Antena 1 marchează 33 de ani de existență printr-un maraton de trei zile, între 29 noiembrie și 1 decembrie, cu ediții speciale, invitați surpriză și transmisiuni dedicate atât aniversării postului, cât și sărbătorilor de Sfântul Andrei și 1 Decembrie.

Ediții speciale timp de trei zile la Antena 1 Foto: Facebook.

Printre programele pregătite includ Super Neatza cu Răzvan și Dani, Observator, Mireasa, Furnicuțele și Chefi la cuțite. Ce vor vedea telespectatorii timp de trei zile la Antena 1.

Super Neatza cu Răzvan și Dani și Ziua Antenei 1

Maratonul Super Neatza aduce un maraton de senzație. Seria edițiilor speciale începe duminică, 29 noiembrie, odată cu aniversarea a 33 de ani a postului Anetna 1. Răzvan, Dani și echipa matinalului organizează o petrecere la care sunt invitați atât telespectatorii obișnuiți ai emisiunii, cât și numeroase vedete și oameni din media și sport

Distracția începe de duminică, atunci când Antena 1 împlinește 33 de ani de existență. Printre vedetele prezente se vor număra, Irina Fodor şi chef Ştefan Popescu, Raluca Bădulescu, Florin Stamin, Maurice şi Connie Preda, Gabi Torje şi Alexuc, Dan Pavel, Florin Răducioiu, Adi Vasile, Iuliana Pepene, Bogdan Alecsandru, Mihaela Călin, Olivia Păunescu, Valentin Butnaru, dar și ispitele Insula Iubirii.

Luni, 30 noiembrie, Super Neatza îi are în prim-plan pe cei aproximativ 800.000 de români care își serbează onomastica de Sfântul Andrei și anunță câștigătorul trofeului „Ceaunul de Aur”, în finala celei de-a patra ediții a campaniei „Dă-te mare cu zacusca din dotare!”.

Povești din culise și transmisiune în direct de la parada de 1 Decembrie

De Ziua Națională a României, marți, 1 decembrie, Super Neatza celebrează istoria, valorile și tradițiile românești, ne anunță observatornews.ro. Pe lângă echipa de la Neatza, Observator vine cu o serie de interviuri cu realizatori și producători ai unor emisiuni și seriale cunoscute din grilă, care vor vorbi despre provocările din spatele camerelor de filmat.

Pe 1 Decembrie, de la ora 10:45, Observator transmite în direct parada militară de la București, unde sunt anunțați peste 2.000 de militari din 16 țări, 130 de mașini și echipamente militare și 45 de aeronave. Ediția specială va fi prezentată de Sonia Simionov și Cristi Popovici.

Mireasa, Furnicuțele și Chefi la cuțite

Tot pe 1 Decembrie, emisiunea Mireasa are o ediție specială, care dă și startul Sărbătorilor de Iarnă pentru concurenți. Aceștia vor avea și invitați surpriză: Viorica și ioniță de la Clejani vin și încing atmosfera de Ziua Națională a României.

De asemenea, și ediția din Furnicuțele va fi una specială. Personajele Scamă și Blană, alături de Cătălin Măruță, Radu Ciucă și Oase, o au ca invitată pe Alessandra Stoicescu duminică, 29 noiembrie, de la ora 17:00, într-o ediție în care apar și persoane apropiate jurnalistei, printre care fiica ei, Sara, Simona Gherghe și Mircea Badea.

Pe 30 noiembrie, Furnicuțele îl aduc pe Vasile Muraru, care își va aniversa ziua de naștere chiar în platou, alături de colegii lui de la Teatrul de Revistă „Constantin Tănase. Pe 1 Decembrie, Scamă și Blană se distrează pe muzica formației Zdob și Zdub, de la ora 17.00.

Telespectatorii vor vedea și Chefi la cuțite. Chef Richard Abou Zaki, Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu încheie seria confruntărilor și a luptelor pentru amulete pe 30 noiembrie și 1 decembrie, urmând ca pe 2 decembrie să înceapă etapa de bootcamp pentru stabilirea echipelor din sezonul 18.