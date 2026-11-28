Familia Măruță a intrat în Spiritul Sărbătorilor. Andra și Cătălin, alături de Eva și David, dar și alți membri ai familiei, au participat la decorarea bradului de Crăciun. Ei nu s-au oprit aici, ci au atârnat ghirlande și instalații și pe pereții casei, pentru o atmosferă completă. Cine a fost invitatul surpriză.

Andra și Cătălin Măruță au împodobit bradul de Crăciun. Foto: captură InstaStory

Cătălin Măruță e pus pe treabă, dar nu pare tocmai încântat. Acesta se plânge de faptul că Andra este extrem de pretențioasă și își dorește ca fiecare decorațiune să fie pusă exact așa cum trebuie. „Ne terorizează!”. La acest proces a participat și Eva, însă David a preferat să se retragă și să se joace pe PlayStation.

Familia Măruță a decorat bradul de Crăciun

A fost o zi specială în familia Măruță. Casa le-a fost plină de invitați, astfel că a fost și momentul perfect pentru îmbopobirea bradului și pentru decorarea întregii case. Alături de ei a fost și sora Andrei, care a venit tocmai din Cluj.

Andra și Cătălin Măruță, dar mai ales Cătălin, au avut ceva de treabă, deoarece nu au avut doar un brad de împodobit, ci doi. De asemenea, ochiul fin al artistei putea vedea orice imperfecțiune.

„Ne chinuie, efectiv, în fiecare an. Am dat instalația asta de 3 ori jos că nu era bine pusă”, a declarat prezentatorul, în timp ce se ocupa de unul dintre brazi.

Cu toate acestea, Cătălin Măruță a recunoscut că mai trage chiulul. „Andra iubește atât de mult Crăciunul, încât eu devin ajutorul ei în fiecare an. Recunosc, uneori mai stau pe telefon... să văd ce trenduri mai sunt de Crăciun”, a spus prezentatorul în glumă pe InstaStory.

Invitat în sânul familiei Măruță a fost Cosmin Seleși. Prezentatorul a fost prezent în acest moment special. „Bine că ai venit să ma salvezi”, i-a spus Cătălin Măruță lui Seleși. După ce misiunea a fost îndeplinită, au stat cu toții la masă, iar mai apoi Andra și sora ei au cântat și dansat în sufragerie.

1/7 Familia Măruță împodobește bradul de Crăciun. Foto: InstaStory/ Andra

Vedete care s-au pregătit încă din noiembrie

Sunt și vedete care s-au cam grăbit anul acesta. Printre ele se află Emily Burghelea, care și-a adus bradul în living încă din octombrie, Florin Dumitrescu ce și-a decorat casa special pentru a-i face o bucurie soției sale cu două luni înainte de Crăciun, și Andreea Popescu. Cu toții au început pregătirile mult mai devreme decât se obișnuiește.

Recent, Adrian Minune și-a decorat și el casa, împreună cu familia. Acest moment special a fost coordonat de soția sa, Cati. Sub îndrumarea ei, Karmen, Adrian Minune Jr. și viitoarea sa logodnică au pus la punct fiecare detaliu.