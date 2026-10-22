 „Ne leagă multe pahare”. Mihai Bobonete, dezvăluiri despre Andi Moisescu și „Românii au talent”. Cum este actorul în rolul de tată
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„Ne leagă multe pahare”. Mihai Bobonete, dezvăluiri despre Andi Moisescu și „Românii au talent”. Cum este actorul în rolul de tată

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La masa juriului de la „Românii au talent”, Mihai Bobonete (46 de ani) aduce umor și voie bună, însă acasă se bucură de timpul petrecut cu soția și copiii.

Cum e ca tată Mihai Bobonete! Juratul „Românii au talent” uită de telefon când e acasă, în sânul familiei
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Cum e ca tată Mihai Bobonete! Juratul „Românii au talent” uită de telefon când e acasă, în sânul familiei Foto: click.ro

Actorul ne-a povestit despre pasiunile lui Octav și ale Mariei, despre relația deschisă pe care o construiește cu ei și despre exemplul personal: când este în familie, lasă deoparte rețelele sociale. Nu au lipsit nici declarațiile savuroase despre Andi Moisescu și noua colegă de la masa juriului, Nadia Comăneci.

„Comunicăm foarte mult”

Click!: Cum ești ca tată? Cât de strict ești cu copiii?

Mihai Bobonete: Pe cât sunt de strict, pe atât sunt și de bun și de înțelegător cu ei. Atât eu, cât și soția mea avem o relație cu propriii noștri copii despre care ne place să credem că este foarte deschisă și foarte faină. Comunicăm foarte mult, vorbim foarte mult, când e de bine, când e de rău, ne ascultăm unii pe ceilalți și trăim într-o zonă de înțelegere. Și ne ajută.

Click!: Au restricții în privința telefonului și a rețelelor sociale?

Mihai Bobonete: La 17 ani nu pot eu să-i mai dau restricții fiului meu. În schimb, cu Maria, fiica mea, pot să spun că are un timp limitat de a folosi telefonul și social media. Dar, în principiu, restricțiile nu sunt impuse, ci vin de la sine. Eu, când sunt acasă, nu folosesc în niciun fel telefonul, decât dacă mă sună cineva și vrea să vorbească cu mine. Dar eu nu stau nici pe WhatsApp, nici pe Insta, nici pe nimic. Sunt acasă și mă bucur să fiu acasă.

Click!: Ce pasiuni au Octav și Maria?

Mihai Bobonete: Octav este pasionat de fotbal și joacă la FC Voluntari, pentru că noi suntem în Voluntari, suntem mai de la țară, nu chiar de la Capitală. Nu, glumesc! (râde) Octav joacă fotbal și viața lui este doar despre fotbal și despre școală. Maria, momentan, este pasionată de școală, pentru că acolo e nevoie de prezența ei și trebuie să fie din ce în ce mai responsabilă în ceea ce privește toată treaba asta cu școala. Dar face și ea sport.

Click! Soția și copiii vin să te vadă la filmările pentru „Românii au talent”?

Mihai Bobonete: Da, de obicei participă și la filmări, doar că sezonul acesta filmăm audițiile atipic, în cursul săptămânii, când sunt școală, treabă, lucru și așa mai departe. Înainte, când filmam și prindeam trei zile de weekend, aveam și copiii, și soția, îi aveam pe toți aici. Oricum, aștept mâine să vină, că e sâmbătă. În seara asta sigur nu vin, că e vineri și e „Vocea României” și se uită toți. Mi-au dat deja mesaj și au zis: „Nu venim, că e «Vocea României»”. Bine, înțeleg!

„Ne place foarte mult"

Click!: Cum este noul sezon „Românii au talent”, cu Nadia Comăneci la masa juriului?

Mihai Bobonete: Este un sezon inedit, pentru că la masa juraților avem o nou-venită, Nadia Comăneci, care nu are nevoie de nicio prezentare, ținând cont că este un nume cunoscut pe tot mapamondul. 

Ceea ce înseamnă foarte mult pentru show-ul numărul unu din televiziunea de la noi. A venit numărul zece din gimnastică la numărul zece din show-urile TV! Ne distrăm foarte tare, are o energie extraordinară, debordantă, și ne atrage și pe noi de foarte multe ori în zona asta. Ne place foarte mult. În continuare, sursa de talent este inepuizabilă, avem talente noi, talente inedite. Este un show care aduce în evidență diversitatea, iar sezonul acesta promite să fie unul de top.

Click!: De unde îți iei inspirația pentru personajul din „Las Fierbinți”? O găsești aici?

Mihai Bobonete: Nu, pentru serialul de comedie „Las Fierbinți” nu vine inspirația de aici. Acolo sunt actori, avem un scenariu și niște scenariști care scriu. Nu jucăm noi din capul nostru.

Click!: Cu Andi Moisescu împarți și camera din culise. Ce vă leagă dincolo de emisiune?

Mihai Bobonete: Împart aceeași cameră cu Andi Moisescu de când am venit și împărțim mult mai multe amintiri plăcute decât cele de la „Românii au talent”. Cu Andi ne știm de aproape o viață, ne-am tot întâlnit și ne leagă foarte multe pahare, dar și multe întâmplări absolut senzaționale, pasiuni comune. Suntem marinari amândoi. Ne leagă și faptul că nu îmbătrânim deloc! Uite-l pe Andi, care are 68 sau nu mai știu cât are, dar arată de 30, iar eu, care am 46, arăt de 18! (râde) 

În fine, suntem doi bărbați bine, asta ne leagă pe noi!

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