Emoțiile ating cote maxime la Insula Iubirii! Trei cupluri se apropie de finalul celui mai dificil test al relației, iar deciziile pe care le vor lua în fața lui Radu Vâlcan le-ar putea schimba definitiv viitorul. Ultimul bonfire aduce confruntări, dezvăluiri și momente neașteptate.

Foto: Antena 1

Potrivit informațiilor publicate de A1.ro, concurenții au venit în Thailanda convinși că vor reuși să treacă peste provocările emisiunii și să se întoarcă acasă alături de persoana iubită. Experiența le-a arătat însă că relațiile lor nu sunt atât de simple pe cât credeau. Au trecut prin momente de tristețe, îndoială, bucurie și au fost nevoiți să-și înfrunte propriile sentimente.

Nattasha și Lorenzo au plecat logodiți de la Insula Iubirii

Unul dintre cele mai emoționante momente ale experienței a fost cel trăit de Nattasha și Lorenzo. Cei doi au sperat inițial că vor fi refuzați la dream date, însă Daniel și Frankie au acceptat invitația și le-au cerut să aibă încredere și răbdare.

Întâlnirea le-a oferit ocazia să se revadă și să se îmbrățișeze. Printre lacrimi și declarații de iubire, Lorenzo a făcut un pas important: a cerut-o pe Nattasha în căsătorie. Cei doi au părăsit emisiunea logodiți, demonstrând că experiența din Thailanda le-a consolidat relația.

Bianca și Remi, Claudia și Ionuț, dar și Marco și Bianca, în fața deciziei finale

Pentru alte cupluri, însă, aventura nu s-a încheiat încă. Bianca și Remi au început deja ceremonia finală a focului, dar mai au lucruri importante de spus și o decizie de luat.

Ulterior, Claudia și Ionuț, precum și Marco și Bianca vor ajunge în fața lui Radu Vâlcan. Li se vor alătura treptat și ispitele care le-au atras atenția pe parcursul experienței.

Rămâne de văzut dacă vor alege să plece împreună, separat sau alături de o ispită. Ultimele confruntări promit momente intense și răspunsuri la întrebările care au apărut pe parcursul sezonului.

Insula Iubirii, lider de audiență

Ediția precedentă a emisiunii a fost lider de audiență. Potrivit datelor oferite de Fifty5Blue și prezentate de A1.ro, în intervalul 20:29–00:14, pe publicul comercial cu vârste între 21 și 54 de ani, Antena 1 a înregistrat 7,4 puncte de rating și o cotă de piață de 28,4%.

În același interval, PRO TV, care difuza „Vocea României”, a obținut 5,4 puncte de rating și o cotă de piață de 21,5%. Minutul de maximă audiență a fost înregistrat la ora 21:53, când aproape 1,3 milioane de telespectatori urmăreau emoțiile concurenților.

La nivelul întregului interval de Prime Time, între 19:00 și 00:00, Antena 1 a înregistrat 6,2 puncte de rating și 24,7% cotă de piață, în timp ce PRO TV a avut 5,9 puncte de rating și 23,5% cotă de piață.

Potrivit programului anunțat de postul de televiziune, ediția din 28 noiembrie este programată de la ora 20:00, iar finala din România, „Reuniunea”, urmează să fie difuzată vineri, de la ora 20:30.