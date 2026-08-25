Ioana Grama, în vacanță cu fostul soț. „Abia aștept să-i văd reacția, să-i văd fața”

Ioana Grama a mers în vacanță cu fostul soț, Alex Țăgurean, și cu fiica lor, Ayana. Cei doi au divorțat în 2021, însă au rămas în relații bune de dragul fetiței. Înainte de a pleca, influencerița i-a făcut micuței o surpriză. Momentele emoționante au avut loc în aeroport.

Ioana Grama, fostul soț, Alex Țăgurean, și fiica lor Ayana. Foto: Instagram

Influencerița a publicat un videoclip extrem de emoționant pe rețelele de socializare. Aceasta le-a arătat urmăritorilor săi surpriza pe care i-a pregătit-o micuței. Ayana urma să prindă un zbor alături de tatăl ei și familia acestuia, însă Ioana Grama i-a mai făcut o bucurie.

Ioana Grama, surpriză emoționantă pentru fetița ei

Ioana Grama și Alex Țăgurean formează o echipă extrem de bună când vine vorba de creșterea fetiței lor. Ayana are parte de dragostea ambilor părinți, deși sunt despărțiți. Micuța urma să plece în vacanță cu tatăl, iar influencerița a decis să-i facă acesteia o surpriză. Ayana nu știa că va veni și mama ei, astfel că Ioana Grama a așteptat-o în aeroport.

„Mergem în vacanță cu familia. Ayana nu știe că și eu merg cu familia, știe doar că merge cu Alex și cu părinții lui. Urmează să-i facem o surpriză pentru că merg și eu cu mama și habar nu are, urmează să vină aici, în lounge. Abia aștept să-i văd reacția, să-i văd fața. O să fie super happy”, a spus Ioana Grama pe Instagram.

Influencerița a surprins și momentul în care Ayana a văzut-o în aeroport. Fetița a alergat cu bucurie spre bunica ei și a îmbrățișat-o. Ulterior, a mers și a luat-o în brațe. În același timp, Alex Țăgurean a mărturisit că le-a fost foarte greu să păstreze secretul față de Ayana.

„Pentru ea, vom fi întotdeauna o familie, iar cât timp viața ne permite să îi oferim astfel de amintiri împreună, alegem să o facem”, a scris influencerița în descrierea videoclipului.

Ce a spus Ioana Grama despre divorțul de Alex Țăgurean

După doi ani de căsnicie, Ioana Grama a divorțat de soțul ei, Alex Tăgurean. Totul s-a întâmplat în 2021, iar bruneta a făcut anunțul în pragul sărbătorilor de iarnă. Influencerița a spus atunci că deși decizia a fost una extrem de grea, nu mai era cale de întoarcere.

„A fost o decizie foarte grea și am evitat cât am putut pasul acesta, însă, atunci când simți că ai încercat totul și că nu e nicio cale de întoarcere, înseamnă că cel mai bine este să te oprești.

Credem că este cea mai bună decizie, atât pentru sănătatea noastră psihică și emoțională, cât și pentru Ayana. Nu ne-am certat, nu ne-am înșelat, nu ne urâm. Ne respectăm, ne înțelegem, ne susținem, ne ajutăm unul pe celălalt indiferent de situație și nevoi și, cel mai important, petrecem timp împreună și îi oferim Ayanei toată iubirea și afecțiunea, pentru că ea să se dezvolte în continuare frumos, așa cum a făcut-o până acum.

Așa cum până acum v-am împărtășit momente sensibile din relația noastră, am decis că ar fi momentul să știți și acest lucru. Mulțumim pentru înțelegere și am prefera să nu dezvoltăm foarte mult acest subiect”, este mesajul publicat de Ioana Grama pe Instagram.