 Ce mănâncă Gina Pistol într-o zi? „Vreau să îmbătrânesc frumos și sănătos”. Cât a ajuns să cântărească soția lui Smiley?
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Ce mănâncă Gina Pistol într-o zi? „Vreau să îmbătrânesc frumos și sănătos”. Cât a ajuns să cântărească soția lui Smiley?

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Ajunsă la 45 de ani, Gina Pistol a făcut o schimbare majoră  în stilul său de viață, iar rezultatele sunt pe măsură. Prezentatoarea „MasterChef” uimește în noul sezon cu silueta sa filiformă. Soția lui Smiley a făcut dezvăluiri, în exclusivitate pentru Click!, în ce privește meniul ei zilnic. 

Gina Pistol are 52 de kilograme
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Gina Pistol are 52 de kilograme Foto: Facebook

Cad hainele de pe ea! 

Gina Pistol și-a uimit și colegii când a apărut cu noua ei siluetă filiformă la filmările pentru MasterChef. Soția lui Smiley a mai slăbit opt kilograme, iar acum cad hainele de pe ea. 

„Eu sunt în acest proces de slăbire de un an de zile. Regula este: mănânci mai puțin și ce trebuie! Decât bun și prost, mai bine puțin și bine. Cam așa funcționez eu în ultima perioadă”, a mărturisit Gina Pistol, în exclusivitate pentru Click!

Ce meniu are Gina Pistol într-o zi? „Nu vreau să fiu un exemplu”

Prezentatoarea Pro TV ne-a dezvăluit ce mănâncă practic într-o zi.

„Păi eu, într-o zi, de exemplu, dimineață sau și seara, mănânc câte o cuțiuță de brânzică din aceea cottage, slabă, în care pun foarte puțină miere, pun afine, zmeură sau căpșune, depinde ce am prin casă.

Mănânc la masa principală proteină, ori pește, la grătar, ori vită, alături de cartofi dulci și o salată. Și când mai îmi este foame așa, pe parcursul zilei, mai ronțăi vreo 4-5 cinci migdale.

Nu vreau să fiu un exemplu! Nu știu dacă ceea ce fac eu este bine, dar pe mine mă ajută acest regim. Mai beau și chefir câteodată pe stomacul gol că ajută, în loc de cafea pe stomacul gol care nu este deloc indicată”, a mai dezvăluit prezentatoarea de la MasterChef, pentru Click!

Care e mâncarea ei favorită?

Gina a mărturisit că dacă acum se chinuie cu un regim drastic, ea rămâne o gurmandă. 

„Îmi plac chiftelele, îmi plac cartofii prăjiți, îmi place pâinea în orice formă, îmi plac pastele. Eu iubesc mâncarea. Și mi-e greu, recunosc, cu noul meu regim. 

Dar, am ajuns într-o etapă a vieții, am 45 de ani și, practic, am descoperit pe pielea mea, pe corpul meu, că tot ce funcționa până în 40 de ani, nu mai funcționează în prezent. Acum, efortul trebuie să fie mult mai mare. Trebuie să fii mult mai atentă la ceea ce mănânci.

Pentru că vreau să bătrânesc frumos, sănătos și să prind cât mai multe etape din viața copilului meu. În acest moment, am 52-53 de kilograme. Eu sunt mică de înălțime și la mine 2 kilograme se văd ca 10 kilograme pe un om mai înalt.

Plus că ai văzut, nu știu dacă știi, dar sticla dublează volumul, televizorul te face dublă. Dar, eu mă simt bine și acum trebuie să mă reapuc și de sală, pentru că și mișcarea este foarte importantă.

Îmi dau seama că atunci când fac mișcare, nu mai doare spatele, alta e postura corpului. Eu fac parte din această categorie mai puțin norocoasă  de oameni care trebuie să fie mai atenți cu alimentația și care trebuie neapărat să facă mișcare. Sunt alții care nu trebuie să facă mari eforturi ca să arate foarte bine”, a mai spus Gina Pistol, pentru Click!

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