Andra, despre cum se împarte familia între filmări și școală: „David mă ajută foarte mult cu Eva în perioada asta”

Între filmările pentru „Românii au talent”, programul copiilor și pregătirile pentru concerte, Andra (40 de ani) are o perioadă aglomerată.

1/10 Andra, despre cum se împarte familia între filmări și școală Foto: credit foto: arhiva personala/ social media

Artista a povestit cum reușește să fie alături de Eva, fiica ei, care a început, la rândul ei, filmările și are rolul principal în noul serial de comedie „Tati Time” și cât de mult contează ajutorul lui David atunci când părinții sunt ocupați.

În familia Andrei și a lui Cătălin Măruță, programul se organizează cu atenție, mai ales atunci când filmările se suprapun. Chiar dacă petrece multe ore pe platoul de la „Românii au talent”, cântăreața încearcă să o însoțească pe Eva ori de câte ori are o zi liberă.

„Ei au început filmările. Când nu sunt aici, sunt acolo cu ea. S-a întâmplat să avem în aceleași zile filmări, dar în zilele în care nu filmez sunt acolo cu ea”, ne-a povestit Andra pentru Click!.

Andra Măruță: „A fost greu să ne coordonăm”

Școala rămâne un reper în organizarea programului Evei, însă potrivirea tuturor activităților nu este întotdeauna simplă. Artista spune că a discutat cu echipa pentru ca filmările fiicei sale să aibă loc cât mai mult în weekend.

„Am încercat cu echipa să facem astfel încât să fie filmările ei mai mult în weekend, dar, într-adevăr, nu avem cum să punem doar în weekend. Sunt și zile în care lipsește de la școală sau merge până la ora 13, depinde de la ce oră filmează. A fost greu să ne coordonăm, pentru că eu sunt aici, Cătălin filmează. Și David mă ajută foarte mult cu Eva în perioada asta”, ne-a explicat cântăreața pentru Click!.

Zile de filmare până după miezul nopții

Programul intens se simte și în rutina artistei. Când ajunge dimineața pe platou și pleacă după miezul nopții, Andra recunoaște că nu mai reușește să fie la fel de atentă la alimentație ca acasă.

„Vin dimineața la 9 și plec la 12, 1 noaptea. În timpul ăsta sunt doar aici. De multe ori, când filmăm, mai mănânc și prostii, nu am disciplina pe care reușesc să o am acasă. Important e că am descoperit un ritm la care mă întorc”, a spus ea.

Un loc în acest ritm îl are și mișcarea. Andra a dezvăluit că, de un an, face Pilates, de regulă de trei ori pe săptămână: „Îmi place extraordinar de mult. A contat enorm pentru mine, care nu făcusem atât de mult sport în viața mea. Aduce o energie aparte”, mai spune Andra.

Cum o vede Andra pe Nadia Comăneci

La masa juriului de la „Românii au talent”, Andra se bucură de energia noii sale colege, Nadia Comăneci. Dincolo de imaginea marii campioane, cântăreața spune că publicul va descoperi un om cald, spontan și cu umor.

„Cred că noi, românii, ne doream așa ceva, să o vedem pe Nadia noastră și așa, într-o astfel de emisiune. Adică eu cred că va fi o bucurie enormă pentru toți românii”, a mărturisit artista.

Andra apreciază mai ales naturalețea relației dintre colegi: „Este extraordinară, are o energie foarte faină, naturală, e totul firesc. Nu stăm scorțoși și nu stăm cu teama că am deranjat pe cineva. Adică e o colegă tare de treabă”, ne-a mai declarat Andra despre Nadia Comăneci.