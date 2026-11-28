Gelozia poate părea, la început, un semn de afecțiune și de interes față de persoana iubită. Există însă o limită peste care acest sentiment nu mai are nicio legătură cu grija sau cu atenția față de partener. Preotul Mario-Doro Ciucanu a vorbit despre acest subiect în cadrul podcastului „Pur și simplu altfel”, unde a explicat cum poate ajunge gelozia să afecteze grav o relație și chiar să distrugă o căsnicie.

Preotul Mario-Doro Ciucanu a vorbit despre gelozie Foto: captură YouTube

Părintele a făcut diferența între tachinările ușoare, prin care unul dintre parteneri îi poate arăta celuilalt că îi pasă, și comportamentul dus la extrem. În timp ce o doză de gelozie poate fi privită ca o manifestare de interes, suspiciunile permanente și controlul asupra celuilalt pot transforma viața de cuplu într-o experiență obositoare.

Când gelozia depășește limita și devine o povară pentru partener

Preotul Mario-Doro Ciucanu a atras atenția că gelozia dusă la extrem nu mai poate fi considerată o simplă dovadă de iubire. Dimpotrivă, atunci când devine bolnăvicioasă, ajunge să afecteze relația și să îl epuizeze pe cel asupra căruia se răsfrânge.

„Așa, când îl tachinezi ușor, îi arăți celuilalt că îți pasă”, a explicat părintele, referindu-se la manifestările moderate ale geloziei. Situația se schimbă însă radical atunci când acest sentiment scapă de sub control. „Dusă la extrem sau o gelozie bolnăvicioasă rupe orice fel de relație, obosește pe celălalt”, a continuat acesta.

Pentru a ilustra cât de apăsătoare poate deveni o asemenea atitudine, părintele a povestit despre o femeie în vârstă, care a ajuns să se bucure de libertatea de a participa la pelerinaje abia după ce soțul ei a murit. Femeia avea peste 70 de ani, iar partenerul nu îi permitea să plece în călătorii religioase mai lungi de o zi.

Mărturia femeii care a putut merge în pelerinaje fără să mai fie controlată

În timpul discuției, preotul a relatat că știe persoane care au acum 79 de ani și care merg în pelerinaje. Una dintre femeile despre care a vorbit fusese însă limitată, timp de mulți ani, în privința acestor deplasări. Soțul nu o lăsa să participe la pelerinaje mai lungi de o zi și, atunci când îi permitea să plece, o trimitea eventual împreună cu sora sau cu unul dintre copii.

După moartea bărbatului, petrecută cu aproximativ cinci ani în urmă, femeia a început să participe la mult mai multe pelerinaje. Astfel, nu mai era nevoită să se întoarcă acasă cu teama că va fi luată la întrebări pentru fiecare lucru pe care îl făcuse în timpul absenței.

Părintele a redat și mărturisirea pe care aceasta i-a făcut-o: „Părinte, în sfârșit pot să merg fără teama că soțul meu îmi face capul calendar acasă, că unde ai fost, ce ai făcut, cu cine ai vorbit, sigur nu te-ai întâlnit cu cineva?”.

Femeia avea peste 70 de ani când a povestit prin ce trecuse și a spus că a trăit toată viața cu această situație. Exemplul oferit de preot arată cât de mult poate influența gelozia alegerile și libertatea unei persoane, chiar și atunci când este vorba despre activități precum participarea la pelerinaje.

În încheiere, Mario-Doro Ciucanu a subliniat că asemenea comportamente nu ar trebui confundate cu grija față de partener. Dacă în trecut unele persoane acceptau astfel de restricții, în prezent gelozia exagerată poate afecta iremediabil viața în doi. „Gelozie absurdă, prostească, nebunească”, a fost concluzia părintelui, care a avertizat că o asemenea atitudine poate rupe orice relație sau căsnicie.