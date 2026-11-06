Andra Măruță, reacție după ce Eva a devenit colega ei la PRO TV: „E un efort pe care noi îl facem”

Andra Măruță este mai fericită ca niciodată de când a devenit colegă cu fiica sa, Eva, la Pro TV. Recent, postul de televiziune a anunțat că au început filmările pentru serialul „Tati Time”, o continuare a producțiilor „Tati part-time” și „Tati full-time”, în care joacă și Eva Măruță, fiica Andrei și a lui Cătălin Măruță.

Andra și Eva Măruță Foto: Arhiva Click!

Andra Măruță: „A fost un efort să stabilim tot programul”

În cadrul unui interviu recent, artista a povestit cum a primit vestea că va fi colegă cu propria fiică. Vedeta spune că este o mare bucurie atât pentru ea, cât și pentru întreaga familie, să o vadă pe Eva implicată în filmările noului serial. Totuși, participarea la proiect presupune un efort pentru toți, mai ales că fetița trebuie să îmbine filmările cu școala. Chiar dacă organizarea programului nu a fost tocmai simplă, familia a găsit o soluție astfel încât Eva să nu lipsească prea mult de la ore.

„Eva, da. O să fie «Tati Time» aici, ei au început deja să filmeze. Pentru noi e o bucurie... Pentru că e aceeași echipă, Eva lucrează... E un efort pe care îl facem noi ca și familie, pentru că Eva este în timpul școlii. Am încercat să punem filmările astfel încât să nu lipsească prea mult de la școală... Adică are filmări mai mult în weekenduri și mai are și unele în timpul săptămânii, dar cumva după ore. Adică a fost un efort să stabilim tot programul, să vedem exact cum e... Dacă nu i-ar plăcea ei așa de mult... Adică nu vine din partea noastră! Dacă ei îi place... Am vrut să facem asta doar pentru că îi place ei, să știi, da”, a spus Andra, în exclusivitate pentru Libertatea.

Ce planuri au Andra și Cătălin Măruță pentru copiii lor

Întrebată dacă se aștepta ca Eva sau David să le calce pe urme și să aleagă o carieră în lumina reflectoarelor, Andra a explicat că ea și soțul său nu le impun copiilor un anumit drum în viață. Artista susține că cei mici trebuie să își descopere singuri pasiunile și să decidă ce vor să facă pe viitor. Totodată, vedeta a vorbit și despre cât de ușor este ca oamenii să judece o familie expusă public, fără să cunoască, de fapt, realitatea din spatele imaginilor de pe internet.

„Noi nu ne facem planuri cu copiii noștri, să știi. Deși e foarte ușor să judeci o familie care e foarte expusă, pentru că o vezi pe internet și tu îți faci o impresie, mă rog, unii. Noi nu ne facem planuri cu copiii. Nu ne-am gândit la nimic. Singurul lucru la care ne-am rugat a fost să ne dea Dumnezeu copii sănătoși, să fie copii buni și să știi că sunt copii iubitori, înțelegători, foarte cuminți... Înțeleg când e o perioadă mai complicată, mai obositoare pentru noi... N-am ce să spun...”

„Orice alegere o să facă amândoi, noi vom fi acolo”

În ceea ce o privește pe Eva, aceasta spune momentan că își dorește să devină actriță, însă Andra este conștientă că preferințele fiicei sale se pot schimba în următorii ani. Indiferent de alegerile pe care le vor face copiii, artista și Cătălin Măruță sunt hotărâți să le fie alături și să îi susțină.

„Cât despre ce vor alege ei în viață să facă, poate Eva... Deocamdată ea spune că vrea să fie actriță, dar poate se schimbă peste 2-3 ani. Adică eu nu pot să... Orice alegere o să facă amândoi, noi vom fi acolo, pentru că suntem părinți, ăsta-i rolul nostru: suntem acolo pentru ei. Iar Eva știe, ea zice: «Vreau să fiu actriță, cântăreață de musicaluri...»! Adică ei îi place foarte mult”, a adăugat Andra.

Ce face Andra Măruță când merge la filmările Evei

Artista povestea, în urmă cu ceva timp, că merge frecvent pe platourile de filmare pentru a fi alături de Eva și pentru a o susține. Andra nu intervine în timpul filmărilor, ci preferă să stea în spatele camerelor și să urmărească atent cum decurge întregul proces. Reacțiile echipei și aprecierile primite de fiica sa îi aduc o bucurie imensă, mai ales în rolul de mamă.

„Îți spun cu mâna pe inimă că mă duc pe platourile de filmare pentru că Eva își dorește să fiu alături de ea. Eu nu spun nimic, stau efectiv în spatele camerelor și văd reacția regizoarei, a Letiției, a oamenilor cu care lucrează, a lui Alex Bogdan… Ei nici nu știu că eu sunt undeva în spate și îi aud spunând: «Wow, ce bine a fost!» Și îmi crește sufletul, ca părinte. Lăsați deoparte faptul că eu sunt cântăreață sau cunoscută… Ca părinte, pentru mine e o satisfacție. Înțeleg acum ce a simțit tatăl meu când mergea la concursuri și vedea rezultatele pe care le aduceam”, spune îndrăgita artistă pentru viva.ro.