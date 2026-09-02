Andreea Popescu, mărturisiri după divorțul de Rareș Cojoc: „El nu o să-mi fie indiferent niciodată”

Andreea Popescu (42 de ani) traversează o perioadă de schimbări, dar și de reașezare sufletească.

1/10 Andreea Popescu, mărturisiri după divorțul de Rareș Cojoc Foto: click.ro

După divorțul de Rareș Cojoc, alături de care a construit o familie și cu care are trei copii, fosta dansatoare a Deliei spune că a ajuns într-un punct de liniște. Cei doi foști soți au reușit să păstreze o relație bună și să lucreze împreună pentru copiii lor, iar un moment recent, petrecut la spital, le-a arătat încă o dată că, dincolo de despărțire, vor rămâne o familie.

„Sunt bine cu mine în acest moment”

Andreea vorbește astăzi cu mai multă liniște despre perioada care a urmat divorțului. Spune că este bine cu ea însăși și, mai ales, că relația cu Rareș a ajuns într-un loc în care amândoi și-au dorit să fie. Am întâlnit-o aseară, la petrecerea Viva, acolo unde ne-a făcut câteva declarații exclusive pentru Click!

„Sunt bine, sunt liniștită, sunt bine cu mine în acest moment. Sunt liniștită pentru că sunt într-un punct foarte bun cu Rareș. Avem o relație bună, ne ajutăm în creșterea copiilor, ne-am dorit foarte mult să ajungem aici și lucrăm împreună pentru acești copii”, ne-a declarat Andreea Popescu.

Nu îi este însă indiferent faptul că Rareș Cojoc și-a refăcut viața. După 15 ani petrecuți împreună și trei copii, sentimentele nu pot dispărea pur și simplu.

„M-a deranjat, normal! Am trăit cu el 15 ani, avem trei copii… Nu ai cum să fii indiferent. Este o dragoste. El nu o să-mi fie indiferent niciodată. Nu aș putea…”, a mai adăugat Andreea Popescu pentru Click!

„Regret suferința pe care am provocat-o”

Andreea Popescu recunoaște și că poartă un regret după destrămarea căsniciei, însă vorbește despre asumare, nu despre întoarcerea în trecut.

„Regret suferința pe care am provocat-o. Nimeni nu merită o așa suferință. E vorba de un suflet…”, ne-a mai spus fosta lui Alexa.

Andreea și Rareș, împreună pentru fiul lor, la spital

Poate cea mai puternică dovadă a faptului că cei doi au reușit să construiască o relație matură după despărțire a venit într-un moment dificil pentru familia lor. Fiul lor cel mare, Ioachim, a avut nevoie de o intervenție pentru polipi, iar Andreea Popescu și Rareș Cojoc au fost împreună la spital, alături de copil.

„Ioachim e bine, s-a operat de polipi. Tăticul lui e cu el, îi oferă toată iubirea din lume”, ne-a spus Andreea Popescu.

În timp ce așteptau ca Ioachim să iasă din operație, cei doi au fost surprinși împreună în rezerva de spital. Imaginile au atras atenția celor care îi urmăresc, iar internauții au remarcat inclusiv felul în care Andreea Popescu își privea suav fostul soț.

Dincolo de interpretările din mediul online, Andreea Popescu pune lucrurile într-o perspectivă simplă: copiii lor au nevoie de amândoi, iar ea și Rareș Cojoc au ales să fie o echipă pentru ei. Despărțirea nu a șters anii pe care i-au trăit împreună și nici legătura pe care o au prin cei trei copii.

Ce spune despre Dan Alexa

În ceea ce privește viața ei sentimentală și relația cu antrenorul Dan Alexa, despre care s-a vorbit intens în ultima perioadă, Andreea Popescu preferă acum discreția. Nu mai vrea să ofere detalii și spune că dorește să se concentreze asupra propriei persoane, asupra lui Rareș Cojoc și, mai ales, asupra copiilor lor.

„Nu mai zic nimic, nu mai comentez. A fost vizat destul în ultima perioadă. Nu mai vreau să mai pun pe nimeni în nicio lumină. Vreau să mă axez pe mine, pe Rareș, pe copii. Bineînțeles că vreau să-mi mai refac viața”, a mai completat bruneta care s-a super tunat acum.

Andreea Popescu nu ascunde însă faptul că își dorește să iubească din nou. Chiar dacă acum spune că este bine cu ea însăși, vedeta crede în continuare în iubirea care se construiește în doi.

„Îmi doresc să iubesc și să fiu iubită. În momentul ăsta sunt bine cu mine! Eu consider că fericirea este în doi, să ajungi la adânci bătrâneți cu omul pe care îl iubești. Pentru mine iubirea și fericirea sunt foarte complexe”, a mai spus ea.

După o perioadă intensă, Andreea Popescu pare să fi găsit echilibrul de care avea nevoie. Nu mai vorbește despre trecut cu furie, ci cu asumare, iar relația cu Rareș Cojoc s-a transformat într-una bazată pe respect și pe responsabilitatea de a le fi părinți celor trei copii.

Iar scena de la spital, în care au fost din nou împreună pentru Ioachim, spune poate mai mult decât orice declarație. Nu mai sunt soț și soție, însă sunt în continuare părinții acelorași copii. Iar în momentul în care fiul lor a avut nevoie de ei, Andreea Popescu și Rareș Cojoc au fost acolo, unul lângă celălalt.

Poate că aceasta este noua lor formă de familie: diferită de cea de ieri, dar construită în jurul aceleiași iubiri pentru copiii lor.