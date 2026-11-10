Pelerinaj la intrarea în Catedrala Națională. Ce se mai întâmplă la biserica din subteran

Noutăți de la „Catedrala Națională”, cea mai mare biserică ortodoxă din Europa. În fața imensului lăcaș de cult, la paraclisul „Catedralei Naționale” se va sărbători, în perioada 12-13 noiembrie, hramul de toamnă, închinat „Sfântului Ierarh Ioan Gură de Aur”. În ceea ce privește lucrările la catedrală, cele mai importante operațiuni sunt concentrate în subsol, la uriașa biserică de la nivelul –11.

Biserica din fața Catedralei Naționale își sărbătorește hramul. Foto: basilica.ro Foto: basilica.ro

Ce se întâmplă la porțile „Catedralei Naționale”

Manifestările ocazionate de hramul bisericii de la intrarea în catedrală vor începe joi, 12 noiembrie, de la ora 17:00, când va fi oficiată slujba „Privegherii”. Vineri, 13 noiembrie, de sărbătoarea „Sfântului Ioan Gură de Aur”, va fi oficiat acatistul sfântului, începând cu ora 08:30, iar de la 09:00 va fi săvârșită Sfânta Liturghie. Seara, de la 18:00, credincioșii sunt așteptați la „Taina Sfântului Maslu”.

Pe lângă hramul din luna noiembrie, „Paraclisul Catedralei Naționale” mai are două hramuri: „Învierea Domnului” și cinstirea icoanei „Maicii Domnului Prodromița” din 12 iulie. Lăcașul de cult a fost ridicat în perioada 2010–2011, odată cu începerea lucrărilor la Catedrala Națională pentru a oferi credincioșilor un spațiu de rugăciune pe timpul lucrărilor la gigantica biserică.

La 11 metri sub pământ, se pictează o biserică în subsolul catedralei. Foto: basilica.ro Foto: basilica.ro

Noutăți despre biserica din subsolul `Catedralei Naționale

La 11 metri sub sala cea mare a catedralei, a fost construit „Paraclisul Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamț și Sfântul Cuvios Daniel Sihastrul”. Este practic o biserică în biserică și nu una oarecare: are o suprafață comparabilă cu cea a „Catedralei Mitropolitane” din Timișoara.

Lucrările de pictură la paraclisul subteran al „Catedralei Naționale” sunt cele mai importante activități desfășurate în prezent în biserica ortodoxă numărul 1 a Europei. Acestea au început în luna iulie, iar prima etapă a cuprins împodobirea unor suprafețe din naos, inclusiv a pereților iconostasului scriu cei de la basilica.ro.

Printre icoanele pictate deja se numără cele cu „Hristos Împărat și Mare Arhiereu”, „Maica Domnului și Sfântul Ioan Botezătorul”, precum și icoanele sfinților ocrotitori ai paraclisului. Pe pereții laterali au fost pictați „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, „Sfânta Mare Muceniță Ecaterina”, „Sfânta Cuvioasă Parascheva” și „Sfinții Mari Mucenici Dimitrie și Gheorghe”.

Pe peretele nordic au fost finalizate reprezentările „Adormirii Maicii Domnului” și „Pogorârii Sfântului Duh”, iar pe cel sudic, „Schimbarea la Față” și „Înălțarea Domnului”. Au fost realizate, de asemenea, portretele patriarhilor Miron Cristea, Nicodim, Justinian și Iustin.

În prezent, pictorii lucrează la reprezentările „Soborului Sfinților Români”, „Soborului Sfintelor Femei Românce” și „Soborului Sfinților Atoniți” și realizarea icoanei Pantocrator din centrul naosului. Conform trinitas.tv, pe plafonul de la intrarea în altar, a început pictarea „Nașterii Maicii Domnului”, „Învierii Domnului” și „Sfintei Treimi”.