Lucruri ce fac orice casă să pară mai elegantă. Experții spun că merită fiecare leu

Cu toții ne dorim o casă cât mai elegantă, iar experții în design interior spun că există unele obiecte care nu trebuie să lipsească dintr-o cameră. Nimeni dintre cei care au cumpărat aceste obiecte nu a regretat vreodată achiziția făcută, iar partea cea mai bună este faptul că aceste obiecte nici nu sunt foarte scumpe.

Experții în design interior recomandă aceste obiecte Foto: Getty Images

Există unele elemente de decor care sunt recomandate de experții în design interior din întreaga lume. Cei care le cumpără nu regretă niciodată acest lucru, iar partea cea mai bună este faptul că aceste obiecte nici nu sunt foarte scumpe, potrivit marthastewart.com.

Scaune rotative

Aceste scaune sunt mult mai utile decât par la prima vedere și merită incluse în living, potrivit experților în design interior.

„Această caracteristică este esențială, deoarece scaunul se rotește înapoi în poziția inițială, astfel încât să nu rămână un aspect dezordonat după ce te ridici. Acest lucru permite crearea mai multor zone pentru conversații”, spune experta Renée Gaddis.

Picturi originale

Arta este foarte importantă pentru a crea un aspect elegant într-o cameră. Iar, potrivit experților, este mult mai indicat să cumpărăm piese originale decât replici ale unor picturi celebre produse în masă.

„Aș prefera cu mult ca un client să cumpere un tablou de mici dimensiuni de care s-a îndrăgostit în timpul unei vacanțe sau o lucrare de la o expoziție locală realizată de un student la arte, decât ceva produs în serie, doar pentru a umple un perete”, spune expertul Jourdan Fairchild.

Covoare țesute manual

Covoarele sunt cruciale pentru a oferi un aspect elegant camerelor noastre. Iar un covor țesut manual poate fi o investiție de care ne vom bucura ani de zile.

„Un covor cu adevărat de înaltă calitate, înnodat manual și țesut din fibre rezistente, poate rezista de-a lungul mai multor generații”, spune experta Kristen Kinsella.

Așternuturi de calitate

După o zi stresantă, cu toții ne dorim să ne întindem în pat și să ne relaxăm. Din acest motiv, este important să avem așternuturi de calitate.

„După o zi lungă și obositoare, nimic nu se compară cu momentul în care dai la o parte așternuturile și te așezi într-un pat confortabil și luxos”, mai spune Gaddis.

Piatră naturală

Acolo unde este nevoie, cum ar fi în cazul blatului de bucătărie, este important să apelăm la piatră naturală.

„Multe dintre opțiunile excelente de cuarț artificial sunt aproape indestructibile, însă nimic nu se compară, într-o bucătărie, cu frumusețea marmurei naturale sau a cuarțitului”, spune expertul Dylan Gould.