 Cât de geloasă este Ioana Grama. Tipul de bărbat pe care nu l-ar accepta: „E suficient unul în relație”
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VideoCât de geloasă este Ioana Grama. Tipul de bărbat pe care nu l-ar accepta: „E suficient unul în relație”

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Ioana Grama a vorbit deschis despre limitele pe care le are într-o relație și a recunoscut că nu s-ar vedea alături de un bărbat foarte activ pe rețelele sociale. Influencerița spune că apreciază discreția și preferă partenerii care își păstrează viața personală departe de atenția publicului.

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Foto: instagram

Ioana Grama nu își dorește un influencer lângă ea

Vedeta a mărturisit că nu și-ar dori un iubit influencer, considerând că într-o relație este suficient ca unul dintre parteneri să fie expus în mediul online.

„Îmi plac bărbații care sunt mai low-key, mai pe treaba lor. E suficient unul în relație căruia îi place atenția”, a declarat Ioana Grama.

Mai mult, influencerița spune că prezența excesivă pe rețelele sociale reprezintă un adevărat semnal de alarmă atunci când vine vorba despre un potențial partener.

„Pentru mine, faptul că postează pe internet în mod repetat sau că dă follow la femei e super problematic. Nu pot. Pentru mine, bărbatul n-are ce căuta pe internet la modul ăsta”, a explicat ea.

Ioana Grama a precizat că nu ar accepta niciodată ca partenerul său să urmărească alte femei pe rețelele sociale sau să interacționeze constant cu postările acestora.

Să caute femei, să dea follow, să le dea like-uri, să le urmărească... Nu, nu pot”, a spus influencerița.

Ce fel de relații a avut în trecut 

Vedeta susține că a avut noroc în relațiile anterioare, deoarece foștii săi parteneri nu erau interesați de expunerea online. Unul dintre ei nici măcar nu avea cont de Instagram.

„Toți foștii mei au fost împotriva internetului. Unul dintre ei nici măcar nu avea Instagram. Nu avea nicio postare pe internet, avea profil privat și nu urmărea pe nimeni pe care nu îl cunoștea”, a povestit Ioana Grama.

Prin aceste declarații, influencerița lasă să se înțeleagă că pune mare preț pe exclusivitate, loialitate și discreție, considerând că o relație sănătoasă se construiește departe de validarea și atenția din mediul online.

Ioana Grama și Alex Tăgurean s-au despărțit, după doi ani de mariaj

Ioana Grama și soțul ei, Alex Tăgurean, au decis să divorțeze în 2021, după doi ani de căsnicie. Cei doi au împreună o fetiță, pe Ayana, și au format unul dintre cele mai discrete cupluri. În acest sens, Ioana a publicat și primul mesaj pe Instagram, unde a dezvăluit decizia luată împreună cu tatăl copilului ei.

„Vreau să vă anunț că, de ceva vreme, eu cu Alex nu mai formăm un cuplu, însă formăm o familie pentru tot restul vieții. Am fost binecuvântați cu cel mai minunat copil, pentru care suntem recunoscători în fiecare secundă a vieții noastre”, a declarat atunci Ioana Grama.

Aceasta a explicat că decizia a fost una foarte grea, însă nu mai e cale de întoarcere.

„A fost o decizie foarte grea și am evitat cât am putut pasul acesta, însă, atunci când simți că ai încercat totul și că nu e nicio cale de întoarcere, înseamnă că cel mai bine este să te oprești”.

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