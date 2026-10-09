Ilinca Vandici, probleme neașteptate în sarcină! Ce a pățit vedeta: „Vine cu multe surprize”

Ilinca Vandici se mândrește cu burtica ei de gravidă. Prezentatoarea TV este însărcinată pentru a doua oară și se bucură de fiecare moment din această perioadă. Aceasta și-a surprins fanii cu un videoclip pe rețelele de socializare.

Ilinca Vandici. Foto: Instagram

Vedeta nu se ascunde și a lăsat burtica de gravidă la vedere într-un videoclip postat pe Instagram, în care vrea să sugereze o mică problemă cu care se confruntă pe timpul sarcinii.

Ilinca Vandici, cu burtica de graviduță la vedere

Ilinca Vandici este însărcinată pentru a doua oară, la 40 de ani. Aceasta se bucură din plin de această perioadă, iar pe chipul ei se poate observa cum radiază de fericire. Vedeta de la Kanal D formează un cuplu de mai bine de doi ani cu Bogdan Boitor, însă relația lor este una extrem de discretă.

Prezentatoarea TV mai are un copil, pe Zian, în vârstă de nouă ani, din altă relație. Acum, Ilinca Vandici este extrem de recunoscătoare pentru darul pe care l-a primit, și anume a doua sarcină. Pe rețelele de socializare,a ceasta s-a afișat într-o ținută lejeră, cu o bluză mulată neagră ce îi lasă burtica la vedere și o pereche de pantaloni largi.

În clipul video, aceasta ține o cană în mână, privind gânditoare în jur, încercând să-și amintească ce avea de făcut. „Creierul meu în sarcină!”, a scris ea pe Instagram. Aceasta recunoaște că nu este o perioadă ușoară.

„Sarcina vine cu multe surprize. Memoria nu e una dintre ele”, a completat ea.

Ce pofte are prezentatoarea în timpul sarcinii

Anunțul cel mare l-a făcut chiar în cadrul emisiunii „Follow us” de la Kanal D. Aceasta a dat și câteva detalii despre perioada sarcinii, mai exact despre poftele pe care le are de când a rămas gravidă. Ilinca Vandici mănâncă multe fructe și legume, dar are o poftă, în special, pentru alimentele sărate.

„Trebuie să mănânc des și puțin. Mi-e poftă de dulce mai puțin, de sărat mai mult… Pe lângă sărat, legume și fructe. La Zian nu am avut simptome de genul acesta. Aș dormi toată ziua dacă s-ar putea, ar fi minunat. Am vrut să anunț vestea aceasta minunată aici, la emisiune, nu știu cât sunteți de curioși, dar am vrut să se știe de la mine”, a mai spus prezentatoarea de la Kanal D în timpul ediției „Follow us” de pe 1 septembrie.