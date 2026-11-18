Vedeta faimosului serial a ajuns în pragul evacuării din propria casă, după ce nu și-a mai putut plăti chiria. Soluția controversată care i-a adus 300.000 de dolari în doar trei luni!

Foto: Profimedia

A cunoscut celebritatea la Hollywood și a devenit una dintre figurile îndrăgite ale serialului „Baywatch”, însă, în spatele succesului de odinioară, viața actriței Erika Eleniak a luat o turnură neașteptată. Ajunsă într-o situație financiară disperată, vedeta de 57 de ani nu mai avea bani suficienți nici măcar pentru a-și achita chiria și risca să fie evacuată din locuință. Soluția pe care a găsit-o a stârnit controverse: s-a înscris pe platforma OnlyFans!

Actrița a povestit despre perioada dificilă prin care a trecut în cadrul unui interviu acordat podcastului „Miss Understood”. Erika a dezvăluit că acumulase restanțe la chirie și primise chiar o notificare de evacuare. Din fericire, proprietarii au dat dovadă de înțelegere și i-au oferit timp pentru a-și rezolva problemele. „Oamenii au fost foarte amabili cu mine și au încercat cu adevărat să mă ajute. A fost o binecuvântare!”, a mărturisit actrița.

Foto: Profimedia

Deși locuiește într-un apartament relativ modest și susține că nu duce o viață luxoasă, cheltuielile lunare deveniseră o povară pe care nu o mai putea suporta. Nici ofertele de muncă pe care le primea nu reprezentau o soluție, întrucât unele proiecte nu îi aduceau suficienți bani pentru a-și acoperi costurile de trai.

„Ai cheltuieli pe care trebuie să le acoperi, iar unele dintre joburile pe care le găsești pur și simplu nu îți plătesc chiria. Nu este vorba că ar fi sub nivelul tău sau prea jenante, ci pur și simplu nu îți aduc banii necesari”, a explicat ea.

Foto: Profimedia

În cele din urmă, Erika Eleniak a luat o decizie la care nu se gândise niciodată: la începutul lunii august, s-a alăturat platformei OnlyFans, cunoscută pentru conținutul destinat adulților.

Iar rezultatele financiare nu au întârziat să apară. Potrivit informațiilor publicate de TMZ, actrița a câștigat aproximativ 300.000 de dolari în primele trei luni de activitate pe platformă. Mai mult, veniturile sale ar putea ajunge la aproape un milion de dolari în primul an.