doi și-au oficializat idila în mai 2023, însă doar câteva luni mai târziu, în toamna aceluiași an, ambii au șters pozele comune și au încetat să se mai urmărească reciproc pe platformele sociale, punând capăt poveștii fără vreo declarație oficială.

Noua apariție sugerează că vedeta este pregătită să își asume din nou fericirea în plan personal. 

De pe străzile din Slatina pe covorul roșu de la Cannes

Fotomodel de talie mondială, actriță apreciată și femeie de afaceri, Mădălina Ghenea rămâne un veritabil ambasador al frumuseții și talentului românesc peste hotare.

În 2026, vedeta a făcut din nou senzație la Festivalul de Film de la Cannes, unde a atras toate blițurile fotografilor pe covorul roșu, demonstrând încă o dată că succesul la cel mai înalt nivel nu a făcut-o să își uite rădăcinile.

Născută la Slatina, într-un oraș industrial de provincie, drumul său spre marile ecrane hollywoodiene părea greu de anticipat.

Plecată în Italia la doar 15 ani pentru a defila la Milano pentru casa de modă Gattinoni, cariera sa a cunoscut o ascensiune spectaculoasă pe podiumurile din Japonia, Franța, Germania, Spania și Africa de Sud, dar și în campanii pentru branduri internaționale precum Peroni sau New Yorker.

Talentul său scenic a fost confirmat și de legendarul profesor de actorie Bernard Hiller, care a descris-o drept o adevărată comoară și un superstar veritabil al noii generații. 

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