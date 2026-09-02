Andreea Popescu și Rareș Cojoc, din nou față în față după divorț. De ce s-au întâlnit la spital

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au format unul dintre cele mai cunoscute cupluri din showbizul românesc, iar povestea lor de iubire s-a întins pe mai bine de 15 ani. Cei doi și-au construit împreună o familie frumoasă și au trei copii, însă vestea divorțului lor a venit ca un șoc atât pentru apropiați, cât și pentru fanii care i-au urmărit de-a lungul anilor.

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au format unul dintre cele mai cunoscute cupluri. Foto: Instagram

Chiar dacă au ales să meargă pe drumuri separate, Andreea Popescu și Rareș Cojoc au reușit să păstreze o relație civilizată de dragul copiilor. Recent, cei doi s-au reunit într-un moment delicat pentru familia lor, când unul dintre băieți a avut nevoie de o intervenție chirurgicală.

Andreea Popescu și Rareș Cojoc, împreună pentru fiul lor

Andreea și Rareș au fost împreună la spital, unde l-au așteptat pe micuțul Ioachim să iasă din operație. Copilul a fost supus unei intervenții la amigdale, iar părinții săi i-au fost alături pe tot parcursul momentului dificil.

În timpul petrecut la spital, cei doi au apărut împreună și pe rețelele de socializare, într-o ipostază relaxată, discutând și socializând, semn că au reușit să depășească tensiunile care ar fi putut apărea în urma despărțirii. Andreea Popescu și-a ținut, de asemenea, urmăritorii la curent cu evoluția intervenției și cu starea de sănătate a fiului lor.

La scurt timp după operație, Ioachim s-a trezit și a avut un moment de confuzie, întrebându-și părinții unde se află.

„Nu mai țin minte nimic. Unde suntem?”, a întrebat copilul.

„La spital”, au răspuns cei doi.

Andreea și Rareș au fost împreună la spital, unde l-au așteptat pe Joachim să iasă din operație. Foto: Instagram

Cum a reacționat vedeta când fostul soț și-a refăcut viața

Andreea Popescu a fost recent invitată în cadrul podcastului „Sosurile lui Măruță”, unde a vorbit deschis despre viața sa personală, divorțul de Rareș Cojoc și felul în care a afectat-o despărțirea. Fosta dansatoare a recunoscut că a avut parte de momente dificile și că nu i-a fost ușor să își vadă fostul soț mergând mai departe și refăcându-și viața alături de Claudia Dumitru, tânăra cu care acesta s-a afișat recent pe rețelele de socializare.

Andreea a mărturisit că a simțit chiar și gelozie în acea perioadă, recunoscând că despărțirea a venit la pachet cu trăiri puternice și situații peste care a trebuit să învețe să treacă.

„Am avut o gelozie, pentru că am stat 15 ani împreună. Aș minți să spun că nu am simțit nimic sau că nu există sentimente pentru Rareș. Sunt 15 ani în care mi-am împărțit viața alături de un om, am trecut prin atât de multe lucruri. M-a deranjat, era cam ciudat să vezi asta... au fost niște stări, niște trăiri prin care a trebuit să trec.”

Andreea Popescu: „Am fost foarte mult timp singură, acesta este adevărul pur”

De asemenea, în cadrul aceluiași podcast, Andreea Popescu a vorbit nu doar despre sentimentele care au încercat-o după ce fostul său partener s-a afișat alături de o altă femeie, ci și despre principalele motive care au dus la destrămarea familiei. Fosta dansatoare a mărturisit că absența și neglijarea au avut un rol important în deteriorarea relației și, în cele din urmă, în decizia de a divorța.

„Niciodată o femeie nu o să iasă dintr-o căsnicie de nebună de fericită ce este, mai ales unde sunt și trei copii la mijloc, iar lucrul acesta i l-am spus și lui. Lipsa de fericire venea din lipsa timpului acordat. Am fost foarte mult timp singură, acesta este adevărul pur și simplu.”