 Ilinca Vandici, dată în judecată de fostul soț, la trei ani de la divorț. Ce îi solicită Andrei Neacșu în cele două procese
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Ilinca Vandici, dată în judecată de fostul soț, la trei ani de la divorț. Ce îi solicită Andrei Neacșu în cele două procese

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Ilinca Vandici și fostul său soț, Andrei Neacșu, au ajuns în instanță, la trei ani de la divorț. Bărbatul a deschis două procese la Judecătoria Buftea, ambele având legătură cu programul de vizitare al fiului lor, Zian. Demersurile vin într-o perioadă importantă pentru prezentatoarea TV, care se pregătește să devină mamă pentru a doua oară, alături de actualul partener, Bogdan Boitor.

Ilinca Vandici, chemată în instanță de fostul soț, Andrei Neacșu
Ilinca Vandici, chemată în instanță de fostul soț, Andrei Neacșu Foto: arhiva Click!

La trei ani de la separare, relația dintre Ilinca Vandici și Andrei Neacșu pare să traverseze o perioadă dificilă. Fostul soț al prezentatoarei a apelat la instanță pentru a solicita stabilirea unor măsuri referitoare la legăturile personale cu băiețelul lor.

Ilinca Vandici și Andrei Neacșu s-au căsătorit în 2016, însă au divorțat în 2023, într-un mod discret, fără conflicte publice. După despărțire, amândoi și-au refăcut viețile sentimentale. Andrei Neacșu a devenit tată pentru a doua oară în 2025, alături de actuala parteneră, în timp ce prezentatoarea TV a anunțat în septembrie că este însărcinată cu cel de-al doilea copil, pe care îl va avea împreună cu omul de afaceri Bogdan Boitor, originar din Maramureș.

Ce solicită fostul soț al prezentatoarei în cele două dosare

Potrivit informațiilor apărute pe portalul instanțelor, Andrei Neacșu a înregistrat două acțiuni distincte împotriva fostei soții, ambele având ca obiect legăturile personale cu minorul, conform Cancan.

Primul dosar vizează stabilirea programului de vizitare a copilului. Prin acest demers, fostul soț al prezentatoarei urmărește reglementarea timpului pe care îl poate petrece alături de fiul său.

Cel de-al doilea proces are ca obiect o ordonanță președințială, procedură juridică prin care pot fi solicitate măsuri provizorii și urgente, până la soluționarea definitivă a unui litigiu. Primul termen de judecată în acest dosar a fost stabilit pentru 23 noiembrie, la Judecătoria Buftea.

Rămâne de văzut ce hotărâre vor lua magistrații în privința solicitărilor formulate de Andrei Neacșu și dacă cei doi foști parteneri vor ajunge la o înțelegere privind programul petrecut de Zian alături de tatăl său.

Ilinca Vandici și Bogdan Boitor se pregătesc să devină părinți

În timp ce situația legată de programul de vizitare al lui Zian urmează să fie analizată în instanță, Ilinca Vandici traversează o perioadă fericită în plan personal. Prezentatoarea TV și partenerul său, Bogdan Boitor, se pregătesc să își mărească familia.

Cei doi își doresc de mai mult timp să aibă un copil împreună, iar vestea sarcinii a reprezentat un moment special pentru cuplu. Totodată, Zian, băiețelul pe care vedeta îl are din căsnicia cu Andrei Neacșu, se pregătește să devină frate mai mare.

Ilinca Vandici a devenit mamă pentru prima dată în 2017. De atunci, prezentatoarea a vorbit în repetate rânduri despre legătura specială cu fiul său și despre schimbările pe care maternitatea le-a adus în viața ei.

Ilinca Vandici, despre cât de mult a schimbat-o venirea pe lume a fiului său

În urmă cu câțiva ani, vedeta povestea că apariția lui Zian a ajutat-o să descopere o nouă forță interioară și să privească diferit numeroase aspecte ale vieții. Prezentatoarea îl considera pe fiul său un adevărat sprijin și o sursă de motivație.

„De când a venit Zian în viața mea mă simt mai puternică decât oricând, în orice împrejurare. Îmi dă o liniște ce nu poate fi descrisă în cuvinte și o forță de a mișca lucrurile, de a mă dezvolta și mai mult, de a accesa zone la care nu m-am gândit până acum. Cumva, copilul meu este un soi de «maestru» în viața mea, venit să mă ajute să-mi ating adevăratul potențial!”, declara Ilinca Vandici la acea vreme.

