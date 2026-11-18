Înalta Curte de la Londra judecă cel mai scump proces de divorț din istoria Marii Britanii, în care Natalia Potanina îi cere fostului ei soț, magnatul rus Vladimir Potanin, o parte uriașă din averea sa estimată la 22 de miliarde de lire sterline, pentru a-și acoperi „nevoile rezonabile”.

Vladimir Potanin și fosta soție Natalia Potanina. Foto: east2west

Procesul, programat să dureze 15 zile, ar putea depăși recordul absolut stabilit în 2021. Natalia Potanina solicită o sumă formată din zece cifre, mai exact 600 de milioane de lire sterline, însă are și un plan de rezervă în cazul în care nu obține acești bani, scrie Metro.

Ce-și dorește soția a oligarhului rus după divorț

Este cel mare proces de divorț din istoria Marii Britanii. În cazul în care nu reușește să obțină cele 600 de milioane de lire sterline, aceasta are și un plan B: va solicita o nouă reședință în valoare de 150 de milioane de lire sterline și un fond de întreținere de 441 de milioane de lire sterline.

De asemenea, aceasta își dorește să revendice o proprietate de lux din Rusia, cunoscută sub numele de The Autumn House, achiziționată cu 111 milioane de lire sterline. Divorțul a început încă din instanțele din Rusia.

Natalia Potanina susține că a primit până acum o sumă „modică” de 30,9 milioane de lire sterline, mai puțin de 1% din averea acumulată în timpul căsniciei, și insistă că își merită partea pentru rolul de mamă și îngrijitoare a familiei timp de trei decenii.

Ce spun avocații oligarhului rus

Avocații lui Vladimir Potanin susțin că femeia a încasat deja 63 de milioane de lire sterline și cataloghează pretențiile actuale drept „complet disproporționate”. Aceștia au acuzat-o că s-a mutat la Londra exclusiv pentru a profita de reputația instanțelor britanice, considerate favorabile partenerului cu resurse financiare mai reduse. Apelul oligarhului privind jurisdicția a fost însă respins, judecătorii apreciind că legăturile femeii cu Rusia sunt acum „slabe”.

Cei doi s-au cunoscut în adolescență, iar ea spune că a fost „devastată” când a aflat că magnatul începuse o altă relație Instanțele ruse i-au acordat jumătate din valoarea activelor domnului Potanin, dar au exclus o mare parte din vasta sa avere deținută în gigantul minier Nornickel și în trusturi.

Vladimir Potanin și-a făcut averea după prăbușirea URSS, cea mai mare parte a averii sale constând într-o participație benefică de 30% la grupul minier Norilsk Nickel. Averea sa netă aproape s-a dublat din 2018, ajungând la 29,7 miliarde de dolari, potrivit revistei Forbes.

Ce înseamnă „nevoi rezonabile” în justiția britanică

Experții în dreptul familiei explică faptul că, în cazul cuplurilor cu averi colosale, instanțele engleze evaluează standardul de viață din timpul căsniciei, iar „nevoile” pot include cheltuieli anuale de zeci de milioane de lire sterline pentru personal permanent, case de vacanță, haine de designer și zboruri cu avioane private.

În plus, justiția britanică aplică principiul nediscriminării, punând pe picior de egalitate contribuția partenerului care s-a ocupat de casă și copii cu cea a partenerului care a produs banii.

Dacă va avea câștig de cauză, Natalia Potanina ar putea doborî recordul stabilit în 2021, când Prințesa Haya bint Al Hussein a primit 554 de milioane de lire sterline în urma divorțului de conducătorul Dubaiului, șeicul Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

Chiar și în cazul unei victorii la Londra, avocații avertizează că punerea în aplicare a sentinței va fi extrem de dificilă. Vladimir Potanin este al doilea cel mai bogat om din Rusia, dar a fost plasat sub sancțiuni de către Marea Britanie în 2022, după invazia Ucrainei, iar majoritatea activelor sale se află în afara jurisdicției britanice.