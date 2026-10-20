Mihai Bobonete, dezvăluiri despre noul sezon „Las Fierbinți”. Ce surprize îi așteaptă pe telespectatori la PRO TV

Mihai Bobonete, alias Bobiță din celebrul serial „Las Fierbinți”, face noi dezvăluiri despre sezonul care urmează să fie difuzat la PRO TV. Recent, actorul, care este și jurat în cadrul emisiunii „Românii au talent”, a vorbit despre cum reușește să se împartă între cele două producții marca PRO TV, dar și despre surprizele pregătite pentru telespectatori.

Mihai Bobonete. Foto: Pro TV

Mihai Bobonete, prins între filmările pentru „Las Fierbinți” și „Românii au talent”

Programul actorului este unul încărcat, mai ales că cele două producții se desfășoară în paralel. În timp ce telespectatorii îl urmăresc în rolul de jurat la „Românii au talent”, Mihai Bobonete se pregătește și pentru revenirea pe micile ecrane cu noi episoade din „Las Fierbinți”. Mai mult, sezonul cu numărul 30 va avea o miză specială, fiind unul aniversar, iar actorul promite că echipa își dorește să le ofere fanilor un motiv în plus să rămână aproape de serial.

„Filmez și la «Românii au talent», și în același timp filmez și pentru «Las Fierbinți», pentru că noi deja filmăm în avans pentru sezonul 30, care e sezonul aniversar și care ar trebui să iasă «bombă», pentru că trebuie să dăm și noi mai mult audienței. Adică uite și tu ce rating avem: 28-29!”, a spus Mihai Bobonete într-un interviu pentru Libertatea.

Mihai Bobonete: „De-a lungul anilor acest serial nici măcar nu ajunge la un nivel cât să stagneze”

În continuarea interviului, Mihai Bobonete și-a exprimat surprinderea față de succesul constant al serialului „Las Fierbinți”, care, după atâția ani de difuzare, continuă să atragă un număr impresionant de telespectatori. Actorul a subliniat că producția nu pare să-și piardă din popularitate și le-a transmis un mesaj celor care o urmăresc de 15 ani.

„Ideea e că este incredibil cum de-a lungul anilor acest serial nici măcar nu ajunge la un nivel cât să stagneze. Tot timpul pare că e în creștere, adică nu știu ce produs pe televiziune în România mai face share-ul pe care noi îl facem cu «Las Fierbinți».

Și pentru asta chiar aș vrea să mulțumesc și să menționezi și tu în articol: «Le mulțumesc tuturor care se uită și care sunt din ce în ce într-un număr mult mai mare. Le mulțumim foarte mult, suntem recunoscători pentru că fără ei și fără aprecierea publicului Las Fierbinți nu ar fi ajuns niciodată să scrie istorie»! De 15 ani să fim numărul unu”, a încheiat Mihai Bobonete.

Ce spune Andi Moisescu despre colegul său, Mihai Bobonete

Andi Moisescu și Mihai Bobonete sunt două dintre numele cunoscute de la masa juriului „Românii au talent”, iar venirea actorului în echipa emisiunii a fost un moment așteptat de multă vreme de colegul său. Andi Moisescu a dezvăluit că a susținut încă de la început cooptarea lui Bobonete în formatul PRO TV, convins că experiența și talentul său îl recomandă pentru acest rol.

„Cu Mihai Bobonete am o relație de foarte mulți ani, eu fiind unul dintre cei care întotdeauna a militat pentru aducerea lui în formatul Românii au talent, dintr-un simplu motiv. Am considerat din clipa în care l-am cunoscut că el reprezintă un reper în categoria lui, respectiv în zona asta de stand-up comedy. Și cred că la masa jurului merită să stea absolut oricine e reper în categoria lui.

Îmi aduc aminte când am început să fac cu el primele emisiuni la Marcă înregistrată, nici nu începusem Apropo TV, deci era ceva foarte vechi. Era un comediant la început, mi-aduc aminte că am niște înregistrări, eram copii amândoi… Dar de atunci mi s-a părut că are niște abilități cu totul aparte și m-am bucurat foarte tare că într-un final s-au aliniat planetele, ca să spun așa”, a spus Andi Moisescu pentru Cancan.