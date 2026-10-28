Andra, emoționată până la lacrimi când a văzut-o pe Eva Măruță la filmările „Tati Time”. Ce a făcut artista pe platou și ce spune despre viitorul copiilor săi: „Nu vreau să demonstreze nimic”

Andra a dezvăluit ce se întâmplă atunci când merge să o vadă pe Eva Măruță pe platourile de filmare ale serialului „Tati Time”. Artista preferă să stea în spatele camerelor și să urmărească discret prestația fiicei sale, iar reacțiile echipei o emoționează profund. Într-un interviu pentru Viva!, cântăreața a vorbit despre mândria pe care o simte ca mamă, colaborarea Evei cu Alex Bogdan și motivul pentru care nu își dorește ca cei doi copii ai săi să simtă presiunea performanței.

Andra, emoționată până la lacrimi când a văzut-o pe Eva Măruță la filmările „Tati Time” Foto: colaj

Eva Măruță își continuă experiența în actorie și se pregătește pentru o nouă apariție pe micul ecran. La 11 ani, fiica Andrei și a lui Cătălin Măruță face parte din distribuția serialului „Tati Time”, proiect care continuă povestea cunoscută publicului din producțiile „Tati Part Time” și „Tati Full Time”.

Pentru Andra, fiecare zi de filmare este o ocazie de a-și privi fiica dintr-o perspectivă diferită. De această dată, artista nu mai este cea care urcă pe scenă și așteaptă reacțiile publicului, ci mama care urmărește, din umbră, evoluția copilului său. Ceea ce o impresionează cel mai mult nu sunt aplauzele sau recunoașterea publică, ci felul în care Eva se implică în proiect și aprecierile pe care le primește de la oamenii cu care lucrează.

Andra a vorbit despre eforturile pe care familia le face pentru ca Eva să poată îmbina filmările cu școala, dar și despre lecția pe care a învățat-o odată ce a ajuns să trăiască emoțiile pe care tatăl său le avea când o însoțea la concursuri.

Cum se împarte Eva Măruță între filmările pentru „Tati Time” și școală. Ce spune Andra

Noul proiect în care este implicată Eva presupune o organizare atentă a programului, mai ales că filmările se desfășoară în paralel cu activitățile școlare. Andra recunoaște că nu este ușor pentru un copil să facă față tuturor responsabilităților, însă pasiunea fiicei sale pentru actorie îi determină pe părinți să găsească soluții pentru a o susține.

Artista se bucură că povestea continuă și că publicul și-a dorit o nouă producție din acest univers. În același timp, familia trebuie să găsească echilibrul dintre dorința Evei de a participa la filmări și pregătirea pentru examene.

„Ne bucurăm că se întâmplă asta și că oamenii și-au dorit să se întâmple din nou povestea asta, Tati Time de data asta. Au început filmările. Facem un efort uriaș ca Eva să poată merge la filmările acestui serial pentru că este și cu școala, unde sunt foarte multe examene. E foarte greu pentru un copil să se împartă, dar pentru că-i place foarte tare, facem acest efort”, a declarat Andra, în exclusivitate, pentru Viva.ro.

Dincolo de provocările logistice, implicarea Evei în serial reprezintă o experiență importantă pentru dezvoltarea sa. Părinții îi sunt alături și încearcă să îi ofere sprijinul necesar, fără ca activitățile artistice să îi afecteze educația sau timpul dedicat copilăriei.

Ce face Andra când ajunge pe platourile de filmare ca să o vadă pe Eva. „Îmi crește sufletul, ca părinte”

Deși este obișnuită cu lumina reflectoarelor, Andra trăiește cu totul alte emoții atunci când își urmărește fiica lucrând la un proiect de televiziune. Artista ne-a povestit că merge pe platourile de filmare pentru că Eva își dorește să o aibă aproape, însă nu intervine în desfășurarea activității.

Cântăreața preferă să rămână în spatele camerelor, unde poate observa reacțiile regizoarei, ale colegilor și ale oamenilor din echipă. Uneori, aceștia nici măcar nu știu că artista îi urmărește, iar cuvintele lor de apreciere la adresa Evei devin pentru ea o sursă de bucurie.

