Ilinca Vandici, dată în judecată de fostul soț, la trei ani de la divorț. Ce îi solicită Andrei Neacșu în cele două procese

Ilinca Vandici și fostul său soț, Andrei Neacșu, au ajuns în instanță, la trei ani de la divorț. Bărbatul a deschis două procese la Judecătoria Buftea, ambele având legătură cu programul de vizitare al fiului lor, Zian. Demersurile vin într-o perioadă importantă pentru prezentatoarea TV, care se pregătește să devină mamă pentru a doua oară, alături de actualul partener, Bogdan Boitor.

Ilinca Vandici, chemată în instanță de fostul soț, Andrei Neacșu Foto: arhiva Click!

La trei ani de la separare, relația dintre Ilinca Vandici și Andrei Neacșu pare să traverseze o perioadă dificilă. Fostul soț al prezentatoarei a apelat la instanță pentru a solicita stabilirea unor măsuri referitoare la legăturile personale cu băiețelul lor.

Ilinca Vandici și Andrei Neacșu s-au căsătorit în 2016, însă au divorțat în 2023, într-un mod discret, fără conflicte publice. După despărțire, amândoi și-au refăcut viețile sentimentale. Andrei Neacșu a devenit tată pentru a doua oară în 2025, alături de actuala parteneră, în timp ce prezentatoarea TV a anunțat în septembrie că este însărcinată cu cel de-al doilea copil, pe care îl va avea împreună cu omul de afaceri Bogdan Boitor, originar din Maramureș.

Ce solicită fostul soț al prezentatoarei în cele două dosare

Potrivit informațiilor apărute pe portalul instanțelor, Andrei Neacșu a înregistrat două acțiuni distincte împotriva fostei soții, ambele având ca obiect legăturile personale cu minorul, conform Cancan.

Primul dosar vizează stabilirea programului de vizitare a copilului. Prin acest demers, fostul soț al prezentatoarei urmărește reglementarea timpului pe care îl poate petrece alături de fiul său.

Cel de-al doilea proces are ca obiect o ordonanță președințială, procedură juridică prin care pot fi solicitate măsuri provizorii și urgente, până la soluționarea definitivă a unui litigiu. Primul termen de judecată în acest dosar a fost stabilit pentru 23 noiembrie, la Judecătoria Buftea.

Rămâne de văzut ce hotărâre vor lua magistrații în privința solicitărilor formulate de Andrei Neacșu și dacă cei doi foști parteneri vor ajunge la o înțelegere privind programul petrecut de Zian alături de tatăl său.

Ilinca Vandici și Bogdan Boitor se pregătesc să devină părinți

În timp ce situația legată de programul de vizitare al lui Zian urmează să fie analizată în instanță, Ilinca Vandici traversează o perioadă fericită în plan personal. Prezentatoarea TV și partenerul său, Bogdan Boitor, se pregătesc să își mărească familia.

Cei doi își doresc de mai mult timp să aibă un copil împreună, iar vestea sarcinii a reprezentat un moment special pentru cuplu. Totodată, Zian, băiețelul pe care vedeta îl are din căsnicia cu Andrei Neacșu, se pregătește să devină frate mai mare.

Ilinca Vandici a devenit mamă pentru prima dată în 2017. De atunci, prezentatoarea a vorbit în repetate rânduri despre legătura specială cu fiul său și despre schimbările pe care maternitatea le-a adus în viața ei.

Ilinca Vandici, despre cât de mult a schimbat-o venirea pe lume a fiului său

În urmă cu câțiva ani, vedeta povestea că apariția lui Zian a ajutat-o să descopere o nouă forță interioară și să privească diferit numeroase aspecte ale vieții. Prezentatoarea îl considera pe fiul său un adevărat sprijin și o sursă de motivație.

„De când a venit Zian în viața mea mă simt mai puternică decât oricând, în orice împrejurare. Îmi dă o liniște ce nu poate fi descrisă în cuvinte și o forță de a mișca lucrurile, de a mă dezvolta și mai mult, de a accesa zone la care nu m-am gândit până acum. Cumva, copilul meu este un soi de «maestru» în viața mea, venit să mă ajute să-mi ating adevăratul potențial!”, declara Ilinca Vandici la acea vreme.