Ghid de cumpărături

Patrick Duffy foto Profimedia jpg
Părinții actorului Patrick Duffy, uciși cu sânge rece de niște adolescenți. Vedeta din „Dallas” își amintește seara tragică Vedete internaționale
Violeta Banica si Andreea Marin, foto Instagram jpg
Andreea Marin, dezvăluiri despre fiica sa, Violeta, stabilită în SUA. Ce spune despre iubitul tinerei: „Nu rezist” Vedete românești
image
Grindeanu prezintă scuze după botezul cu ținute de lux la care a fost naș: „Imaginea transmisă este că suntem rupți de realitate” adevarul.ro
image
Cât te costă să construiești o casă pe un teren agricol. Taxele și cheltuielile pe care trebuie să le iei în calcul adevarul.ro

Parteneri

image
Dumitru Dragomir aruncă bomba: „Mihai Stoica poate să se ducă la Rapid. Șucu e o savarină pe lângă Gigi Becali!” www.fanatik.ro
image
Răsturnare de situaţie în cazul şoferului român de TIR, acuzat că a provocat primul carambol din Bulgaria observatornews.ro
image
Mircea Badea, după ce Erling Haaland a donat o carte din 1594 orașului său: „E greu cu generația asta, greu cu cititul” www.antena3.ro
image
Nicușor Dan, interviu în Financial Times. Președintele propune ca România și SUA să împărtă costurile menținerii militarilor americani în țară www.gandul.ro
image
Tensiuni în familia regretatului Gabi Stângău! Mama vrea să-și deshumeze fiul și să-l ducă în locul natal. Văduva violonistului rupe tăcerea: „Nu mi-a fost comunicată nicio solicitare oficială” www.wowbiz.ro
image
Mesajul transmis de Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu după ce o angajată și-a pierdut viața. Daniela avea doar 56 de ani www.kanald.ro
image
Știrea momentului în România www.stirilekanald.ro
image
Ce s-a ales de Maria, fosta soție a lui Mihai Neșu. Cum arată și cu cine și-a refăcut viața as.ro
image
Lista orașelor care ar putea deveni comune după reorganizarea României. Sinaia, Predeal și Eforie, printre localitățile vizate. Ce se întâmplă cu locuitorii playtech.ro
image
Ultimul mesaj pe care MM Stoica l-a trimis colaboratorilor de la FCSB. Ce le-a transmis oamenilor după ce a plecat de la echipă www.fanatik.ro
image
Patronul și Claudia Ion, relație confirmată! Omul de afaceri scoate la iveală detalii despre povestea de amor: 'Mocăniță mă poate contacta dacă are vreo nelămurire' www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Imagini de senzație din trecutul lui Valerie Lungu. Cum arăta concurenta de la Asia Express înainte să devină cunoscută. Detalii neștiute din trecutul ei, din vremea în care era studentă / FOTO www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Ireal! E pur și simplu încremenită în timp. La anul face 50 de ani, dar arată aproape identic cum era la 20 de ani okmagazine.ro
image
Contesa desfrânată avea pofte de nestăvilit! A trecut din patul tatălui în cel al fiului, iar un alt amant i-a devenit ginere okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
„Marea duhoare” din Londra anului 1838, fenomenul care a dat naștere vampirului modern historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Tarantella, dansul medieval care „vindeca” mușcătura unui păianjen veninos historia.ro
ctp florin salam jpg
Florin Salam, atac dur la adresa lui Cristian Tudor Popescu! Ce l-a scos din sărite pe manelist: „Trebuie să ai respect” Vedete românești
andreea esca alexia eram jpg
VideoAndreea Esca, imagini de colecție cu Alexia Eram, după vestea revenirii „Dansez pentru tine”. Cum dansa fiica vedetei în copilărie: „A luat locul I” Vedete românești
Ce tratamente face Cristina Cioran la începutul primăverii
#Exclusiv Click!
Cristina Cioran și-a schimbat look-ul și revine în media. Ce surpriză le pregătește fanilor în decembrie: „Mă vor vedea mai des” Vedete românești
Patrick Duffy foto Profimedia jpg
Părinții actorului Patrick Duffy, uciși cu sânge rece de niște adolescenți. Vedeta din „Dallas” își amintește seara tragică Vedete internaționale
adelina pestritu gogosi jpg
VideoAdelina Pestrițu a intrat în bucătărie! Cum pregătește gogoși cu iaurt și portocală: „Una pentru poză, trei pentru suflet” Vedete românești
gabi torje alin alexuc instagram jpg
#Asia Express
Gabi Torje, dezvăluiri după ce a câștigat „Asia Express” 2026. Cum l-a primit familia acasă după două luni petrecute în competiție Vedete românești
image png
VideoNadia Comăneci își sărbătorește ziua de naștere. Legenda gimnasticii mondiale împlinește 65 de ani Vedete românești
cosmina pasarin webp
Cosmina Păsărin revine în serialul care a consacrat-o, după 20 de ani! Ce spune vedeta despre Cabral și Dragoș Bucur. „Nu te gândești că...” Vedete românești
image
Boala care l-a ucis pe Ștefan Bănică. Dramele care i-au măcinat viața actualitate.net
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM actualitate.net