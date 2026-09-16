 Ilinca Vandici, imagini din New York în timpul sarcinii: „Printre luminile orașului”
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Ilinca Vandici, imagini din New York în timpul sarcinii: „Printre luminile orașului”

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Ilinca Vandici a ales o destinație aflată la mii de kilometri de România pentru o perioadă de relaxare. Vedeta TV a publicat recent pe rețelele de socializare două imagini realizate în New York, iar locul în care a fost fotografiată a fost recunoscut rapid.

Ilinca Vandici
Ilinca Vandici Foto: Facebook

Prezentatoarea s-a pozat pe celebrul Brooklyn Bridge, oferindu-le urmăritorilor săi câteva cadre din timpul vacanței. Fotografiile au atras atenția și datorită siluetei sale, mai ales în contextul în care Ilinca Vandici a anunțat recent că este însărcinată pentru a doua oară.

În imaginile publicate, vedeta TV afișează o formă fizică foarte bună, iar sarcina nu este evidentă. Sursa precizează însă că există și posibilitatea ca fotografiile să fi fost realizate anterior și publicate abia acum. Ilinca Vandici nu a făcut nicio precizare în acest sens atunci când a distribuit imaginile.

Mesajul care a însoțit fotografiile a fost unul scurt și sugestiv, vedeta alegând să vorbească despre atmosfera orașului american.

„Printre luminile orașului care nu doarme”, a transmis Ilinca Vandici, pe Instagram.

Vedeta TV a ales New York pentru vacanță

Imaginile din Statele Unite au apărut după ce Ilinca Vandici a făcut publică vestea că urmează să devină mamă pentru a doua oară. Prezentatoarea TV a preferat ca anunțul să fie făcut chiar de ea, în cadrul emisiunii în care apare, pentru ca informația să nu ajungă la fanii săi din alte surse.

Vedeta a explicat că a vrut să lămurească personal situația și să le spună urmăritorilor că este însărcinată. Anunțul a venit în direct și a fost însoțit de mărturisiri despre starea sa din această perioadă.

Ilinca Vandici a dezvăluit atunci că atât ea, cât și partenerul său, Bogdan Boitor, sunt foarte fericiți de veste și se consideră binecuvântați. În același timp, prezentatoarea a vorbit și despre felul în care se simte în această sarcină, explicând că experiența este diferită față de perioada în care l-a avut pe primul său copil, Zian.

Printre lucrurile pe care le-a remarcat se numără somnolența, despre care spune că este mult mai accentuată acum.

Ilinca Vandici, despre a doua sarcină

În momentul în care a făcut anunțul, Ilinca Vandici a vorbit deschis despre sarcină și despre schimbările pe care le simte. Prezentatoarea a mărturisit că și-ar dori să doarmă aproape toată ziua și a subliniat că, spre deosebire de prima sarcină, acum se confruntă cu o somnolență accentuată.

„Am să vă spun ceva, sunt însărcinată. Nu e glumă, sunt însărcinată, suntem foarte fericiți. La Zian nu am avut simptome de genul acesta (n.r. – pofte), aș dormi toată ziua dacă s-ar putea. A venit odată cu vârsta asta, acum s-a agravat, e dublă somnolența. În rest, toate bune și frumoase. Am vrut să se știe de la mine, să anunț aici în emisiune, mie nu-mi plac supozițiile. Doamne ajută să fim sănătoși”, a spus Ilinca Vandici, în cadrul emisiunii Follow Us.

Astfel, vedeta a ales să împărtășească personal vestea că familia sa urmează să se mărească. Ilinca Vandici este deja mama unui băiețel, Zian, iar acum se pregătește pentru venirea celui de-al doilea copil.

În paralel cu această perioadă importantă din viața sa, prezentatoarea TV a ajuns în New York, unde a realizat fotografiile publicate pe Instagram. Cadrele au fost făcute pe Brooklyn Bridge, iar mesajul transmis de vedetă a făcut referire la atmosfera specifică orașului.

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