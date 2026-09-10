Andreea Popescu a spus adio injecțiilor pentru slăbit! Ce greutate are acum influencerița

Andreea Popescu a făcut un anunț important despre procesul său de slăbire. După ce a reușit să dea jos mai multe kilograme cu ajutorul injecțiilor pentru slăbit, influencerița a decis să renunțe la tratament. Au trecut deja trei luni de când nu și le mai administrează, iar acum a dezvăluit și ce greutate are și cum a reușit să se mențină.

Andreea Popescu a renunțat la injecțiile pentru slăbit Foto: Instagram

Andreea Popescu a decis să renunțe la injecțiile pentru slăbit și le-a dezvăluit urmăritorilor săi că nu mai urmează tratamentul de trei luni. Influencerița spune că, deși s-a îngrășat la un moment dat două kilograme, a reușit să scape de ele fără ajutorul injecțiilor.

În prezent, fosta soție a lui Rareș Cojoc cântărește 52 de kilograme și susține că și-a menținut greutatea în mod natural.

Andreea Popescu a slăbit cu ajutorul injecțiilor

Transformarea prin care a trecut Andreea Popescu în ultimii ani a fost una importantă. După divorțul de Rareș Cojoc, influencerița a făcut mai multe schimbări și a reușit să slăbească semnificativ.

Vedeta a vorbit anterior și despre faptul că injecțiile pentru slăbit au contribuit la pierderea kilogramelor. Ulterior, aceasta a apelat și la intervenții estetice, printre care operația la sâni și abdominoplastia, pentru îndepărtarea excesului de piele rămas după slăbire.

Acum, însă, Andreea spune că a renunțat complet la injecții.

„Nu mai sunt pe injecții de trei luni de zile și atât, m-am menținut. M-am îngrășat la un moment dat două kilograme, le-am dat jos, dar așa, natural, organic, nimic forțat. Acum am 52 de kilograme”, a declarat Andreea Popescu, pe Instagram.

Ce spune despre perioada de recuperare

În paralel cu schimbările prin care a trecut pentru a-și remodela silueta, Andreea Popescu a apelat și la alte intervenții estetice.

Influencerița le-a povestit urmăritorilor că a avut nevoie de o perioadă de recuperare după operațiile suferite și că a preferat să fie sinceră cu comunitatea sa în legătură cu starea prin care trece.

„Sunt de câteva zile absentă pentru că ieri m-am externat din spital, după ce mi-am făcut câteva ajustări. Ca de fiecare dată, aleg să fiu asumată și transparentă cu comunitatea mea, chiar și atunci când poate mi-aș dori ca anumite lucruri să rămână doar pentru mine.

În același timp, simt că este important să fiu sinceră cu voi. Voi reveni aici imediat ce mă voi simți mai bine și am să vă povestesc tot”, a transmis Andreea Popescu, pe profilul personal de Instagram.

După o perioadă în care a preferat să stea mai mult în casă pentru a se recupera, Andreea Popescu a revenit treptat la activitățile obișnuite. Fosta dansatoare a Deliei a ieșit în oraș și s-a bucurat de timpul petrecut alături de prietenele sale, semn că perioada dificilă de recuperare începe să rămână în urmă.