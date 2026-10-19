 Mădălina Ghenea revine în România? Ce spune actrița despre o posibilă mutare: „Inima mea e aici!”
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Mădălina Ghenea revine în România? Ce spune actrița despre o posibilă mutare: „Inima mea e aici!”

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Stabilită de ani buni în Italia, unde a construit o carieră de anvergură internațională în modă și cinematografie, Mădălina Ghenea se află în fața unei noi etape profesionale: debutul ca regizor.

Mădălina Ghenea revine în România
Mădălina Ghenea revine în România Foto: Getty

Prezentă la București special pentru a lua parte la evenimentul Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week 2026, vedeta a atras toate privirile într-o rochie neagră din dantelă completată cu diamante, continuându-și ulterior seara într-un club exclusivist. Cu această ocazie, actrița a vorbit deschis despre posibilitatea de a lucra tot mai mult în România. 

„Inima mea e aici”: proiectele cinematografice care o aduc tot mai des acasă pe Mădălina Ghenea

Deși își împarte viața între Milano și platourile de filmare din toată lumea alături de fiica ei, Charlotte, Mădălina Ghenea mărturisește că legătura cu publicul din România a rămas intactă. Vedeta a dezvăluit că a colaborat deja pe plan local cu Dorian Boguță și că își dorește ca viitoarele producții la care lucrează să ajungă rapid pe marile ecrane autohtone.

„Trebuie să recunosc că primesc foarte multă iubire acasă și, probabil neașteptat pentru foarte mulți, din partea femeilor. Eu primesc foarte multă căldură din partea Universului feminin și cred că e un semn bun. Sunt foarte mulțumită de acest an, de cum au mers lucrurile, de cele două proiecte, pe care sper din suflet că le voi aduce în cinema și în România. Chiar îmi doresc să mă întorc în țară cu un proiect și, de ce nu, mi-aș dori foarte tare să lucrez mai mult acasă. Am făcut aici un film cu Dorian Boguță și sunt foarte fericită să lucrez acasă. Eu definitiv sunt în România, dar trăiesc într-o valiză pe care o tot plimb prin toată lumea. Cu siguranță inima mea e aici”, a declarat actrița pentru Știrile Antena Stars, potrivit Libertatea

Mândră de fiica ei: „Charlotte este poliglotă, un diamant care se transformă”

Dincolo de platourile de filmare și proiectele de regie, rolul principal din viața Mădălinei Ghenea rămâne cel de mamă. Vedeta a vorbit cu multă emoție despre micuța Charlotte, subliniind pasiunile și parcursul școlar al fetiței sale.

„Charlotte chiar e un dar, e o bijuterie, e cel mai important dar pe care viața mi l-a dat. Este un diamant care, văd eu, cât de frumos se transformă. Sunt foarte mândră de ea, de cum merg lucrurile și la școală, este poliglotă, e un copil extraordinar. E foarte dedicată pentru fiecare pasiune pe care o are”, a adăugat Mădălina Ghenea.

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