„Îți spun cu mâna pe inimă că mă duc pe platourile de filmare pentru că Eva își dorește să fiu alături de ea. Eu nu spun nimic, stau efectiv în spatele camerelor și văd reacția regizoarei, a Letiției, a oamenilor cu care lucrează, a lui Alex Bogdan… Ei nici nu știu că eu sunt undeva în spate și îi aud spunând: 'Wow, ce bine a fost!' Și îmi crește sufletul, ca părinte. Lăsați deoparte faptul că eu sunt cântăreață sau cunoscută…Ca părinte, pentru mine e o satisfacție. Înțeleg acum ce a simțit tatăl meu când mergea la concursuri și vedea rezultatele pe care le aduceam”, spune îndrăgita artistă.

Experiența o face pe Andra să înțeleagă mai profund emoțiile pe care tatăl său le trăia atunci când o însoțea la concursuri și îi urmărea rezultatele. Acum, rolurile s-au schimbat, iar artista descoperă cât de puternică poate fi bucuria unui părinte care își vede copilul evoluând și primind aprecieri pentru ceea ce face.

Andra, declarație emoționantă despre Eva și David: „Nu vreau să facă nimic, nu vreau să demonstreze nimic”

Chiar dacă este o mamă mândră de parcursul Evei, Andra spune că nu își dorește ca fiica sa sau David să simtă că trebuie să obțină performanțe pentru a-și mulțumi părinții. Pentru artistă, sănătatea copiilor și fericirea lor sunt mai importante decât orice reușită profesională.

Cântăreața subliniază că ea și soțul său nu pun presiune pe cei mici pentru a le urma carierele. Eva și David sunt liberi să își aleagă propriul drum, iar sprijinul familiei nu depinde de rezultatele pe care le vor obține.

Andra a făcut o mărturisire sinceră despre sentimentele pe care le trăiește atunci când își privește copiii și despre lucrurile care contează cu adevărat pentru ea ca mamă.

„Plâng de fericire că-i văd sănătoși. Nu vreau să facă nimic, nu vreau să demonstreze nimic. Nu cred că trebuie să atingă ceva profesional pentru a dovedi că sunt copiii noștri. Noi ne bucurăm și ne rugăm la Dumnezeu să fie sănătoși, pentru că știm ce înseamnă să nu, de la prieteni și nu există supărare mai mare pentru un părinte. Ei trebuie să știe că indiferent ce vor să facă, noi vom fi alături de ei, chiar dacă greșesc, chiar dacă nu. Asta e menirea noastră. Dar revenind la Eva, să știți că este foarte serioasă, implicată”, a mai spus Andra.

În ceea ce o privește pe Eva, Andra remarcă seriozitatea cu care fiica sa tratează filmările. Entuziasmul pentru actorie este însoțit de implicare și responsabilitate, chiar dacă programul trebuie adaptat astfel încât școala să rămână o prioritate.

Ce relație are Eva Măruță cu Alex Bogdan. Andra: „Îl ador pe Alex Bogdan”

Un alt aspect care o bucură pe Andra este colaborarea fiicei sale cu actorul Alex Bogdan. Cei doi au mai lucrat împreună, iar proiectul „Tati Time” marchează o nouă experiență profesională comună.

Artista apreciază faptul că Eva lucrează alături de un actor în care are încredere și lângă care se simte confortabil. Familiaritatea cu partenerul de platou reprezintă un avantaj pentru fiica sa, mai ales într-un domeniu în care colaborarea și comunicarea cu ceilalți membri ai echipei sunt esențiale.

Andra nu și-a ascuns admirația pentru Alex Bogdan și a vorbit cu entuziasm despre relația profesională dintre acesta și Eva.

„Sunt o mamă mândră. Îl ador pe Alex Bogdan. Îmi place mult că face echipă acolo cu Eva, e al treilea proiect împreună. Mă bucur că Eva are un partener așa de nădejde, că are toată încrederea, îl știe, iar pentru evoluția ei este extraordinar”, a spus artista, citată de Libertatea.

Din distribuția serialului „Tati Time” fac parte și actorii Elvira Deatcu, Cristian Crețu, Alexandru Ion și Maria Popovici. Noua producție continuă universul poveștilor prezentate în „Tati Part Time” și „Tati Full Time”, iar Eva Măruță revine într-un proiect care îi permite să își dezvolte experiența în actorie.

Pentru Andra, toate aceste oportunități sunt motive de bucurie, însă cea mai importantă reușită rămâne aceea de a-și vedea copiii sănătoși, liniștiți și liberi să își construiască propriul viitor. Dincolo de faimă, filmări și cariere, artista își dorește ca Eva și David să crească știind că nu trebuie să demonstreze nimic pentru a fi iubiți.